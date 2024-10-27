هيئة شؤون الأسرى: تعرّض الأسير مروان البرغوثي للاعتداء الوحشي مطلع الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/أفاد محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارة قاموا بها مؤخرًا لسجن مجدو، بتعرض الأسير القائد الوطني مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المعتقل منذ عام 2002، وعدد من زملائه الأسرى لاعتداء وحشي من قبل وحدات القمع في سجون الاحتلال مطلع الشهر الماضي. وقد تمكن المحامي من الاطلاع على تفاصيل الاعتداء الأخير عقب منع الزيارات لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، تعرض البرغوثي لاعتداء عنيف من قبل وحدة قمع السجون في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ 9 سبتمبر 2024. واستُخدمت في الاعتداء أدوات قمع وضرب مختلفة، مما أسفر عن إصابات بليغة في جسده، شملت كسورًا في الأضلاع والأطراف، ونزيفًا في أذنه اليمنى، بالإضافة إلى جرح في ذراعه الأيمن وآلام في ظهره. وبعد أسابيع من الحادثة، بدأ البرغوثي يتعافى تدريجيًا، رغم معاناته من صعوبات في الحركة وألم شديد في الصدر والظهر، إضافة إلى التهابات نتيجة الجروح المفتوحة ونزيف الأذن دون تلقي علاج طبي أو أدوية.

يذكر أن هذا الاعتداء يعد الثالث الذي يتعرض له البرغوثي خلال العام الأخير، حيث وقع الاعتداء الأول في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في زنازين عزل سجن عوفر، ثم تعرض لاعتداء ثان في سجن مجدو في السادس من آذار/ مارس الماضي. وأكدت الحملة الشعبية للإفراج عن البرغوثي والأسرى أن "الاعتداء الأخير كان الأشد وحشية، ويهدف إلى إحداث أضرار جسدية مزمنة على الأسير".

وطالبت الحملة المؤسسات والمنظمات الدولية بالتحرك لحماية البرغوثي والأسرى والأسيرات، مشيرة إلى أن عجز هذه المنظمات عن اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يشجع الاحتلال على مواصلة اعتداءاته وجرائمه دون خوف من المحاسبة.

وختمت الحملة "بتوجيه التحية للبرغوثي ولجميع الأسرى المناضلين على صمودهم، مؤكدة أن إرادتهم تستمد قوتها من إرادة الشعب الفلسطيني، وأن حريتهم هي جزء من حرية الشعب بأكمله"، معتبرة أن

ما يتعرضون له امتداد لسياسة القمع المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".