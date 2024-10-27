Monday, 28 October 2024 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحلبة تعلن الترتيب العام لسائقي بطولة العالم لسباقات التحمل

10/27/2024 7:22:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يتصدّر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لبُطولة‭ ‬السائقين‭ ‬حاليًا‭ ‬ثُلاثي‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ ‬بينسكي‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الفِرنسي‭ ‬كيفن‭ ‬إيستري‭ ‬والألماني‭ ‬أندريه‭ ‬لوتيرير‭ ‬والبلجيكي‭ ‬لاورنس‭ ‬فانثور،‭ ‬برصيد‭ ‬150‭ ‬نُقطة،‭ ‬جمعوها‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بجولات‭ ‬قطر‭ ‬وفوجي،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وساوباولو،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنهم‭ ‬أنهوا‭ ‬جميع‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬الستّة‭ ‬الأولى‭.‬

يليهم‭ ‬سائقو‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الإيطالي‭ ‬أنطونيو‭ ‬فوكا‭ ‬والإسباني‭ ‬ميخيل‭ ‬مولينا‭ ‬والدِنماركي‭ ‬نيكلاس‭ ‬نيلسن،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬لديهم‭ ‬115‭ ‬نُقطة‭ ‬جمعوها‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بسباق‭ ‬‮«‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬لومان‮»‬‭ ‬وإنهاء‭ ‬جولتي‭ ‬بلجكيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬علمًا‭ ‬أنهم‭ ‬أنهوا‭ ‬جميع‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط‭.‬

في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لدينا‭ ‬سائقا‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الياباني‭ ‬كاموي‭ ‬كوباياشي‭ ‬والهولندي‭ ‬نيك‭ ‬دي‭ ‬فريز،‭ ‬برصيد‭ ‬113‭ ‬نُقطة،‭ ‬حيث‭ ‬فازا‭ ‬بسباق‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وأنهيا‭ ‬سباق‭ ‬لومان‭ ‬وجولة‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬ونجحوا‭ ‬بإنهاء‭ ‬جميع‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط،‭ ‬وانسحبوا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬هنالك‭ ‬زميلهم‭ ‬البريطاني‭ ‬مايك‭ ‬كونواي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬77‭ ‬نُقطة،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يُشارك‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬لومان،‭ ‬لذا‭ ‬لم‭ ‬يستطِع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬المُضاعفة‭ ‬التي‭ ‬تُمنح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق،‭ ‬وهذا‭ ‬مثالٌ‭ ‬واضح‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تثر‭ ‬نتجية‭ ‬سباق‭ ‬لومان‭ ‬ذي‭ ‬النقاط‭ ‬المضاعفة‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬السائق‭ ‬والفريق‭ ‬في‭ ‬البُطولة‭.‬

من‭ ‬الناحية‭ ‬الحسابية،‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بُطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ - ‬بينسكي‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬المؤلَّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الأُسترالي‭ ‬مات‭ ‬كامبل‭ ‬والدِنماركي‭ ‬مايكل‭ ‬كريستنسن‭ ‬والفِرنسي‭ ‬فريدريك‭ ‬ماكوفيسكي،‭ ‬ولديهم‭ ‬77‭ ‬نُقطة،‭ ‬لم‭ ‬يفُز‭ ‬هذا‭ ‬الثُلاثي‭ ‬بأي‭ ‬سباق،‭ ‬لكنهم‭ ‬أنهوا‭ ‬جولات‭ ‬قطر‭ ‬وإيطالي‭ ‬والبرازيل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وسباقي‭ ‬لومان‭ ‬وأمريكا‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط،‭ ‬فيما‭ ‬انسحبوا‭ ‬من‭ ‬جولتي‭ ‬بلجيكا‭ ‬واليابان‭.‬

في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ - ‬جوتا‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬البريطاني‭ ‬كالوم‭ ‬إيلوت‭ ‬وويل‭ ‬ستيفنز،‭ ‬برصيد‭ ‬70‭ ‬نُقطة‭. ‬فاز‭ ‬سائقو‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬بجولة‭ ‬بلجيكا‭ ‬وأنهوا‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لكنه‭ ‬تلقى‭ ‬ثلاث‭ ‬ضربات‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬نتيجتهم‭: ‬إنهاء‭ ‬سباقي‭ ‬إيطاليا‭ ‬والبرازيل‭ ‬خارج‭ ‬النقاط،‭ ‬والانسحاب‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬أمريكا‭.‬

تحتل‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مع‭ ‬السائقين‭ ‬السويسري‭ ‬سيباستيان‭ ‬بويمي‭ ‬والنيوزيلندي‭ ‬بريندون‭ ‬هارتلي‭ ‬والياباني‭ ‬ريو‭ ‬هيراكاوا،‭ ‬حيث‭ ‬فازوا‭ ‬بجولة‭ ‬البرازيل،‭ ‬وأنهوا‭ ‬جميع‭ ‬السباقات‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط،‭ ‬باستثناء‭ ‬سباق‭ ‬أمريكا‭ ‬الذي‭ ‬أنهوه‭ ‬خارج‭ ‬النقاط‭. ‬يحتل‭ ‬زميلهم‭ ‬الثالث‭ ‬الفِرنسي‭ ‬نورمان‭ ‬ناتو‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬45‭ ‬نُقطة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يُشارك‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بلجيكا‭.‬


MENAFN27102024000055011008ID1108822772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث