البرازيل تتصدر الترتيب العام.. والبحرين الثالث عربيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتصدر البرازيل جدول الميداليات بعد اليوم الثاني من منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية المقامة في البحرين، والتي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري. وقد استطاع المنتخب البرازيلي أن يحقق مجموع 64 ميدالية، من بينها 26 ميدالية ذهبية، متفوقًا على رومانيا التي جاءت في المركز الثاني بإجمالي 79 ميدالية، منها 21 ذهبية، مما يعكس قوة وتنوع المنافسة في الدورة.
وفي تفاصيل الترتيب، جاءت الصين الشعبية في المركز الثالث بـ29 ميدالية، منها 12 ميدالية ذهبية، بينما حلت المجر في المركز الرابع برصيد 31 ميدالية، منها 12 ذهبية أيضًا، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الخامس بـ36 ميدالية، من بينها 11 ذهبية.
على المستوى العربي، احتلت الجزائر المركز السادس في الترتيب بإجمالي 35 ميدالية، شملت 8 ميداليات ذهبية، فيما جاء المغرب في المركز السابع بإجمالي 20 ميدالية، منها 7 ذهبيات.
أما مملكة البحرين، فقد حافظت على موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى، محتلة المركز العاشر بـ21 ميدالية، منها 5 ميداليات ذهبية و5 فضية و11 برونزية، لتحتل المركز الثالث على مستوى المشاركة العربية في الدورة، مما يعكس أداءً متقدمًا للفرق البحرينية في منافسات الدورة.
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