اليوم استئناف منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستأنف‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مسابقات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية‭.‬

وفي‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬تُقام‭ ‬اليوم‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬1‭) ‬تأهله‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬بلغاريا‭ ‬وبنين‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬2‭) ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬تأهله‭ ‬بمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬عصرًا‭.‬

وتشهد‭ ‬صالة‭ ‬‮«‬بادل‭ ‬بلس‮»‬‭ ‬بمجمع‭ ‬البحرين‭ ‬استمرار‭ ‬منافسات‭ ‬البادل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬احتفالية‭ ‬بتتويج‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬ببرونزية‭ ‬البادل‭ ‬الزوجي‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬بفوز‭ ‬الثنائي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬سبت‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬المرباطي‭. ‬وفي‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬تتواصل‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬صالة‭ (‬ B ‭) ‬بمشاركة‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬بخمسة‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الأولاد‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬1‭) ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬السعودية‭ ‬وبورتوريكو،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬5‭) ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬بنغلاديش‭ ‬وسلوفينيا‭.‬

وتستمر‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬تواجه‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬للفتيات‭ ‬والأولاد‭ ‬عدة‭ ‬منتخبات‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬المنافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬والسابعة‭ ‬للشطرنج‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬اتحاد‭ ‬التنس‭ ‬بالبوليتكنيك‭ ‬ونادي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الجفير،‭ ‬وتتواصل‭ ‬منافسات‭ ‬المصارعة،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬السباحة،‭ ‬والجمباز‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬منشآت‭.‬