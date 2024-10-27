الخالدية يحافظ على صدارته بفوزه على الرفاع الشرقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
فاز فريق الخالدية الأول لكرة القدم على الرفاع الشرقي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز، ورفع الخالدية بهذا الانتصار رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن سترة، في حين خرج فريق الرفاع الشرقي من اللقاء من دون رصيد من النقاط تبقيه بالمركز الأخير.
أحرز هدفي الخالدية جليسون دا سيلفا عند الدقيقة (45+5)، ومهدي عبدالجبار (80)، فيما أحرز هدف الرفاع الشرقي اللاعب فارس غطاشه (63).
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