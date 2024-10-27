استحداث خدمتين إلكترونيتين بمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمحاكم‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس‭.‬

وقالت‭ ‬وفاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬الهاجري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬إن‭ ‬التحديثات‭ ‬تضمنت‭ ‬استحداث‭ ‬خدمتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تتيح‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إضافة‭ ‬أطراف‭ ‬جُدد‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬الدعوى،‭ ‬والثانية‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬اعتراض‭/‬تظلم‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬قاضي‭ ‬الإفلاس،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬القضائية‭ ‬المتوافرة‭ ‬على‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ >‭.‬ bahrain ‭.‬ bh ‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬الهاجري‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬التطويرات‭ ‬شملت‭ ‬إضافة‭ ‬خاصية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‮»‬‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإتاحة‭ ‬خيار‭ ‬الحفظ‭ ‬التدريجي‭ ‬للبيانات‭ ‬عند‭ ‬رفع‭ ‬الدعاوى،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬حفظها‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استكمال‭ ‬بيانات‭ ‬الدعوى‭ ‬والأطراف‭.‬

وحول‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬اعتراض‭/‬تظلم‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬قاضي‭ ‬الإفلاس‭ ‬بينت‭ ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬توفر‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التظلم‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة،‭ ‬ليتم‭ ‬البت‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القاضي‭ ‬فور‭ ‬وصول‭ ‬الإشعار‭ ‬بذلك‭.‬

وأكدت‭ ‬الهاجري‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬التطويرات‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬الإجراءات‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬العدلية‭ ‬وتقليل‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬وتحقيق،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭.‬

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