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إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإسرائيلي.. ونتنياهو يؤكد نجاحه

10/27/2024 7:23:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬الدقيق‭ ‬والقوي‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬حقق‭ ‬أهدافه‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬تتزايد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬نزاع‭ ‬إقليمي‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بمناسبة‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وفق‭ ‬التقويم‭ ‬العبري،‭ ‬‮«‬وعدنا‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬ضربنا،‭ ‬كان‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬دقيقا‭ ‬وقويا‭ ‬وحقق‭ ‬كل‭ ‬أهدافه‮»‬‭. ‬

وألقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬خطابا‭ ‬ثانيا‭ ‬للمناسبة‭ ‬قاطعه‭ ‬أقارب‭ ‬قتلى‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬بدئه‭ ‬إذ‭ ‬صرخ‭ ‬أحدهم‭ ‬مرددا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قُتل‭ ‬والدي‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬نتنياهو‭ ‬للتوقف‭ ‬عن‭ ‬الحديث‭ ‬والوقوف‭ ‬بلا‭ ‬حراك‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭.

وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬عسكرية‭ ‬وأخرى‭ ‬مدنية‭ ‬منفصلة‭ ‬في‭ ‬المقبرة‭ ‬العسكرية‭ ‬أمس‭ ‬تكريما‭ ‬لذكرى‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭. ‬

في‭ ‬إيران،‭ ‬أعلن‭ ‬المرشد‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬عدم‭ ‬‮«‬التضخيم‭ ‬ولا‭ ‬التقليل‮»‬‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬الضربات،‭ ‬قال‭ ‬خامنئي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تضخيم‭ ‬شر‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬ولا‭ ‬التقليل‭ ‬منه‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬الحسابات‮»‬‭. ‬

وأمس‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ستعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

ووجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬طالب‭ ‬فيها‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬عاجل‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لاتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬إدانة‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارته‭. ‬

وأشار‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬معظم‭ ‬المقذوفات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬اعترضتها‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيرانية‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬ألحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بالنقاط‭ ‬المستهدفة‮»‬‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬عسكريين‭. ‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬انتهاكا‭ ‬واضحا‭ ‬لسيادة‮»‬‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تحتفظ‭ ‬بحق‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الإجرامي‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬طهران‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.

وهدد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيران‭ ‬بجعلها‭ ‬تدفع‭ ‬‮«‬ثمنا‭ ‬باهظا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قررت‭ ‬الرد‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬السبت‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬‮«‬النهاية‮»‬‭ ‬في‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭. ‬

ووفق‭ ‬جوست‭ ‬هيلترمان،‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية،‭ ‬أرادت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬الانتقامية‭ ‬‮«‬متناسبة،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬الرد‮»‬‭. ‬

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