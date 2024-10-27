الخالدية يحافظ على صدارته بفوزه على الرفاع الشرقي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00





فاز‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬ورفع‭ ‬الخالدية‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬ليتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬سترة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬تبقيه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأخير‭.‬

أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الخالدية‭ ‬جليسون‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬45+5‭)‬،‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬80‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬اللاعب‭ ‬فارس‭ ‬غطاشه‭ (‬63‭).‬