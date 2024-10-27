افتتاح معهد البحرين للموسيقى الشرقية في مدينة أصيلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جرى في مدينة أصيلة المغربية افتتاح معهد «البحرين للموسيقى الشرقية» وذلك بمشاركة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الإعلام ومحمد بن عيسى رئيس منتدى أصيلة الثقافي.
وأقيم «معهد البحرين للموسيقى» بدعم من مملكة البحرين وتجسيدًا للعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، التي تحظى بالدعم والرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة.
وجاء الافتتاح في إطار فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ45 الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة العاهل المغربي.
ويهدف هذا المعهد «إلى تأهيل الموسيقيين الشباب من مدينة أصيلة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة»، وسيتخصص في «تعليم قواعد الموسيقى عموما والشرقية خصوصًا، بما في ذلك أصول وتطور الموسيقى العربية والمغربية»؛ كما سيتلقى طلبته دروسًا في «القواعد والآلات والمؤثرات الموسيقية والصوتية الأخرى».
تجدر الإشارة إلى أن وضع حجر الأساس لهذا المعهد الموسيقي تم في إطار فعاليات الدورة 42 من موسم أصيلة الثقافي.
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