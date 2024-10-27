البديل التركي يلديز ينقذ يوفنتوس أمام إنتر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعاد‭ ‬البديل‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬التركي‭ ‬كينان‭ ‬يلديز‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬وأنقذه‭ ‬بثنائية‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬مدو‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬إنتر،‭ ‬فارضا‭ ‬التعادل‭ ‬4‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬جوزيبي‭ ‬مياتسا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬في‭ ‬‮«‬دربي‭ ‬إيطاليا‮»‬‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إيطاليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬حسم‭ ‬الدربي‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬وبنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬4‭-‬2‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬53،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لمهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬البولندي‭ ‬بيوتر‭ ‬جيلينسكي،‭ ‬وكان‭ ‬بإمكانه‭ ‬زيادة‭ ‬غلته‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬أمام‭ ‬مهاجميه،‭ ‬لكنه‭ ‬دفع‭ ‬الثمن‭ ‬غاليا‭ ‬بدخول‭ ‬يلديز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬61‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬المنقذ‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬71‭ ‬و82‭.‬

وصبت‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬نابولي‭ ‬المتصدر‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬ليتشي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬ابتعد‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وخمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثالث‭.‬

وتقدم‭ ‬إنتر‭ ‬بواسطة‭ ‬جيلينكسي‭ (‬15‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭)‬،‭ ‬ورد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بهدفين‭ ‬للصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ (‬20‭) ‬والأمريكي‭ ‬تيموثي‭ ‬وياه‭ (‬26‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬إنتر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬عبر‭ ‬الأرميني‭ ‬هنريخ‭ ‬مخيتاريان‭ (‬35‭) ‬وجيلينسكي‭ (‬37‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والهولندي‭ ‬دنزل‭ ‬دمفريس‭ (‬53‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬يلديز‭ ‬التعادل‭ ‬بثنائية‭ (‬71‭ ‬و82‭).‬

وكان‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬إنتر‭ ‬السابق‭ ‬المتوج‭ ‬معه‭ ‬بثمانية‭ ‬ألقاب‭ ‬كلاعب‭ ‬تياغو‭ ‬موتا،‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬وبدا‭ ‬مصمما‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬امام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الالماني‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬منتصف‭ ‬الاسبوع،‭ ‬خلافا‭ ‬لإنتر‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬ذاتها‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬استعاد‭ ‬لاتسيو‭ ‬توازنه‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬جنوى‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وبكر‭ ‬لاتسيو‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬18‭ ‬عبر‭ ‬المهاجم‭ ‬الهولندي‭ ‬تيجاني‭ ‬نوسلين‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬تافاريش،‭ ‬لكنه‭ ‬انتظر‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتأمين‭ ‬انتصاره‭ ‬بهدفين‭ ‬للدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬بيدرو‭ (‬86‭) ‬والأوروغوياني‭ ‬ماتياس‭ ‬فيسينو‭ (‬90+5‭).‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬للاتسيو‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وجاء‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

ورفع‭ ‬لاتسيو‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬جنوى‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬أنه‭ ‬سيحاول‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬المشاكس‭ ‬ماريو‭ ‬بالوتيلي،‭ ‬بخسارته‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬

وتعادل‭ ‬بارما‭ ‬مع‭ ‬إمبولي‭ ‬بهدف‭ ‬للكونغولي‭ ‬غابريال‭ ‬شاربنتييه‭ (‬80‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للفرنسي‭ ‬وويو‭ ‬كوليبالي‭ (‬35‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭).‬

كما‭ ‬تعادل‭ ‬مونتسا‭ ‬مع‭ ‬فينيتسيا‭ ‬بهدفين‭ ‬لليوناني‭ ‬يورغيوس‭ ‬كيرياكوبولوس‭ (‬23‭) ‬والبوسني‭ ‬ميلان‭ ‬ديوريتش‭ (‬44‭) ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬للايسلندي‭ ‬ميكايل‭ ‬إيجيل‭ ‬إيليرتسون‭ (‬15‭) ‬والنمساوي‭ ‬ميكايل‭ ‬سفوبودا‭ (‬39‭).‬

وأكمل‭ ‬مونتسا‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الفرنسي‭ ‬وارين‭ ‬بوندو‭ ‬لتلقيه‭ ‬إنذارين‭.‬