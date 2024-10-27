أراد سيلفي مع فيل..فقتله دهساً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قتل الهندي شاشيكانت ساتري، 23 عاماً، دهساً تحت أقدام فيل يزن 4.5 أطنان، عند محاولته التقاط "سيلفي" معه في غابة أبابور، قرب مدينة غادشيرولي بولاية ماهاراشترا.
وكان ساتري، وهو كهربائي، يركب كابل في مكان قريب، عندما علم بوجود الفيل
في غابة جادشيرولي، فقرر ساتري، مع
صديقين، المغامرة في الغابة لإلقاء نظرة على الفيل. وذكرت قناة NDTV أنه عند اكتشاف الحيوان، حاول التقاط تصويره
من مسافة بعيدة.
ومع ذلك، تحول سلوك الفيل الهادئ إلى عدواني، فدهس ساتري برجليه، وتمكن الرجلان الآخران من الفرار.
عدواني وضخم
ووصف مسؤولو الغابات الفيل بضخم وعدواني، دخل غابة جادشيرولي في ولاية ماهاراشترا من ولاية تشهاتيسغاره المجاورة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الفيل قتل 7 آخرين على الأقل بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 ومايو(أيار) 2024.
وقال فيفيك خانديكار، كبير مسؤولي الحفاظ على الغابات في ولاية ماهاراشترا: "أبلغنا القرى المجاورة بالفعل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، ونشرنا موظفي الغابات في كل قرية".
وفق الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، تقتل الفيلة حوالي 400 في الهند سنوياً، بسبب الاشتباكات معها، رغم أنها حيوانات تعتبر حساسة، ولكنها تتصرف بعدوانية عند الشعور بالتهديد، أو عند الدفاع عن صغارها.
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