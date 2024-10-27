أنشيلوتي: إنها لحظة صعبة وقاسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي بعد الخسارة القاسية أمام برشلونة يوم السبت نحن متألمون، إنها لحظة قاسية وصعبة. واستدرك الموسم طويل، لا يمكننا الاستسلام وعلينا أن نتعلم من هذه الهزيمة.
وأوضح قائلا: حتى الهدف الأول، كانت مباراة متكافئة ولعبنا بقوة في الشوط الأول. حصلنا على فرص للتسجيل. عندما سجلوا سلبوا طاقتنا. حصلوا على المساحات مع 0-2، وكان علينا المخاطرة بالمواجهات الفردية في الدفاع وحصلنا على فرص في الهجمات المرتدة. أعجبني الشوط الأول وعلينا الاستمرار على هذا المنوال. نحن متألمون، إنها لحظة قاسية وصعبة.
وأضاف «أتوجه بالشكر إلى المشجعين لأنهم ساعدونا وأظهروا دعمهم خلال الـ90 دقيقة. علينا أن نواصل العمل. الموسم يستمر. نافس الفريق خلال 60 دقيقة، ولكن علينا نسيان الدقائق الـ 30 الأخيرة. كان أمراً خاصاً لأننا أردنا استعادة السيطرة على المباراة. الموسم طويل، ولا يمكننا الاستسلام».
وقال: «علينا التعلم من هذه الهزيمة. تعلمنا من الهزيمة الأخيرة وسنفعل ذلك الآن. علينا مواصلة العمل لأن الموسم طويل ولدينا مباريات كثيرة. بإمكاننا تقديم عمل أفضل وأنا متأكد من أننا سنفعل».
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