بايرن يداوي جراحه القارية بخماسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): داوى بايرن ميونيخ جراحه القارية وفجَّر جام غضبه مستعيدا الصدارة بفوزه الساحق على مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة أمس الأحد في ختام المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الاول بهدفي الفرنسي مايكل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26)، قبل أن يضرب بقوة في الثانية بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الإنكليزي هاري كاين (58) ولوروا سانيه (65) والفرنسي كينغسلي كومان (71).
وعاد رجال المدرب البلجيكي فانسان كومباني إلى سكة الانتصارات عقب الخسارة المذلة أمام مضيفهم برشلونة الاسباني 1-4 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.
وواصل بايرن ميونيخ صحوته المحلية وحقق فوزه الثاني تواليا عقب تعادلين متتاليين امام باير ليفركوزن حامل اللقب وأينتراخت فرانكفورت.
وهو الفوز السادس للعملاق البافاري في البوندسليغا هذا الموسم، فاستعاد الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق الاهداف أمام لايبزيغ الفائز على ضيفه فرايبورغ 3-1 يوم السبت، علما أنهما الفريقان الوحيدان من دون خسارة حتى الآن هذا الموسم.
MENAFN27102024000055011008ID1108822768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.