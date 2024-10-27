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منتخب الناشئين يفوز على بوتان

10/27/2024 7:22:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬بوتان‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬داليان‭ ‬بووان‭ ‬بالصين،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بسام‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬52‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ودع‭ ‬المنتخب‭ ‬البطولة‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬خسارة‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬المستضيف‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬المالديف‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬استراحة‭ ‬بالجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬خسارة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬2-0‭).‬

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