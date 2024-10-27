ماذا تقول تقديرات اسرائيل بشان تهديدات ايران ردا على اسرائيل

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ قالت القناة 14 الإسرائيلية إن تقديرات استخباراتية تشير إلى أن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي نفذته فجر السبت.

وأشار موقع القناة الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تستعد لرد إيراني، على إسرائيل بعد مهاجمة الأخيرة للأراضي الإيرانية مطلع الأسبوع الجاري.

وشنت إسرائيل فجر السبت هجومًا على إيران، ردًا على الضربة الأخيرة من إيران، حيث وصف إيرانيون وإسرائيليون بأن الضربة لم تكن بالمستوى المطلوب.

وبدأ رصد الضربة، بنشر وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي 6 انفجارات في العاصمة الإيرانية، طهران، وذلك بالتزامن مع دوي انفجارات في دمشق والعراق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في حينه، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مدينة قم، ومعسكر فتح في طهران، ومحطة كرج.

وبعد نحو ساعة من الانفجارات، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلية، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري أن الرد الإسرائيلي على إيران قد بدأ، وجاء الرد على موجتين من الاستهداف.