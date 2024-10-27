Monday, 28 October 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استحداث خدمتين إلكترونيتين بمحاكم إعادة التنظيم والإفلاس

10/27/2024 7:23:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إضافة خاصية الحفظ التدريجي للبيانات على خدمة رفع الدعاوى القضائية

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمحاكم‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس‭.‬

وقالت‭ ‬وفاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬الهاجري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬إن‭ ‬التحديثات‭ ‬تضمنت‭ ‬استحداث‭ ‬خدمتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تتيح‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إضافة‭ ‬أطراف‭ ‬جُدد‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬الدعوى،‭ ‬والثانية‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬اعتراض‭/‬تظلم‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬قاضي‭ ‬الإفلاس،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬القضائية‭ ‬المتوافرة‭ ‬على‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ >‭.‬ bahrain ‭.‬ bh ‭.‬

كما‭ ‬أفادت‭ ‬الهاجري‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬التطويرات‭ ‬شملت‭ ‬إضافة‭ ‬خاصية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‮»‬‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وذلك‭ ‬بإتاحة‭ ‬خيار‭ ‬الحفظ‭ ‬التدريجي‭ ‬للبيانات‭ ‬عند‭ ‬رفع‭ ‬الدعاوى،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬حفظها‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استكمال‭ ‬بيانات‭ ‬الدعوى‭ ‬والأطراف‭.‬

وحول‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬اعتراض‭/‬تظلم‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬قاضي‭ ‬الإفلاس‭ ‬بينت‭ ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬توفر‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التظلم‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة،‭ ‬ليتم‭ ‬البت‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القاضي‭ ‬فور‭ ‬وصول‭ ‬الإشعار‭ ‬بذلك‭.‬

وأكدت‭ ‬الهاجري‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬التطويرات‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬الإجراءات‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬العدلية‭ ‬وتقليل‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬وتحقيق،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN27102024000055011008ID1108822777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث