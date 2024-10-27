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بدر خالد يسلك طريقا رائعا نحو الإنجازات في رياضة ((الكروس فيت)):اختياري اللعبة بسبب شغف التحدي

10/27/2024 7:22:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اتخذ‭ ‬اللاعب‭ ‬بدر‭ ‬خالد‭ ‬رياضة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬طريقا‭ ‬لشق‭ ‬طموحه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لاعباً‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وكمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬حيث‭ ‬اختار‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬وقناعة،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الانخراط‭ ‬فيها‭ ‬سنين‭ ‬عديدة،‭ ‬استطاع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تحقيق‭ ‬عدة‭ ‬إنجازات‭ ‬خارجية‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أبرزها‭ ‬تحقيق‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬رير‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إحرازه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭.‬

وتعد‭ ‬رياضة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬مختلفة‭ ‬بكل‭ ‬المعايير،‭ ‬بسيطة‭ ‬ومُجهدة،‭ ‬عريقة‭ ‬ومعاصرة،‭ ‬ولعل‭ ‬أجمل‭ ‬عنوان‭ ‬تخطّه‭ ‬لممارسيها‭ ‬هو‭ ‬‮«‬رياضة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬أسلوب‭ ‬ونمط‭ ‬حياة‮»‬‭.‬

وأجرى‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬معه‭ ‬هذا‭ ‬الحوار،‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة،‭ ‬وعن‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات،‭ ‬ومدى‭ ‬الاستفادة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي،‭ ‬ليضعنا‭ ‬وإياكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬الرياضية‭ ‬المثيرة‭ ‬لنتعرف‭ ‬سوياً‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاته‭ ‬ومحطاته‭ ‬التنافسية‭.‬


‭*‬ حدثنا‭ ‬عن‭ ‬بدايتك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة؟

‭- ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الوثب‭ ‬الطويل،‭ ‬وسباق‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬لعبة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬فترة‭ ‬بسيطة‭ ‬وعندما‭ ‬سمعت‭ ‬عن‭ ‬رياضة‭ ‬‮«‬الكروس‭ ‬فيت‮»‬‭ ‬اتجهت‭ ‬إليها‭ ‬وبدأت‭ ‬ممارستها‭ ‬بالتحديد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬ومستمر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

‭*‬ لماذا‭ ‬اتجهت‭ ‬إلى‭ ‬رياضة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬تحديدًا؟

اختياري‭ ‬إلى‭ ‬رياضة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬شغف‭ ‬التحدي‭ ‬لدي‭ ‬وحب‭ ‬المنافسة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النادي‭ ‬ذاته‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين،‭ ‬فالتمارين‭ ‬الذي‭ ‬نمارسها‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬هي‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬رياضات‭ ‬عدة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬محدد‭.‬

‏‎‭*‬ ما‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة؟

‭- ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬لعبة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والصحة‭ ‬الجسمية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬مميزات‭ ‬اللعبة‭ ‬أنها‭ ‬تشمل‭ ‬عدة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬منها‭: ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬الجري،‭ ‬الجمباز،‭ ‬وكمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭.‬

‏‎‭*‬ برأيك‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة؟

‏‎ ‭- ‬ممارسة‭ ‬لعبة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬عمر‭ ‬محدد‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬معين‭ ‬لممارستها،‭ ‬ويمكن‭ ‬للجميع‭ ‬الانخراط‭ ‬فيها‭.‬

‏‎‭*‬ هل‭ ‬تحتاج‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬إلى‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬التمرين؟

‏‎ ‭- ‬تختلف‭ ‬ممارسة‭ ‬لعبة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬يمارس‭ ‬اللعبة‭ ‬كرياضة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬صحته‭ ‬ولا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يمارسها‭ ‬لينافس‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬وحصد‭ ‬الجوائز‭ ‬وهنا‭ ‬يلتزم‭ ‬الرياضي‭ ‬ببرنامج‭ ‬معين،‭ ‬وتغذية‭ ‬خاصة،‭ ‬وتتجاوز‭ ‬حصص‭ ‬تمارينه‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬

‏‎‭*‬ ما‭ ‬هو‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬والكروس‭ ‬فيت؟

‏‎ ‭- ‬لعبة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬لعبة‭ ‬روتينية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬العضلي،‭ ‬بينما‭ ‬لعبة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬لعبة‭ ‬غير‭ ‬روتينية‭ ‬بتاتاً‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬اللياقي‭ ‬وزيادة‭ ‬المرونة‭ ‬والبناء‭ ‬العضلي‭.‬

‏‎‭*‬ هل‭ ‬يمكن‭ ‬ممارسة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬أم‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬المتخصص؟

‏‎ ‭- ‬نعم‭ ‬رياضة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬يمكن‭ ‬ممارستها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان،‭ ‬كونها‭ ‬تعتبر‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬ذكرنا‭ ‬سابقا‭ ‬بأنها‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬معين،‭ ‬حيث‭ ‬بالإمكان‭ ‬ممارستها‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬بالنادي،‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬معدات‭ ‬خاصة‭ ‬ولكن‭ ‬يفضل‭ ‬ممارستها‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدرب‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬مخصص‭ ‬للعبة‭ ‬للاستفادة‭ ‬أكثر‭.‬

‏‎‭*‬ كيف‭ ‬تعد‭ ‬للبطولات‭ ‬الخارجية؟

أعد‭ ‬نفسي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدرب‭ ‬بدر‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التدريب‭ ‬والاستعداد،‭ ‬وعلى‭ ‬ذات‭ ‬الصعيد‭ ‬تكون‭ ‬مشاركتي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬راعٍ‭ ‬رسمي‭ ‬يدعمني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البطولات‭ ‬والمشاركات‭ ‬الخارجية‭.‬

‭*‬ أيهما‭ ‬أفضل‭ ‬لرياضة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬تأسيس‭ ‬اتحاد‭ ‬خاص‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬انضمامها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬اتحاد‭ ‬آخر؟

‏‎ رياضة‭ ‬الكروس‭ ‬فيت‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬كباقي‭ ‬الألعاب،‭ ‬وحقيقة‭ ‬لا‭ ‬أعلم‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬تدرج‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مظلة‭ ‬اتحاد‭ ‬رياضي،‭ ‬ولكن‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اتحاد‭ ‬ليتسنى‭ ‬لنا‭ ‬المشاركة‭ ‬وتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭.‬

‏‎‭*‬ ما‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬والمراكز‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها؟

‭-‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ Rare ‭ ‬ fitness ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022

‭-‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ Rare ‭ ‬ fitness ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024

‭-‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ bahrain ‭ ‬ throwdown ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022

‭-‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ bahrain ‭ ‬ throwdown ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023

‭-‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ gulf ‭ ‬ fitness ‭ ‬ champion ‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات

‭- ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اللاعبين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

‏‎ كلمة‭ ‬أخيرة؟

أتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬والمحافل‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭. ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬فتواجد‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬يؤكد‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرياضي،‭ ‬واحتضانها‭ ‬ودعمها‭ ‬للرياضيين‭.‬

وأتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬مدربي‭ ‬بدر‭ ‬العلوي‭ ‬على‭ ‬تعاونه‭ ‬المستمر‭ ‬وجهوده‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تدريبي‭ ‬ومساندتي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مشاركاتي‭ ‬الخارجية،‭ ‬وأخص‭ ‬بالشكر‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭.‬

وأدعو‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والصحة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭.‬

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