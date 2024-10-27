29 ألفا و((عشر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
سجل كيفن دورانت 31 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليقود فينيكس صنز إلى الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 114-102 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأصبح دورانت أيضا ثامن لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يتخطى 29 ألف نقطة في مسيرته إذ أنهى المباراة عند 29 ألفا وعشر نقاط.
وسجل دورانت 31 نقطة أمام مافريكس والآن لديه 29010 نقاط على مدار 17 موسما لعبها مع فرق سياتل، أوكلاهوما سيتي، وجولدن ستيت وبروكلين وصنز. وسجل دورانت متوسط معدل 3ر27 نقطة في 1064 مباراة.
وقال دورانت: «يجب أن أوجه الشكر لكل الأشخاص الذين ساعدوني منذ أن كنت صغيرا. زملائي الذين يمررون لي الكرات، والذين يمهدون لي الطريق، والمدربين الذين يعتمدون علي في طريقة اللعب».
يذكر أن ليبرون جيمس هو أكثر من سجل نقاط في الدوري الأمريكي برصيد 40543 نقطة، ويأتي خلفه كريم عبدالجبار وكارل مالوني وكوبي بريانت ومايكل جوردان وديرك نوفيتزكي وويلت تشامبرلين، ودورانت.
وقال مدرب صنز مايك بودنهولزر: «يا له من تكريم لموهبة عظيمة. أشعر أنني محظوظ للغاية لوجودي بجواره كل يوم».
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