الأهلي يخصص بوابة لجماهير العين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬د‭. ‬سعد‭ ‬شلبي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬2170‭ ‬تذكرة‭ ‬لجماهير‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬الشقيق‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما‭ ‬غداً‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الانتركونتيننتال‭.‬

وقال‭ ‬سعد‭ ‬شلبي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لناديه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬300‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬ومثلهم‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭ ‬الأمامية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدعوات‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تقرر‭ ‬تخصيص‭ ‬المقصورة‭ ‬الزجاجية‭ ‬بالكامل‭ ‬لكبار‭ ‬ضيوف‭ ‬نادي‭ ‬العين،‭ ‬وكذلك‭ ‬بوابة‭ ‬خاصة‭ ‬لدخول‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬الضيف‭ ‬لمنع‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬تكدس‭ ‬بين‭ ‬الجماهير‭.‬

وأوضح‭ ‬إنه‭ ‬تمت‭ ‬الاستجابة‭ ‬لكافة‭ ‬طلبات‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية،‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مخاطبة‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬للسماح‭ ‬لجماهير‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬بالدخول‭ ‬بموجب‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬والإقامة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لقي‭ ‬استجابة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬لتخرج‭ ‬المباراة‭ ‬بما‭ ‬يليق‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الناديين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وأواصر‭ ‬الحب‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬المصري‭ ‬والإماراتي‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬تشكيل‭ ‬وفد‭ ‬يضم‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬سراج‭ ‬الدين،‭ ‬والنائب‭ ‬محمد‭ ‬الجارحي،‭ ‬وحسام‭ ‬غالي،‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والدكتور‭ ‬سعد‭ ‬شلبي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي‭ ‬لاستقبال‭ ‬بعثة‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬عند‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬بصالة‭ ‬كبار‭ ‬الزوار‭ ‬بمطار‭ ‬القاهرة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬فريق‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي،‭ ‬مرانه‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي؛‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الانتركونتيننتال‭.‬

وذكر‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مران‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬القاهرة،‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬ساعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفقا‭ ‬للوائح‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مسئولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭).‬



