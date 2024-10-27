أراد سيلفي مع فيل..فقتله دهساً

MENAFN - Khaberni) خبرني - قتل الهندي شاشيكانت ساتري، 23 عاماً، دهساً تحت أقدام فيل يزن 4.5 أطنان، عند محاولته التقاط "سيلفي" معه في غابة أبابور، قرب مدينة غادشيرولي بولاية ماهاراشترا.

وكان ساتري، وهو كهربائي، يركب كابل في مكان قريب، عندما علم بوجود الفيل

في غابة جادشيرولي، فقرر ساتري، مع

صديقين، المغامرة في الغابة لإلقاء نظرة على الفيل. وذكرت قناة NDTV أنه عند اكتشاف الحيوان، حاول التقاط تصويره

من مسافة بعيدة.

ومع ذلك، تحول سلوك الفيل الهادئ إلى عدواني، فدهس ساتري برجليه، وتمكن الرجلان الآخران من الفرار.





عدواني وضخم

ووصف مسؤولو الغابات الفيل بضخم وعدواني، دخل غابة جادشيرولي في ولاية ماهاراشترا من ولاية تشهاتيسغاره المجاورة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الفيل قتل 7 آخرين على الأقل بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ومايو(أيار) 2024.

وقال فيفيك خانديكار، كبير مسؤولي الحفاظ على الغابات في ولاية ماهاراشترا: "أبلغنا القرى المجاورة بالفعل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، ونشرنا موظفي الغابات في كل قرية".

وفق الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، تقتل الفيلة حوالي 400 في الهند سنوياً، بسبب الاشتباكات معها، رغم أنها حيوانات تعتبر حساسة، ولكنها تتصرف بعدوانية عند الشعور بالتهديد، أو عند الدفاع عن صغارها.



