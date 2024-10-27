الثنائي سبت والمرباطي يحصدان برونزية البادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق الثنائي البحريني عبدالعزيز سبت وعبدالرحمن المرباطي إنجازًا مميزًا بإحرازهما الميدالية البرونزية في مسابقة البادل لفئة الأولاد تحت 16 عامًا ضمن منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية المقامة في البحرين، جاء فوز الثنائي البحريني بعد تغلبهما على الثنائي فيصل بوراشد ومحمد فهد الملا في مباراة قوية أكدت مهاراتهم وإصرارهم على التميز في البطولة. وكان الثنائي سبت والمرابطي قد خسر مواجهة الدور نصف النهائي أمام الثنائي الإماراتي المكون من حمد عبدالله وأحمد الهاشمي.
وحصل على المركز الأول الثنائي الإماراتي قاسم محمد وراشد وليد بعد فوزهما في المباراة النهائية على زميليهما حمد عبدالله وأحمد الهاشمي، اللذان احتلا المركز الثاني ونالا الميدالية الفضية، ليحتكر المنتخب الإماراتي الذهبية والفضية في هذه الفئة.
وفي منافسات الزوجي المختلط أحرز الثنائي التشيلي المكون بيدرو يانيز جيفارا وماريا خوسيه مورا فالير الميدالية الذهبية، بعد التفوق على الثنائي التشيلي الآخر المكون من خورخي رويز فوينتيس وسيسيليا فولا سيلفا صاحبا الميدالية الفضية، فيما آلت الميدالية البرونزية لى الثنائي المجري المكون من أوليفر جيريسي ولوتي بالاسي.
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