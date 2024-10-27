الحلبة تعلن الترتيب العام لسائقي بطولة العالم لسباقات التحمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يتصدّر الترتيب العام لبُطولة السائقين حاليًا ثُلاثي سيارة بورشه بينسكي رقم 6 المؤلّف من السائقين الفِرنسي كيفن إيستري والألماني أندريه لوتيرير والبلجيكي لاورنس فانثور، برصيد 150 نُقطة، جمعوها بعد الفوز بجولات قطر وفوجي، إضافةً إلى المركز الثاني في إيطاليا وبلجيكا وساوباولو، علمًا بأنهم أنهوا جميع سباقات الموسم ضمن المراكز الستّة الأولى.
يليهم سائقو سيارة فيراري رقم 50 المؤلّف من السائقين الإيطالي أنطونيو فوكا والإسباني ميخيل مولينا والدِنماركي نيكلاس نيلسن، وهؤلاء لديهم 115 نُقطة جمعوها بعد الفوز بسباق «24 ساعة في لومان» وإنهاء جولتي بلجكيا وأمريكا في المركز الثالث، علمًا أنهم أنهوا جميع سباقات الموسم ضمن النقاط.
في المركز الثالث لدينا سائقا سيارة تويوتا رقم 7 المؤلّف من السائقين الياباني كاموي كوباياشي والهولندي نيك دي فريز، برصيد 113 نُقطة، حيث فازا بسباق إيطاليا، وأنهيا سباق لومان وجولة أمريكا في المركز الثاني. ونجحوا بإنهاء جميع سباقات الموسم ضمن النقاط، وانسحبوا في الجولة الأخيرة في اليابان. هنالك زميلهم البريطاني مايك كونواي يحتل المركز الرابع برصيد 77 نُقطة، لكنه لم يُشارك معهم في سباق لومان، لذا لم يستطِع الحصول على نقاط المركز الثاني المُضاعفة التي تُمنح في هذا السباق، وهذا مثالٌ واضح كيف يمكن أن تثر نتجية سباق لومان ذي النقاط المضاعفة على نتائج السائق والفريق في البُطولة.
من الناحية الحسابية، لدى جميع أصحاب المراكز الأولى الفوز بلقب بُطولة العالم في الجولة الأخيرة، سباق البحرين للتحمل 8 ساعات على حلبة البحرين الدولية.
في المركز الخامس، سيارة بورشه - بينسكي رقم 5 المؤلَّف من السائقين الأُسترالي مات كامبل والدِنماركي مايكل كريستنسن والفِرنسي فريدريك ماكوفيسكي، ولديهم 77 نُقطة، لم يفُز هذا الثُلاثي بأي سباق، لكنهم أنهوا جولات قطر وإيطالي والبرازيل في المركز الثالث وسباقي لومان وأمريكا ضمن النقاط، فيما انسحبوا من جولتي بلجيكا واليابان.
في المركز السادس سيارة بورشه - جوتا رقم 12 المؤلّف من السائقين البريطاني كالوم إيلوت وويل ستيفنز، برصيد 70 نُقطة. فاز سائقو هذه السيارة بجولة بلجيكا وأنهوا الجولة الأولى في قطر في المركز الثاني، لكنه تلقى ثلاث ضربات أثرت على نتيجتهم: إنهاء سباقي إيطاليا والبرازيل خارج النقاط، والانسحاب من جولة أمريكا.
تحتل سيارة تويوتا رقم 8 المركز السابع مع السائقين السويسري سيباستيان بويمي والنيوزيلندي بريندون هارتلي والياباني ريو هيراكاوا، حيث فازوا بجولة البرازيل، وأنهوا جميع السباقات ضمن النقاط، باستثناء سباق أمريكا الذي أنهوه خارج النقاط. يحتل زميلهم الثالث الفِرنسي نورمان ناتو المركز العاشر في الترتيب العام برصيد 45 نُقطة، حيث لم يُشارك معهم في جولة بلجيكا.
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