منتخب الناشئين يفوز على بوتان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتم منتخبنا الناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما مبارياته في تصفيات كأس آسيا للناشئين بفوز على منتخب بوتان بنتيجة هدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب داليان بووان بالصين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وأحرز هدف الفوز لمنتخبنا اللاعب الموهوب عبدالرحمن بسام من ضربة جزاء في الدقيقة 52.
وفي وقت سابق ودع المنتخب البطولة ولم يتمكن من الوصول إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في السعودية مطلع العام المقبل.
وجاءت نتائج منتخبنا في الجولة الأولى خسارة من الصين المستضيف (2-0)، وفي الجولة الثانية فوز على المالديف (1-0)، بينما استراحة بالجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة خسارة من كوريا الجنوبية (2-0).
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