استحداث خدمتين إلكترونيتين بمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
إضافة خاصية الحفظ التدريجي للبيانات على خدمة رفع الدعاوى القضائية
أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس.
وقالت وفاء إبراهيم الهاجري مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن التحديثات تضمنت استحداث خدمتين، الأولى تتيح تقديم طلب إضافة أطراف جُدد أثناء سير الدعوى، والثانية خدمة تقديم طلب اعتراض/تظلم على قرار قاضي الإفلاس، وذلك ضمن قائمة الخدمات المتعلقة بتقديم الطلبات القضائية المتوافرة على البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية >. bahrain . bh .
كما أفادت الهاجري بأن هذه التطويرات شملت إضافة خاصية جديدة على خدمة «رفع دعوى قضائية» المقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، وذلك بإتاحة خيار الحفظ التدريجي للبيانات عند رفع الدعاوى، حيث تتيح لمقدم الطلب حفظها بشكل مؤقت الى أن يتم استكمال بيانات الدعوى والأطراف.
وحول خدمة تقديم طلب اعتراض/تظلم على قرار قاضي الإفلاس بينت الهاجري أن الخدمة توفر لمقدم الطلب إمكانية اختيار القرارات التي أصدرتها المحكمة، ومن ثم التظلم عليها خلال فترة زمنية محددة، ليتم البت فيها من قبل القاضي فور وصول الإشعار بذلك.
وأكدت الهاجري أهمية هذه التطويرات بهدف تحسين تجربة المستخدم وتعزيز فعالية الإجراءات وكفاءة الخدمات العدلية وتقليل الجهد والوقت وتحقيق، وخصوصًا في مجال التحول الإلكتروني والسعي نحو الاستفادة من التقنية الحديثة.
كلمات دالة
MENAFN27102024000055011008ID1108822777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.