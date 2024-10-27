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خالد بن عبدالله :الشراكة مع الولايات المتحدة تستند إلى تعاون وثيق

10/27/2024 7:23:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬ومتقدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬المحققة‭ ‬للأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولفت‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬مستمراً‭ ‬وملحوظاً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬ومسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬والتي‭ ‬تعدّ‭ ‬مجتمعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

هذا،‭ ‬وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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