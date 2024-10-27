خالد بن عبدالله :الشراكة مع الولايات المتحدة تستند إلى تعاون وثيق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تستند إلى تعاون وثيق ومتقدم في مختلف الميادين المحققة للأهداف والمصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
ولفت خلال اللقاء إلى أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تطوراً مستمراً وملحوظاً، وهو ما يدعو إلى مواصلة البناء على ما تحقق لدعم جهود ومسارات التنمية، ولا سيما في المجالات الاستراتيجية والتكنولوجية والتجارية والاستثمارية، والتي تعدّ مجتمعة من بين الفرص التي تركز عليها اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل الموقعة بين الجانبين.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية، جنباً إلى جنب الدول الشقيقة والصديقة، في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.
هذا، وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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