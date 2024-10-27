اللجنة العليا لـ ((خليجي 26)) تبحث الاستعدادات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – ( وام ): بحثت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، أمس برئاسة عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الاستعدادات الجارية للبطولة المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبلين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوزير المطيري أكد خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لضمان تنظيم مميز لهذا الكرنفال الرياضي الخليجي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإظهار البطولة بصورة مشرفة تعكس عمق العلاقات الخليجية والعربية.
وشهد الاجتماع عرضا تقديميا من شركة زين الراعي الرسمي للبطولة حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالبطولة وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لإقامة حفل قرعة البطولة المحدد له في التاسع من نوفمبر المقبل.
وتضمن العرض التصاميم المقترحة لإنشاء مناطق المشجعين «فان زون» في ثلاثة مواقع رئيسية بمحاذاة ملعبي البطولة وهما استاد جابر الأحمد الدولي واستاد جابر المبارك إضافة إلى منتزه «مروج» إذ تم اعتماد هذه التصاميم تحضيرا لتجهيزها.
يشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي الإمارات والسعودية وعمان والبحرين وقطر والعراق واليمن والكويت المستضيفة.
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