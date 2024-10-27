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افتتاح معهد البحرين للموسيقى الشرقية في مدينة أصيلة

10/27/2024 7:23:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أصيلة‭ ‬المغربية‭ ‬افتتاح‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬للموسيقى‭ ‬الشرقية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬رئيس‭ ‬منتدى‭ ‬أصيلة‭ ‬الثقافي‭.‬

وأقيم‭ ‬‮«‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للموسيقى‮»‬‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتجسيدًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وجاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬أصيلة‭ ‬الثقافي‭ ‬الدولي‭ ‬الـ45‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭.
‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬المعهد‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬الموسيقيين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أصيلة،‭ ‬وجهة‭ ‬طنجة‭ ‬تطوان‭ ‬الحسيمة‮»‬،‭ ‬وسيتخصص‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعليم‭ ‬قواعد‭ ‬الموسيقى‭ ‬عموما‭ ‬والشرقية‭ ‬خصوصًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أصول‭ ‬وتطور‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬والمغربية»؛‭ ‬كما‭ ‬سيتلقى‭ ‬طلبته‭ ‬دروسًا‭ ‬في‭ ‬‮«‬القواعد‭ ‬والآلات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬الموسيقية‭ ‬والصوتية‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لهذا‭ ‬المعهد‭ ‬الموسيقي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬42‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬أصيلة‭ ‬الثقافي‭.‬

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