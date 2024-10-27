تحذير دولي لنتنياهو: خطوات سموتريتش قد تؤدي لانهيار الاقتصاد الفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) واشنطن /PNN / وجهت الخزانة الأمريكية جانيت يلين، برفقة سبعة وزراء مالية من الدول الغربية، تحذيرًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين من أن سياسات المالية بتسلئيل سموتريتش قد تؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي الفلسطيني. وذكرت رسالة الوزراء، التي تم إرسالها في 25 أكتوبر، أن تقييد العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يعرض استقرار الضفة الغربية وأمن إسرائيل للخطر، خاصة في ظل ظروف متوترة أصلاً في المنطقة.

تفاصيل التحذير ودوافع القلق الدولي

تشير الرسالة إلى اقتراب انتهاء التفويض الحالي، الذي يمنح البنوك الإسرائيلية الحق في العمل مع نظيرتها الفلسطينية، والمقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر الجاري. أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من أن عدم تجديد التفويض قد يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني، مما قد يخلق فراغاً حكوميًا يهدد أمن واستقرار الضفة الغربية ويفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تؤثر بدورها على الاقتصاد الإسرائيلي.

أكدت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا التزامهم بأمن إسرائيل، إلا أنهم شددوا على أن "قطع العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية من شأنه أن يهدد بخلق قنوات مالية غير منظمة قد تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لخطر أكبر".

الآثار المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني

أشارت الرسالة إلى أن انقطاع العلاقات المصرفية سيوقف حركة تجارة سنوية تزيد عن 13 مليار دولار، مما سيؤدي إلى أضرار بالغة على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيمنع وصول مساعدات مالية بمئات الملايين من الدولارات من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، في ظل ظروف اقتصادية حرجة في الضفة الغربية.

الخطوات المطلوبة من الحكومة الإسرائيلية

دعت يلين والوزراء نتنياهو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع "الكارثة الاقتصادية" المحتملة عبر تمديد العلاقات المصرفية لمدة عام على الأقل، ما يسمح بتفادي تأثير سلبي على السلطة الفلسطينية التي تلعب دورًا أمنيًا مهمًا في المنطقة.

في غضون ذلك، أكدت إدارة بايدن خلال الأسابيع الماضية أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي طلبتها إسرائيل لمنع التمويل غير القانوني، وأبلغت إسرائيل بأن الوضع الحالي للنظام المصرفي لا يشكل تهديدًا أمنيًا.





في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني والذي صدر اليوم الخميس، وجدت الأونكتاد أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.

وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن

ما بين 80 و96 في المائة من الأصول الزراعية في القطاع ــ بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين ــ قد تضررت، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.







وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82 في المائة من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.