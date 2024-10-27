بايرن يداوي جراحه القارية بخماسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬داوى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬جراحه‭ ‬القارية‭ ‬وفجَّر‭ ‬جام‭ ‬غضبه‭ ‬مستعيدا‭ ‬الصدارة‭ ‬بفوزه‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بوخوم‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وحسم‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الاول‭ ‬بهدفي‭ ‬الفرنسي‭ ‬مايكل‭ ‬أوليسيه‭ (‬16‭) ‬وجمال‭ ‬موسيالا‭ (‬26‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬الإنكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ (‬58‭) ‬ولوروا‭ ‬سانيه‭ (‬65‭) ‬والفرنسي‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ (‬71‭).‬

وعاد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬فانسان‭ ‬كومباني‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬المذلة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفهم‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭.‬

وواصل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬صحوته‭ ‬المحلية‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬عقب‭ ‬تعادلين‭ ‬متتاليين‭ ‬امام‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وأينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬للعملاق‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فاستعاد‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬أمام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬3‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬علما‭ ‬أنهما‭ ‬الفريقان‭ ‬الوحيدان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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