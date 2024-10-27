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على الهواء.. ببغاء مدريدي يفضح حكما بالدوري الإسباني (فيديو)

10/27/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تسبب ببغاء في إشعال أزمة في إسبانيا، بعدما فضح انتماء أحد الحكام السابقين في دوري الدرجة الأولى.

ويتعلق الأمر بالحكم باخاريس باز صاحب الـ75 عاما، خلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "الشيرينغيتو".

وكان الحكم يناقش قرار احتساب ركلة جزاء أثار جدلا واسعا في اللحظات الأخيرة من تعادل فياريال 1-1 مع خيتافي في الدوري الإسباني.

لكن ما حدث أثناء المحادثة فاجأ الجميع، حيث قام الببغاء المملوك لباز بغناء نشيد ريال مدريد على الهواء مباشرة.

وحاول الحكم السابق تهدئة الطائر بإسكاته والتوسل إليه "للصمت"، لكن الببغاء استمر في الغناء.

بينما بالكاد تمكن المضيفون الأربعة في الاستوديو من احتواء ضحكهم، حيث قام اثنان بتغطية أعينهما وفميهما من الصدمة.

ومن المعروف أن الببغاوات تتمكن من التقاط وتعلم بعض الكلمات، مما يعني أنها قادرة على تقليد وتكرار الأصوات الجديدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الواقعة لم تعتبر دليلا كاملا على أن باز هو في الواقع من مشجعي ريال مدريد.

وعلَّق باخاريس باز على الواقعة مازحًا: "الحكم أوريزار أسبيتارتي لديه ببغاء يردد كلمة بذيئة عندما يسمع كلمة (برشلونة)".


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