البرازيل تتصدر الترتيب العام.. والبحرين الثالث عربيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتصدر‭ ‬البرازيل‭ ‬جدول‭ ‬الميداليات‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬وقد‭ ‬استطاع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬مجموع‭ ‬64‭ ‬ميدالية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬26‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية،‭ ‬متفوقًا‭ ‬على‭ ‬رومانيا‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بإجمالي‭ ‬79‭ ‬ميدالية،‭ ‬منها‭ ‬21‭ ‬ذهبية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬وتنوع‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬الترتيب،‭ ‬جاءت‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بـ29‭ ‬ميدالية،‭ ‬منها‭ ‬12‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية،‭ ‬بينما‭ ‬حلت‭ ‬المجر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬ميدالية،‭ ‬منها‭ ‬12‭ ‬ذهبية‭ ‬أيضًا،‭ ‬واحتلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بـ36‭ ‬ميدالية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬11‭ ‬ذهبية‭.‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي،‭ ‬احتلت‭ ‬الجزائر‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬بإجمالي‭ ‬35‭ ‬ميدالية،‭ ‬شملت‭ ‬8‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬بإجمالي‭ ‬20‭ ‬ميدالية،‭ ‬منها‭ ‬7‭ ‬ذهبيات‭.‬

أما‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬ضمن‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى،‭ ‬محتلة‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬بـ21‭ ‬ميدالية،‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬و5‭ ‬فضية‭ ‬و11‭ ‬برونزية،‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المشاركة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬أداءً‭ ‬متقدمًا‭ ‬للفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة‭.‬