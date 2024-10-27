البديل التركي يلديز ينقذ يوفنتوس أمام إنتر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): أعاد البديل المهاجم الدولي التركي كينان يلديز فريقه يوفنتوس من بعيد وأنقذه بثنائية من سقوط مدو على أرض غريمه التقليدي إنتر، فارضا التعادل 4-4 أمس الأحد على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو في «دربي إيطاليا» في قمة المرحلة التاسعة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وكان إنتر في طريقه الى حسم الدربي في صالحه وبنتيجة كبيرة عندما تقدم 4-2 حتى الدقيقة 53، بينها ثنائية لمهاجمه الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي، وكان بإمكانه زيادة غلته بالنظر إلى الفرص التي سنحت أمام مهاجميه، لكنه دفع الثمن غاليا بدخول يلديز في الدقيقة 61 حيث لعب دور المنقذ لفريق «السيدة العجوز» بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 71 و82.
وصبت النتيجة في مصلحة نابولي المتصدر والفائز على ليتشي 1-0 يوم السبت، حيث ابتعد بفارق أربع نقاط عن إنتر حامل اللقب وخمس نقاط عن يوفنتوس الثالث.
وتقدم إنتر بواسطة جيلينكسي (15 من ركلة جزاء)، ورد يوفنتوس بهدفين للصربي دوشان فلاهوفيتش (20) والأمريكي تيموثي وياه (26)، ثم سجل إنتر ثلاثة أهداف عبر الأرميني هنريخ مخيتاريان (35) وجيلينسكي (37 من ركلة جزاء) والهولندي دنزل دمفريس (53)، قبل أن يدرك يلديز التعادل بثنائية (71 و82).
وكان يوفنتوس بقيادة مدربه لاعب وسط إنتر السابق المتوج معه بثمانية ألقاب كلاعب تياغو موتا، الطرف الأفضل في بداية المباراة وبدا مصمما على تعويض خسارته على ارضه امام شتوتغارت الالماني 0-1 في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع، خلافا لإنتر الفائز على مضيفه يونغ بويز السويسري بالنتيجة ذاتها في المسابقة ذاتها.
وفي مباراة أخرى استعاد لاتسيو توازنه بفوزه على ضيفه جنوى 3-0.
وبكر لاتسيو بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة 18 عبر المهاجم الهولندي تيجاني نوسلين اثر تمريرة من البرتغالي نونو تافاريش، لكنه انتظر الدقائق الأخيرة لتأمين انتصاره بهدفين للدولي الإسباني السابق بيدرو (86) والأوروغوياني ماتياس فيسينو (90+5).
وهو الفوز الخامس للاتسيو هذا الموسم وجاء عقب خسارته امام مضيفه يوفنتوس 0-1 في المرحلة الماضية.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز الخامس، فيما مني جنوى الذي أعلن قبل المباراة أنه سيحاول التعاقد مع المهاجم الدولي السابق المشاكس ماريو بالوتيلي، بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.
وتعادل بارما مع إمبولي بهدف للكونغولي غابريال شاربنتييه (80) مقابل هدف للفرنسي وويو كوليبالي (35 خطأ في مرمى فريقه).
كما تعادل مونتسا مع فينيتسيا بهدفين لليوناني يورغيوس كيرياكوبولوس (23) والبوسني ميلان ديوريتش (44) مقابل هدفين للايسلندي ميكايل إيجيل إيليرتسون (15) والنمساوي ميكايل سفوبودا (39).
وأكمل مونتسا المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه الفرنسي وارين بوندو لتلقيه إنذارين.
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