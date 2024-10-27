النمساوي جيرهارد يقدم محاضرة فنية لحكام اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬فنياً‭ ‬لجميع‭ ‬حكام‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬مع‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬النمساوي‭ ‬جيرهارد،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭. ‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الحكام،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬المحاضر‭ ‬جيرهارد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬توجيهات‭ ‬وتحليلات‭ ‬مهمة‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬التحكيم‭ ‬وآليات‭ ‬تطبيقها،‭ ‬مع‭ ‬استعراض‭ ‬حالات‭ ‬تحكيمية‭ ‬متنوعة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬الحكام‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬الفنية‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬غسان‭ ‬أمير،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ومنسق‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬والتفاعل‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬المحاضر‭ ‬والحكام،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وإثراء‭ ‬خبرات‭ ‬الحكام‭ ‬المشاركين‭.‬