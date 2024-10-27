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اللجنة العليا لـ ((خليجي 26)) تبحث الاستعدادات

10/27/2024 7:22:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬–‭ ( ‬وام‭ ): ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الكويتي‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬للبطولة‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬وحتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬المقبلين‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬المطيري‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬لضمان‭ ‬تنظيم‭ ‬مميز‭ ‬لهذا‭ ‬الكرنفال‭ ‬الرياضي‭ ‬الخليجي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬لإظهار‭ ‬البطولة‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭.‬
وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬عرضا‭ ‬تقديميا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للبطولة‭ ‬حول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبطولة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬لإقامة‭ ‬حفل‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬
وتضمن‭ ‬العرض‭ ‬التصاميم‭ ‬المقترحة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬المشجعين‭ ‬‮«‬فان‭ ‬زون‮»‬‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬رئيسية‭ ‬بمحاذاة‭ ‬ملعبي‭ ‬البطولة‭ ‬وهما‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬واستاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منتزه‭ ‬‮«‬مروج‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬التصاميم‭ ‬تحضيرا‭ ‬لتجهيزها‭.‬
يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ثمانية‭ ‬منتخبات‭ ‬هي‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬وعمان‭ ‬والبحرين‭ ‬وقطر‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن‭ ‬والكويت‭ ‬المستضيفة‭.‬



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