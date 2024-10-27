النمساوي جيرهارد يقدم محاضرة فنية لحكام اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد أمس الأحد اجتماعاً فنياً لجميع حكام كرة اليد مع المحاضر الدولي النمساوي جيرهارد، وذلك على هامش دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، في مقر الاتحاد البحريني لكرة اليد.
وشهد الاجتماع مشاركة كبيرة من الحكام، حيث ركز المحاضر جيرهارد على تقديم توجيهات وتحليلات مهمة حول أحدث المستجدات في قوانين التحكيم وآليات تطبيقها، مع استعراض حالات تحكيمية متنوعة بهدف تعزيز مهارات الحكام ورفع كفاءتهم الفنية.
وحضر الاجتماع غسان أمير، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة اليد ومنسق الحكام في الدورة، الذي أشاد بالمشاركة الواسعة والتفاعل المثمر بين المحاضر والحكام، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات الفنية في تطوير مستوى التحكيم في البحرين وإثراء خبرات الحكام المشاركين.
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