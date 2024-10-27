الهلال يتربع على الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬الهلال‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬التعاون‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬السبت،‭ ‬مُعبّدا‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الدربي‭ ‬العاصمي‭ ‬المنتظر‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬بانتصار‭ ‬ثامن‭ ‬توالياً،‭ ‬أبقاه‭ ‬متربعا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفائز‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬1-0‭.‬

ولم‭ ‬يجد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬ضيفه‭ ‬التعاون‭ ‬بثنائية‭ ‬صربية‭ ‬عبر‭ ‬الهدّاف‭ ‬ألكسندر‭ ‬متروفيتش‭ (‬15‭) ‬وسيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭

(‬62‭).‬

بهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬وصل‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬فاز‭ ‬24‭ ‬وتعادل‭ ‬3‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للإحصائيات،‭ ‬معادلا‭ ‬سلسلته‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬وديسمبر‭ ‬2018‭ (‬فاز‭ ‬20‭ ‬وتعادل‭ ‬7‭). ‬ويأتي‭ ‬الفوز‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬سيواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المقبلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬السابق،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬أردف‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬صنعناه‭ ‬قوي‭ ‬جدا،‭ ‬ونعرف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يتمنون‭ ‬تعثرنا،‭ ‬هي‭ ‬آراؤهم‭ ‬وأمنياتهم،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬بنفس‭ ‬القوة‭ ‬وأن‭ ‬ننافس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬البطولات‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬ورغم‭ ‬تقديمه‭ ‬‮«‬مباراة‭ ‬سيئة‮»‬‭ ‬وفقاً‭ ‬لمدربه‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان،‭ ‬اقتنص‭ ‬الاتحاد‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬الفرنسي‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭.‬

لكن‭ ‬بلان‭ ‬عقّب‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الانتصار‭ ‬هو‭ ‬المهم‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كنت‭ ‬سيئا‭. ‬لقد‭ ‬قلت‭ ‬للاعبين‭ ‬إنني‭ ‬غير‭ ‬سعيد‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وأنقذ‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬فريقه‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬الخلود‭ ‬مدركا‭ ‬له‭ ‬التعادل‭ ‬3‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90+5‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وهذا‭ ‬التعثر‭ ‬الأول‭ ‬لبيولي‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭.‬