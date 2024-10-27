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رئيس الاتحاد العربي: سعيد بإقامة البطولة على أرض المملكة

10/27/2024 7:22:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبدى‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬باحتضان‭ ‬المملكة‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭: ‬إن‭ ‬احتضان‭ ‬المملكة‭ ‬لمنافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬أي‭ ‬غرابة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬نجاحها‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭.‬

ويرى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الحالية‭ ‬موعودة‭ ‬بتنافس‭ ‬رياضي‭ ‬شريف،‭ ‬وما‭ ‬استعداد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬عبر‭ ‬المعسكرات‭ ‬المختلفة‭ ‬إلا‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بخبرة‭ ‬كوادره‭ ‬ولجان‭ ‬البطولة‭ ‬العاملة‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬وإظهاره‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة‭.‬

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