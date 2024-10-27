رئيس الاتحاد العربي: سعيد بإقامة البطولة على أرض المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبدى الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة سعادته الكبيرة باحتضان المملكة بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 11 نوفمبر القادم.
وقال الشيخ علي بن محمد: إن احتضان المملكة لمنافسات البطولة العربية لا يشكل أي غرابة على الإطلاق على اعتبار أن المملكة تعد واحدة من العواصم الرياضية من خلال تأكيد نجاحها الدائم في احتضان البطولات الرياضية على اختلاف أنواعها.
ويرى رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة أن البطولة في نسختها الحالية موعودة بتنافس رياضي شريف، وما استعداد المنتخبات المشاركة عبر المعسكرات المختلفة إلا تأكيد على ذلك.
ولفت إلى أن الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بخبرة كوادره ولجان البطولة العاملة باتت على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الحدث الرياضي العربي وإظهاره بالصورة المشرفة.
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