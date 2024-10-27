اليوم استئناف منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستأنف اليوم الاثنين منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024» في مختلف المنشآت الرياضية بالمملكة، حيث يشهد استاد البحرين الوطني مسابقات متنوعة في ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية.
وفي صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم، تُقام اليوم الجولة الأخيرة من الدور الأول في منافسات كرة اليد، حيث ضمن فريق البحرين (1) تأهله للدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخبي بلغاريا وبنين. في المقابل، يتطلع فريق البحرين (2) اليوم إلى حسم تأهله بمواجهة المنتخب السعودي في الساعة الثالثة عصرًا.
وتشهد صالة «بادل بلس» بمجمع البحرين استمرار منافسات البادل، وذلك بعد احتفالية بتتويج الفريق البحريني ببرونزية البادل الزوجي تحت 16 سنة بفوز الثنائي عبدالعزيز سبت وعبدالرحمن المرباطي. وفي كرة الطاولة، تتواصل المنافسات على صالة ( B ) بمشاركة بارزة من البحرين التي شاركت بخمسة فرق في منافسات الأولاد.
وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، تأهل فريق البحرين (1) للدور الثاني بعد فوزه على منتخبي السعودية وبورتوريكو، كما تأهل فريق البحرين (5) بعد انتصاره على منتخبي بنغلاديش وسلوفينيا.
وتستمر اليوم منافسات كرة السلة (3×3) في مدينة عيسى الرياضية، حيث تواجه فرق البحرين للفتيات والأولاد عدة منتخبات. كما تشمل المنافسات الجولة السادسة والسابعة للشطرنج في الجامعة الأمريكية، إلى جانب التنس الأرضي في ملاعب اتحاد التنس بالبوليتكنيك ونادي البحرين في الجفير، وتتواصل منافسات المصارعة، الملاكمة، السباحة، والجمباز في عدة منشآت.
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