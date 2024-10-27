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الثنائي سبت والمرباطي يحصدان برونزية البادل

10/27/2024 7:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬سبت‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬المرباطي‭ ‬إنجازًا‭ ‬مميزًا‭ ‬بإحرازهما‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البادل‭ ‬لفئة‭ ‬الأولاد‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬عامًا‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬جاء‭ ‬فوز‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬بعد‭ ‬تغلبهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬فيصل‭ ‬بوراشد‭ ‬ومحمد‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬أكدت‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإصرارهم‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬وكان‭ ‬الثنائي‭ ‬سبت‭ ‬والمرابطي‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬مواجهة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الثنائي‭ ‬الإماراتي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬حمد‭ ‬عبدالله‭ ‬وأحمد‭ ‬الهاشمي‭.‬

وحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الثنائي‭ ‬الإماراتي‭ ‬قاسم‭ ‬محمد‭ ‬وراشد‭ ‬وليد‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬زميليهما‭ ‬حمد‭ ‬عبدالله‭ ‬وأحمد‭ ‬الهاشمي،‭ ‬اللذان‭ ‬احتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ونالا‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬ليحتكر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬الذهبية‭ ‬والفضية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬المختلط‭ ‬أحرز‭ ‬الثنائي‭ ‬التشيلي‭ ‬المكون‭ ‬بيدرو‭ ‬يانيز‭ ‬جيفارا‭ ‬وماريا‭ ‬خوسيه‭ ‬مورا‭ ‬فالير‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬بعد‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬التشيلي‭ ‬الآخر‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬خورخي‭ ‬رويز‭ ‬فوينتيس‭ ‬وسيسيليا‭ ‬فولا‭ ‬سيلفا‭ ‬صاحبا‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬فيما‭ ‬آلت‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬لى‭ ‬الثنائي‭ ‬المجري‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أوليفر‭ ‬جيريسي‭ ‬ولوتي‭ ‬بالاسي‭.‬

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