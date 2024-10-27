صلاح ينقذ ليفربول من السقوط أمام أرسنال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(أ ف ب): أنقذ المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في ملعب أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي بإدراكه التعادل 2-2 يوم أمس الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وبعد سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية على صعيدي الدوري ودوري أبطال أوروبا، كان فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت في طريقه لهزيمة ثانية هذا الموسم، بعد أولى ضد نوتنغهام فوريست في سبتمبر.
لكن صلاح أنقذ الموقف بهدف قبل دقائق معدودة على النهاية، من دون أن يكون ذلك كافيا لإعادة فريقه إلى الصدارة بعدما بات متخلفا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز السبت على ساوثمبتون 1-0.
وفي الجهة المقابلة، فشل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في تحقيق الفوز لمرحلة ثانية تواليا بعدما سقط قبل أسبوع أمام بورنموث 0-2، رافعا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أستون فيلا المتعادل بدوره السبت مع بورنموث 1-1.
وفي مباراة أخرى أعاد كول بالمر فريقه تشلسي إلى سكة الانتصارات بقيادته للفوز على ضيفه نيوكاسل 2-1.
ودخل فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا اللقاء على خلفية تعادل مع نوتنغهام فوريست على أرضه 1-1 وخسارة في معقل ليفربول 1-2 خلال المرحلتين الماضيتين.
لكنه تمكن من استعادة توازنه الأحد ضد نيوكاسل الذي تواصلت عقدته في ملعب منافسه اللندني حيث لم يذق طعم الفوز في جميع المسابقات منذ الثاني مايو 2012 (2-0 في الدوري).
وفي لندن أيضا، تواصلت معاناة مانشستر يونايتد بسقوطه القاتل أمام مضيفه وست هام 1-2، فاكتفى بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات ما يزيد الضغط على مدربه الهولندي إريك تن هاغ.
وحقق كريستال بالاس فوزه الأول وجاء على حساب جاره اللندني ضيفه توتنهام بهدف سجله الفرنسي جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 31.
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