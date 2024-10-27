موزة ملصقة على حائط بشريط قد تباع بمليون جنيه إسترليني

MENAFN - Khaberni) خبرني - من المتوقع بيع عمل فني مثير للجدل بعنوان "كوميدي"، بأكثر من مليون جنيه إسترليني في مزاد علني، رغم أنه موزة مثبتة بشريط لاصق على القماش.

ووفق صحيفة "ميترو"، أثار العمل الفني لموريزيو كاتيلان، انقسامًا بين محبي الفن والنقاد عندما ظهر لأول مرة في آرت بازل ميامي بيتش في عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم تناوله مرتين، مرة كجزء من عمل فني أدائي يسمى الجائع، ثم من قبل طالب جائع قام بلصق القشرة على الحائط.

ومن المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 771.275 جنيهًا إسترلينيًا و1.2 مليون جنيه إسترليني عند طرحها للبيع في مزاد Sotheby's Now and Contemporary Evening Auction في نيويورك في 20 نوفمبر.

وقبل المزاد، سيشرع العمل في جولة عالمية تبدأ بمعرض لمرة واحدة في نيويورك في 28 أكتوبر، قبل التوجه إلى لندن وباريس وميلانو وهونج كونج ودبي وتايبيه وطوكيو ولوس أنجلوس.

وستعود "الكوميدي" إلى نيويورك من 8 نوفمبر حتى 20 نوفمبر قبل طرحها في المزاد.

وفي حديثه عن القطعة، قال ديفيد جالبرين، رئيس قسم الفن المعاصر في سوذبيز للأمريكتين: "كانت للأعمال الفنية الأكثر تأثيرًا وجذرية في القرن الماضي القدرة على تغيير المفاهيم بشكل جذري حول طبيعة الفن نفسه، بهذه الروح، يعد الكوميدي عملاً متحديًا من عبقرية خالصة، إن هذا العمل الذي يجمع بين الفكر النقدي العميق والذكاء التخريبي، يشكل عملاً مميزاً بالنسبة للفنان وجيلنا".

وأضاف: "بإيماءة واحدة رائعة، هز كاتيلان أسس عالم الفن، وأحضر الفن إلى مركز الثقافة الشعبية السائدة، إذا كان عمل الكوميدي يشكك في جوهره في مفهوم قيمة الفن، فإن طرح العمل في مزاد علني في نوفمبر القادم سيكون بمثابة الإدراك النهائي لفكرته المفاهيمية الأساسية، حيث سيكون للجمهور في النهاية رأي في تحديد قيمته الحقيقية، وأياً كان رأيك فيه، فلن ترغب في تفويت إحساس الموسم".

ويتبع عمل الكوميدي، أعمالاً مماثلة مثل نافورة مارسيل دوشامب، وهي عبارة عن مرحاض من الخزف مقلوب ومثبت على قاعدة وموقع باسم مستعار في عام 1917، في محاولة لإعادة تعريف ما يمكن أن يكون عليه الفن.

و في مقابلة مع صحيفة The Art Newspaper، قال كاتيلان عن العمل: "بالنسبة لي، لم يكن Comedian مزحة، بل كان تعليقًا صادقًا وتأملًا لما نقدره، في معارض الفن، تسود السرعة والأعمال التجارية، لذلك رأيت الأمر على هذا النحو، إذا كان علي أن أكون في معرض، يمكنني بيع موزة كما يبيع الآخرون لوحاتهم، أستطيع اللعب ضمن النظام، ولكن بقواعدي الخاصة."



