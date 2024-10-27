29 ألفا و((عشر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سجل‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬واستحوذ‭ ‬على‭ ‬تسع‭ ‬كرات‭ ‬مرتدة‭ ‬ليقود‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬114‭-‬102‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وأصبح‭ ‬دورانت‭ ‬أيضا‭ ‬ثامن‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬يتخطى‭ ‬29‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬إذ‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬عند‭ ‬29‭ ‬ألفا‭ ‬وعشر‭ ‬نقاط‭.‬

وسجل‭ ‬دورانت‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬مافريكس‭ ‬والآن‭ ‬لديه‭ ‬29010‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬17‭ ‬موسما‭ ‬لعبها‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬سياتل،‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي،‭ ‬وجولدن‭ ‬ستيت‭ ‬وبروكلين‭ ‬وصنز‭. ‬وسجل‭ ‬دورانت‭ ‬متوسط‭ ‬معدل‭ ‬3ر27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬1064‭ ‬مباراة‭.‬

وقال‭ ‬دورانت‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ساعدوني‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬صغيرا‭. ‬زملائي‭ ‬الذين‭ ‬يمررون‭ ‬لي‭ ‬الكرات،‭ ‬والذين‭ ‬يمهدون‭ ‬لي‭ ‬الطريق،‭ ‬والمدربين‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬برصيد‭ ‬40543‭ ‬نقطة،‭ ‬ويأتي‭ ‬خلفه‭ ‬كريم‭ ‬عبدالجبار‭ ‬وكارل‭ ‬مالوني‭ ‬وكوبي‭ ‬بريانت‭ ‬ومايكل‭ ‬جوردان‭ ‬وديرك‭ ‬نوفيتزكي‭ ‬وويلت‭ ‬تشامبرلين،‭ ‬ودورانت‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬صنز‭ ‬مايك‭ ‬بودنهولزر‭: ‬‮«‬يا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تكريم‭ ‬لموهبة‭ ‬عظيمة‭. ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬محظوظ‭ ‬للغاية‭ ‬لوجودي‭ ‬بجواره‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬