الأهلي يخصص بوابة لجماهير العين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أكد د. سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري لكرة القدم أنه تم تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الشقيق قبل المواجهة التي تجمعهما غداً الثلاثاء في دور الثمانية ببطولة كأس الانتركونتيننتال.
وقال سعد شلبي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أمس الأحد إنه تم تخصيص 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلهم في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.
وأضاف أنه تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الضيف لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.
وأوضح إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.
وشدد على أنه تمت مخاطبة السلطات المصرية للسماح لجماهير نادي العين الإماراتي بالدخول بموجب جواز السفر والإقامة، وأشار إلى أن الأمر لقي استجابة كاملة من السلطات المصرية التي تبذل جهودا كبيرة لتخرج المباراة بما يليق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وأواصر الحب التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر تشكيل وفد يضم المهندس محمد سراج الدين، والنائب محمد الجارحي، وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي لاستقبال بعثة نادي العين الإماراتي عند الوصول في وقت لاحق من اليوم بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.
ومن المقرر أن يخوض فريق العين الإماراتي، مرانه اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لمباراة الأهلي التي تجمع الفريقين في بطولة كأس الانتركونتيننتال.
وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أنه من المقرر أن يكون مران الفريق الإماراتي على استاد القاهرة، في حضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، وفقا للوائح البطولة، وذلك بناء على رغبة نادي العين بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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