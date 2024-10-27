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حزب الله يعلن قصف شمال إسرائيل مع تواصل القصف الإسرائيلي على لبنان

10/27/2024 7:22:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ومواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬وعلى‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭.

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬نشر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تحذيرا‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬25‭ ‬بلدة‭ ‬ومدينة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬طالبا‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬‮«‬الإخلاء‭ ‬فورا‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬‮«‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬انتشار‭ ‬واستقرار‭ ‬لقوات‭ ‬العدو‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬قصف‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12:45‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬قاعدة‭ ‬زوفولون‭ ‬للصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية‭ ‬كبيرة‮»‬‭.

كما‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬قصف‭ ‬مدينة‭ ‬نهاريا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالصواريخ‭ ‬‮«‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬لبنان‭ ‬وشعبه،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التحذير‭ ‬الذي‭ ‬وجّهته‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الى‭ ‬عدد‮»‬‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭.

وتبنّى‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬أخرى‭ ‬قصف‭ ‬تجمعات‭ ‬جنود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شنّ‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬بسرب‭ ‬من‭ ‬المسيّرات‭ ‬الانقضاضية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬بارليف‭ ‬الصناعية‭ ‬شرق‭ ‬عكا‮»‬‭.

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬جنود‭ ‬‮«‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬القتال‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬جنديا‭. ‬

وصباح‭ ‬الأحد،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬السماح‭ ‬بنشر‭ ‬أسماء‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬آخرين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬القتال‭. ‬

وأعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬خامس‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬نفسها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجرحى‭. ‬

وينتمي‭ ‬الجنود‭ ‬الخمسة‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الاحتياط،‭ ‬إلى‭ ‬الكتيبة‭ ‬نفسها‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬تواصلت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬الأحد‭.

وقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬وأصيب‭ ‬25‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭.

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬النبطية‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬تحدّثت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬منزل‭ ‬تدميرا‭ ‬كاملا،‭ ‬وإلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬فادحة‭ ‬بالمباني‭ ‬السكنية‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬وعشرات‭ ‬السيارات‮»‬‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أحياء‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭.

كما‭ ‬أصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬لسكان‭ ‬عدة‭ ‬قرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيضرب‭ ‬أهدافا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬فيها‭.

ونشر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أمر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الموجه‭ ‬لسكان‭ ‬14‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬وتفجير‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السبت‭ ‬منازل‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬بلدتين‭ ‬حدوديتين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬استخدمت‭ ‬400‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‭ ‬لتدمير‭ ‬نفق‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬ونيّف‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬

وأسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1620‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وعبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الحدود‭ ‬متوجهين‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ونيف،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الجمعة‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬لإدارة‭ ‬الأزمة‭.‬

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