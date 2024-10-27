الهلال يتربع على الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): حقق الهلال فوزا مهما على ضيفه التعاون بهدفين نظيفين السبت، مُعبّدا طريقه إلى الدربي العاصمي المنتظر مع النصر الأسبوع المقبل، بانتصار ثامن توالياً، أبقاه متربعا على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد الفائز بصعوبة على الرياض 1-0.
ولم يجد حامل اللقب صعوبة في تجاوز ضيفه التعاون بثنائية صربية عبر الهدّاف ألكسندر متروفيتش (15) وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش
(62).
بهذا الفوز، وصل الهلال إلى 27 مباراة متتالية من دون خسارة على أرضه في الدوري (فاز 24 وتعادل 3)، وفق شبكة «أوبتا» للإحصائيات، معادلا سلسلته التاريخية التي حققها بين نوفمبر 2016 وديسمبر 2018 (فاز 20 وتعادل 7). ويأتي الفوز قبل مواجهة النصر في الأول من نوفمبر في قمة المرحلة التاسعة من الدوري.
وقال مدرب «الزعيم» البرتغالي جورجي جيزوس إن فريقه سيواجه صعوبة في المنافسات المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد «أصبح وعدد من الفرق الأخرى أفضل من السابق، مما يزيد من التحديات التي نواجهها». لكنه أردف قائلاً «نحن نعرف أن الفريق الذي صنعناه قوي جدا، ونعرف أن هناك كثير من الناس يتمنون تعثرنا، هي آراؤهم وأمنياتهم، وأتمنى أن نستمر بنفس القوة وأن ننافس على كل البطولات».
بدوره، ورغم تقديمه «مباراة سيئة» وفقاً لمدربه الفرنسي لوران بلان، اقتنص الاتحاد فوزا ثمينا على الرياض بهدف نظيف حمل توقيع الفرنسي نغولو كانتي.
لكن بلان عقّب قائلا: «الانتصار هو المهم حتى وإن كنت سيئا. لقد قلت للاعبين إنني غير سعيد ولابد أن نعمل بشكل أكبر».
وأنقذ البرازيلي أندرسون تاليسكا فريقه النصر من الخسارة أمام مضيفه الخلود مدركا له التعادل 3-3 في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء.
وهذا التعثر الأول لبيولي بعد 6 انتصارات متتالية في مختلف البطولات.
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