Monday, 28 October 2024 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا تقول تقديرات اسرائيل بشان تهديدات ايران ردا على اسرائيل

10/27/2024 7:09:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ قالت القناة 14 الإسرائيلية إن تقديرات استخباراتية تشير إلى أن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي نفذته فجر السبت.

وأشار موقع القناة الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تستعد لرد إيراني، على إسرائيل بعد مهاجمة الأخيرة للأراضي الإيرانية مطلع الأسبوع الجاري.

وشنت إسرائيل فجر السبت هجومًا على إيران، ردًا على الضربة الأخيرة من إيران، حيث وصف إيرانيون وإسرائيليون بأن الضربة لم تكن بالمستوى المطلوب.

وبدأ رصد الضربة، بنشر وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي 6 انفجارات في العاصمة الإيرانية، طهران، وذلك بالتزامن مع دوي انفجارات في دمشق والعراق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في حينه، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مدينة قم، ومعسكر فتح في طهران، ومحطة كرج.

وبعد نحو ساعة من الانفجارات، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلية، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري أن الرد الإسرائيلي على إيران قد بدأ، وجاء الرد على موجتين من الاستهداف.

MENAFN27102024000205011050ID1108822698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث