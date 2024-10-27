أنشيلوتي: إنها لحظة صعبة وقاسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬نحن‭ ‬متألمون،‭ ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬قاسية‭ ‬وصعبة‭. ‬واستدرك‭ ‬الموسم‭ ‬طويل،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستسلام‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭.‬

وأوضح‭ ‬قائلا‭: ‬حتى‭ ‬الهدف‭ ‬الأول،‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة‭ ‬ولعبنا‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭. ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬للتسجيل‭. ‬عندما‭ ‬سجلوا‭ ‬سلبوا‭ ‬طاقتنا‭. ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬المساحات‭ ‬مع‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬وكان‭ ‬علينا‭ ‬المخاطرة‭ ‬بالمواجهات‭ ‬الفردية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬وحصلنا‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭. ‬أعجبني‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وعلينا‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭. ‬نحن‭ ‬متألمون،‭ ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬قاسية‭ ‬وصعبة‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬المشجعين‭ ‬لأنهم‭ ‬ساعدونا‭ ‬وأظهروا‭ ‬دعمهم‭ ‬خلال‭ ‬الـ90‭ ‬دقيقة‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭. ‬الموسم‭ ‬يستمر‭. ‬نافس‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬دقيقة،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬نسيان‭ ‬الدقائق‭ ‬الـ‭ ‬30‭ ‬الأخيرة‭. ‬كان‭ ‬أمراً‭ ‬خاصاً‭ ‬لأننا‭ ‬أردنا‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المباراة‭. ‬الموسم‭ ‬طويل،‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستسلام‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‭. ‬تعلمنا‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وسنفعل‭ ‬ذلك‭ ‬الآن‭. ‬علينا‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لأن‭ ‬الموسم‭ ‬طويل‭ ‬ولدينا‭ ‬مباريات‭ ‬كثيرة‭. ‬بإمكاننا‭ ‬تقديم‭ ‬عمل‭ ‬أفضل‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬سنفعل‮»‬‭.‬



