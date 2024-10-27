أتلتيكو يتلقى هزيمة أولى بسبب النيران الصديقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مني‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بهزيمة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬وأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بالنيران‭ ‬الصديقة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭.‬

ودخل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬الأندلس‭ ‬وهو‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬القاسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬انتهى‭ ‬الأمر‭ ‬بفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬بتلقي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بسبب‭ ‬هدف‭ ‬تلقاه‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬دفاعه‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬خيمينيس‭.‬

وبعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬لمدربه‭ ‬سيميوني‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التشيلي‭ ‬مانويل‭ ‬بيليغريني،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬عند‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬حسم‭ ‬الـ«كلاسيكو‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬بفوز‭ ‬كاسح‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وثاني‭ ‬الترتيب‭ ‬4‭-‬0‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬رفع‭ ‬بيتيس‭ ‬بانتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مباشرة‭ ‬خلف‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬وذلك‭ ‬بانتظار‭ ‬مباراة‭ ‬الإثنين‭ ‬بين‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬وأتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬اللذين‭ ‬يملك‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬17‭ ‬نقطة‭.‬

وفرط‭ ‬فالنسيا‭ ‬بفوزه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتعادل‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬خيتافي‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وبتعادله‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بقي‭ ‬فالنسيا‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط،‭ ‬مقابل‭ ‬عشر‭ ‬لخيتافي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وحقق‭ ‬ليغانيس،‭ ‬العائد‭ ‬بين‭ ‬الكبار‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬وجاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬3‭-‬0‭.‬

وأضاف‭ ‬ليغانيس‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬على‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬رافعا‭ ‬بذلك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بهزيمته‭ ‬السادسة‭.‬

وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬2019‭ ‬ضد‭ ‬إشبيلية‭ (‬3-0‭ ‬أيضا‭)‬،‭ ‬خرج‭ ‬ليغانيس‭ ‬منتصرا‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬دييغو‭ ‬غارسيا‭ (‬59‭) ‬والبديلين‭ ‬الصربي‭ ‬داركو‭ ‬براشاناتس‭ (‬78‭) ‬وسيرخيو‭ ‬غونساليس‭ (‬82‭) ‬الذين‭ ‬تناوبوا‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭.‬