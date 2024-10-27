حزب الله يعلن قصف شمال إسرائيل مع تواصل القصف الإسرائيلي على لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت – الوكالات: أعلن حزب الله أمس قصف جنود إسرائيليين ومواقع عسكرية ومناطق في شمال إسرائيل، فيما تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
يأتي ذلك غداة نشر حزب الله تحذيرا إلى سكان 25 بلدة ومدينة في شمال إسرائيل، طالبا من سكانها «الإخلاء فورا» لأنها «تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان».
وقال الحزب في بيان أمس إنه قصف «عند الساعة 12:45 من بعد ظهر أمس الأحد قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة».
كما أعلن في بيان آخر قصف مدينة نهاريا في شمال إسرائيل بالصواريخ «دفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية الى عدد» من بلدات شمال إسرائيل.
وتبنّى الحزب في بيانات أخرى قصف تجمعات جنود في شمال إسرائيل، بالإضافة إلى شنّ «هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على منطقة بارليف الصناعية شرق عكا».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن خمسة جنود «سقطوا في القتال» السبت في جنوب لبنان، ليرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري في لبنان في 30 سبتمبر إلى 37 جنديا.
وصباح الأحد، قال الجيش في بيان إنه «تمّ السماح بنشر أسماء أربعة جنود سقطوا في القتال في جنوب لبنان»، موضحا أن أربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في القتال.
وأعلن في وقت لاحق مقتل جندي خامس في الظروف نفسها، من دون أن يحدد ما إذا كان من بين الجرحى.
وينتمي الجنود الخمسة وجميعهم من قوات الاحتياط، إلى الكتيبة نفسها.
في الأثناء، تواصلت الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان وشرقه الأحد.
وقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 25 بجروح جراء غارة إسرائيلية قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وفي مدينة النبطية في الجنوب، تحدّثت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن «تدمير منزل تدميرا كاملا، وإلحاق أضرار فادحة بالمباني السكنية والمحال التجارية وعشرات السيارات» في أحد أحياء المدينة بعد قصف إسرائيلي.
كما أصدر الجيش الإسرائيلي أمس أوامر إخلاء جديدة لسكان عدة قرى في جنوب لبنان محذّرا من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله فيها.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس أمر الإخلاء الموجه لسكان 14 قرية في جنوب لبنان.
يأتي ذلك غداة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وتفجير الجيش الإسرائيلي السبت منازل سكنية في بلدتين حدوديتين في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية، فيما قالت إسرائيل إنها استخدمت 400 طن من المتفجرات لتدمير نفق لحزب الله بعد شهر ونيّف على اندلاع الحرب.
وأسفرت الحرب عن مقتل 1620 شخصا على الأقل في لبنان منذ 23 سبتمبر، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات وزارة الصحة. كما تسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وعبر أكثر من نصف مليون شخص في لبنان الحدود متوجهين إلى سوريا خلال شهر ونيف، وفق ما ذكرت الجمعة اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة.
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