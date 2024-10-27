على الهواء.. ببغاء مدريدي يفضح حكما بالدوري الإسباني (فيديو)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تسبب ببغاء في إشعال أزمة في إسبانيا، بعدما فضح انتماء أحد الحكام السابقين في دوري الدرجة الأولى.
ويتعلق الأمر بالحكم باخاريس باز صاحب الـ75 عاما، خلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "الشيرينغيتو".
وكان الحكم يناقش قرار احتساب ركلة جزاء أثار جدلا واسعا في اللحظات الأخيرة من تعادل فياريال 1-1 مع خيتافي في الدوري الإسباني.
لكن ما حدث أثناء المحادثة فاجأ الجميع، حيث قام الببغاء المملوك لباز بغناء نشيد ريال مدريد على الهواء مباشرة.
وحاول الحكم السابق تهدئة الطائر بإسكاته والتوسل إليه "للصمت"، لكن الببغاء استمر في الغناء.
بينما بالكاد تمكن المضيفون الأربعة في الاستوديو من احتواء ضحكهم، حيث قام اثنان بتغطية أعينهما وفميهما من الصدمة.
ومن المعروف أن الببغاوات تتمكن من التقاط وتعلم بعض الكلمات، مما يعني أنها قادرة على تقليد وتكرار الأصوات الجديدة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الواقعة لم تعتبر دليلا كاملا على أن باز هو في الواقع من مشجعي ريال مدريد.
وعلَّق باخاريس باز على الواقعة مازحًا: "الحكم أوريزار أسبيتارتي لديه ببغاء يردد كلمة بذيئة عندما يسمع كلمة (برشلونة)".
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