بدر خالد يسلك طريقا رائعا نحو الإنجازات في رياضة ((الكروس فيت)):اختياري اللعبة بسبب شغف التحدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: أحمد توفيق
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اتخذ اللاعب بدر خالد رياضة الكروس فيت طريقا لشق طموحه قبل أن يكون لاعباً لألعاب القوى وكمال الأجسام، حيث اختار هذه اللعبة عن حب وقناعة، وتمكن من الانخراط فيها سنين عديدة، استطاع من خلالها تحقيق عدة إنجازات خارجية باسم مملكة البحرين، أبرزها تحقيق بطولة «رير فتنس» مرتين على التوالي، والتي أقيمت في المملكة، فضلاً عن إحرازه المركز الأول على البحرين ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة الخليج.
وتعد رياضة الكروس فيت مختلفة بكل المعايير، بسيطة ومُجهدة، عريقة ومعاصرة، ولعل أجمل عنوان تخطّه لممارسيها هو «رياضة الكروس فيت أسلوب ونمط حياة».
وأجرى «أخبار الخليج الرياضي» معه هذا الحوار، الذي تحدث من خلاله عن هذه التجربة الفريدة، وعن أهدافه في المشاركات المتنوعة في مثل هذه البطولات، ومدى الاستفادة التي حققها على المستوى الشخصي، ليضعنا وإياكم في هذه الرحلة الرياضية المثيرة لنتعرف سوياً على أبرز إنجازاته ومحطاته التنافسية.
* حدثنا عن بدايتك في هذه الرياضة؟
- بدأت من ميدان ألعاب القوى في المنتخب البحريني وبالتحديد في لعبة الوثب الطويل، وسباق 100 متر، ثم توجهت إلى ممارسة لعبة كمال الأجسام فترة بسيطة وعندما سمعت عن رياضة «الكروس فيت» اتجهت إليها وبدأت ممارستها بالتحديد في عام 2018 ومستمر حتى الآن.
* لماذا اتجهت إلى رياضة الكروس فيت تحديدًا؟
اختياري إلى رياضة الكروس فيت كانت بسبب شغف التحدي لدي وحب المنافسة سواء كانت على مستوى النادي ذاته أو على مستوى البحرين، فالتمارين الذي نمارسها في اللعبة هي مزيج من رياضات عدة ضمن برنامج تدريبي محدد.
* ما هو الهدف من ممارسة هذه الرياضة؟
- الهدف من ممارسة لعبة الكروس فيت الأساسي هو المحافظة على اللياقة البدنية والصحة الجسمية، ومن أبرز مميزات اللعبة أنها تشمل عدة ألعاب رياضية منها: رفع الأثقال، الجري، الجمباز، وكمال الأجسام، بالإضافة إلى أنها تعتبر أسلوب حياة.
* برأيك هل من الممكن لأي شخص أن يمارس هذه الرياضة؟
- ممارسة لعبة الكروس فيت ليس لها عمر محدد أو شخص معين لممارستها، ويمكن للجميع الانخراط فيها.
* هل تحتاج الكروس فيت إلى ساعات طويلة من التمرين؟
- تختلف ممارسة لعبة الكروس فيت من شخص إلى آخر، فهناك من يمارس اللعبة كرياضة للمحافظة على صحته ولا يحتاج الى أكثر من 45 دقيقة في اليوم، وهناك من يمارسها لينافس في مسابقات وحصد الجوائز وهنا يلتزم الرياضي ببرنامج معين، وتغذية خاصة، وتتجاوز حصص تمارينه الساعة في اليوم.
* ما هو الفرق بين رياضة كمال الأجسام والكروس فيت؟
- لعبة كمال الأجسام لعبة روتينية تهدف إلى البناء العضلي، بينما لعبة الكروس فيت لعبة غير روتينية بتاتاً وتهدف إلى رفع المستوى اللياقي وزيادة المرونة والبناء العضلي.
* هل يمكن ممارسة الكروس فيت في المنزل أم في النادي المتخصص؟
- نعم رياضة الكروس فيت يمكن ممارستها في أي مكان، كونها تعتبر مثل ما ذكرنا سابقا بأنها أسلوب حياة ولا تحتاج إلى مكان معين، حيث بالإمكان ممارستها في المنزل أو بالنادي، ولا تحتاج إلى معدات خاصة ولكن يفضل ممارستها تحت إشراف مدرب مختص في نادي مخصص للعبة للاستفادة أكثر.
* كيف تعد للبطولات الخارجية؟
أعد نفسي للمشاركة في البطولات الخارجية تحت إشراف المدرب بدر العلوي من ناحية التدريب والاستعداد، وعلى ذات الصعيد تكون مشاركتي تحت مظلة راعٍ رسمي يدعمني في كل البطولات والمشاركات الخارجية.
* أيهما أفضل لرياضة الكروس فيت تأسيس اتحاد خاص بها أو انضمامها تحت مظلة اتحاد آخر؟
رياضة الكروس فيت لعبة رياضية كباقي الألعاب، وحقيقة لا أعلم لماذا لم تدرج حتى الآن مظلة اتحاد رياضي، ولكن نتمنى أن يكون هناك اتحاد ليتسنى لنا المشاركة وتمثيل المملكة في البطولات الخارجية.
* ما البطولات التي شاركت فيها والمراكز التي حصلت عليها؟
-المركز الأول في بطولة Rare fitness في عام 2022
-المركز الأول في بطولة Rare fitness في عام 2024
-المركز الأول في بطولة bahrain throwdown في عام 2022
-المركز الأول في بطولة bahrain throwdown في عام 2023
-حاصل على المركز الثالث في بطولة gulf fitness champion التي أقيمت في دولة الإمارات
- حاصل على المركز الأول على صعيد اللاعبين البحرينيين في التصفيات المؤهلة لبطولة الخليج مرتين على التوالي في عامي 2023/2024.
كلمة أخيرة؟
أتمنى التوفيق لمملكة البحرين في جميع المسابقات والمحافل الدولية الكبرى. وعلى المستوى الشخصي أتطلع إلى المشاركات الخارجية لرفع اسم البحرين في المحافل الرياضية الكبيرة، فتواجد اللاعب البحريني في البطولات الكبرى يؤكد بشكل واضح ما تتمتع به البحرين من تطور على المستوى الرياضي، واحتضانها ودعمها للرياضيين.
وأتوجه بالشكر إلى مدربي بدر العلوي على تعاونه المستمر وجهوده المتميزة في تدريبي ومساندتي في جميع مشاركاتي الخارجية، وأخص بالشكر الراعي الرسمي في مسيرتي الرياضية على دعمه اللامحدود.
وأدعو أفراد المجتمع لممارسة الرياضة للمحافظة على اللياقة البدنية والصحة والوقاية من الأمراض.
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