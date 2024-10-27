صلاح ينقذ ليفربول من السقوط أمام أرسنال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنقذ‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬من‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أرسنال‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بإدراكه‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬صعيدي‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لهزيمة‭ ‬ثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أولى‭ ‬ضد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭.‬

لكن‭ ‬صلاح‭ ‬أنقذ‭ ‬الموقف‭ ‬بهدف‭ ‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬النهاية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬كافيا‭ ‬لإعادة‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬بعدما‭ ‬بات‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الفائز‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وفي‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة،‭ ‬فشل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لمرحلة‭ ‬ثانية‭ ‬تواليا‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬المتعادل‭ ‬بدوره‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬بورنموث‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬أعاد‭ ‬كول‭ ‬بالمر‭ ‬فريقه‭ ‬تشلسي‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بقيادته‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬2‭-‬1‭.‬

ودخل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬إنتسو‭ ‬ماريسكا‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وخسارة‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬ليفربول‭ ‬1‭-‬2‭ ‬خلال‭ ‬المرحلتين‭ ‬الماضيتين‭.‬

لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الذي‭ ‬تواصلت‭ ‬عقدته‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬منافسه‭ ‬اللندني‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬منذ‭ ‬الثاني‭ ‬مايو‭ ‬2012‭ (‬2-0‭ ‬في‭ ‬الدوري‭).‬

وفي‭ ‬لندن‭ ‬أيضا،‭ ‬تواصلت‭ ‬معاناة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بسقوطه‭ ‬القاتل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬فاكتفى‭ ‬بفوز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

وحقق‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬ضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬فيليب‭ ‬ماتيتا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭.‬