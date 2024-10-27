أتلتيكو يتلقى هزيمة أولى بسبب النيران الصديقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): مني أتلتيكو مدريد بهزيمة ثانية في غضون خمسة أيام وأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وجاءت هذه المرة بالنيران الصديقة أمام مضيفه ريال بيتيس 0-1 في المرحلة الحادية عشرة.
ودخل فريق العاصمة مباراته في الأندلس وهو يسعى إلى استعادة التوازن بعد سقوطه القاسي الأربعاء على أرضه أمام ليل الفرنسي 1-3 في ثاني هزيمة له من أصل ثلاث مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
لكن انتهى الأمر بفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتلقي الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الدوري بسبب هدف تلقاه منذ الدقيقة الرابعة بالخطأ في مرماه من قلب دفاعه الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس.
وبعد الهزيمة الأولى لمدربه سيميوني في المواجهة الثالثة عشرة مع نظيره التشيلي مانويل بيليغريني، تجمد رصيد أتلتيكو عند 20 نقطة في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي حسم الـ«كلاسيكو» السبت بفوز كاسح في معقل ريال مدريد حامل اللقب وثاني الترتيب 4-0.
وفي المقابل، رفع بيتيس بانتصاره الخامس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس مباشرة خلف أتلتيكو، وذلك بانتظار مباراة الإثنين بين ريال مايوركا وأتلتيك بلباو اللذين يملك كل منهما 17 نقطة.
وفرط فالنسيا بفوزه الثاني هذا الموسم واكتفى بالتعادل مع مضيفه خيتافي 1-1.
وبتعادله الرابع هذا الموسم، بقي فالنسيا في قاع الترتيب بسبع نقاط، مقابل عشر لخيتافي في المركز الخامس عشر.
وحقق ليغانيس، العائد بين الكبار بعد أربعة مواسم في الدرجة الثانية، فوزه الثاني وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه سلتا فيغو 3-0.
وأضاف ليغانيس هذا الفوز إلى الذي حققه خلال المرحلة الثانية في 25 أغسطس على لاس بالماس (2-1)، رافعا بذلك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين خلف سلتا فيغو الذي مني بهزيمته السادسة.
وللمرة الأولى منذ مايو 2019 ضد إشبيلية (3-0 أيضا)، خرج ليغانيس منتصرا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في دوري الدرجة الأولى، وذلك بفضل دييغو غارسيا (59) والبديلين الصربي داركو براشاناتس (78) وسيرخيو غونساليس (82) الذين تناوبوا على تسجيل الأهداف.
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