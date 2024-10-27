الحلبة تعلن الترتيب العام لسائقي بطولة العالم لسباقات التحمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يتصدّر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لبُطولة‭ ‬السائقين‭ ‬حاليًا‭ ‬ثُلاثي‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ ‬بينسكي‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الفِرنسي‭ ‬كيفن‭ ‬إيستري‭ ‬والألماني‭ ‬أندريه‭ ‬لوتيرير‭ ‬والبلجيكي‭ ‬لاورنس‭ ‬فانثور،‭ ‬برصيد‭ ‬150‭ ‬نُقطة،‭ ‬جمعوها‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بجولات‭ ‬قطر‭ ‬وفوجي،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وساوباولو،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنهم‭ ‬أنهوا‭ ‬جميع‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬الستّة‭ ‬الأولى‭.‬

يليهم‭ ‬سائقو‭ ‬سيارة‭ ‬فيراري‭ ‬رقم‭ ‬50‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الإيطالي‭ ‬أنطونيو‭ ‬فوكا‭ ‬والإسباني‭ ‬ميخيل‭ ‬مولينا‭ ‬والدِنماركي‭ ‬نيكلاس‭ ‬نيلسن،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬لديهم‭ ‬115‭ ‬نُقطة‭ ‬جمعوها‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بسباق‭ ‬‮«‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬لومان‮»‬‭ ‬وإنهاء‭ ‬جولتي‭ ‬بلجكيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬علمًا‭ ‬أنهم‭ ‬أنهوا‭ ‬جميع‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط‭.‬

في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لدينا‭ ‬سائقا‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬7‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الياباني‭ ‬كاموي‭ ‬كوباياشي‭ ‬والهولندي‭ ‬نيك‭ ‬دي‭ ‬فريز،‭ ‬برصيد‭ ‬113‭ ‬نُقطة،‭ ‬حيث‭ ‬فازا‭ ‬بسباق‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وأنهيا‭ ‬سباق‭ ‬لومان‭ ‬وجولة‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬ونجحوا‭ ‬بإنهاء‭ ‬جميع‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط،‭ ‬وانسحبوا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬هنالك‭ ‬زميلهم‭ ‬البريطاني‭ ‬مايك‭ ‬كونواي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬77‭ ‬نُقطة،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يُشارك‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬لومان،‭ ‬لذا‭ ‬لم‭ ‬يستطِع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬المُضاعفة‭ ‬التي‭ ‬تُمنح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق،‭ ‬وهذا‭ ‬مثالٌ‭ ‬واضح‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تثر‭ ‬نتجية‭ ‬سباق‭ ‬لومان‭ ‬ذي‭ ‬النقاط‭ ‬المضاعفة‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬السائق‭ ‬والفريق‭ ‬في‭ ‬البُطولة‭.‬

من‭ ‬الناحية‭ ‬الحسابية،‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بُطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ - ‬بينسكي‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬المؤلَّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الأُسترالي‭ ‬مات‭ ‬كامبل‭ ‬والدِنماركي‭ ‬مايكل‭ ‬كريستنسن‭ ‬والفِرنسي‭ ‬فريدريك‭ ‬ماكوفيسكي،‭ ‬ولديهم‭ ‬77‭ ‬نُقطة،‭ ‬لم‭ ‬يفُز‭ ‬هذا‭ ‬الثُلاثي‭ ‬بأي‭ ‬سباق،‭ ‬لكنهم‭ ‬أنهوا‭ ‬جولات‭ ‬قطر‭ ‬وإيطالي‭ ‬والبرازيل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وسباقي‭ ‬لومان‭ ‬وأمريكا‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط،‭ ‬فيما‭ ‬انسحبوا‭ ‬من‭ ‬جولتي‭ ‬بلجيكا‭ ‬واليابان‭.‬

في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬سيارة‭ ‬بورشه‭ - ‬جوتا‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬البريطاني‭ ‬كالوم‭ ‬إيلوت‭ ‬وويل‭ ‬ستيفنز،‭ ‬برصيد‭ ‬70‭ ‬نُقطة‭. ‬فاز‭ ‬سائقو‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬بجولة‭ ‬بلجيكا‭ ‬وأنهوا‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لكنه‭ ‬تلقى‭ ‬ثلاث‭ ‬ضربات‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬نتيجتهم‭: ‬إنهاء‭ ‬سباقي‭ ‬إيطاليا‭ ‬والبرازيل‭ ‬خارج‭ ‬النقاط،‭ ‬والانسحاب‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬أمريكا‭.‬

تحتل‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مع‭ ‬السائقين‭ ‬السويسري‭ ‬سيباستيان‭ ‬بويمي‭ ‬والنيوزيلندي‭ ‬بريندون‭ ‬هارتلي‭ ‬والياباني‭ ‬ريو‭ ‬هيراكاوا،‭ ‬حيث‭ ‬فازوا‭ ‬بجولة‭ ‬البرازيل،‭ ‬وأنهوا‭ ‬جميع‭ ‬السباقات‭ ‬ضمن‭ ‬النقاط،‭ ‬باستثناء‭ ‬سباق‭ ‬أمريكا‭ ‬الذي‭ ‬أنهوه‭ ‬خارج‭ ‬النقاط‭. ‬يحتل‭ ‬زميلهم‭ ‬الثالث‭ ‬الفِرنسي‭ ‬نورمان‭ ‬ناتو‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬45‭ ‬نُقطة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يُشارك‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بلجيكا‭.‬



