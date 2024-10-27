ماذا تقول تقديرات اسرائيل بشان تهديدات ايران ردا على اسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/ قالت القناة 14 الإسرائيلية إن تقديرات استخباراتية تشير إلى أن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي نفذته فجر السبت.
وأشار موقع القناة الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تستعد لرد إيراني، على إسرائيل بعد مهاجمة الأخيرة للأراضي الإيرانية مطلع الأسبوع الجاري.
وشنت إسرائيل فجر السبت هجومًا على إيران، ردًا على الضربة الأخيرة من إيران، حيث وصف إيرانيون وإسرائيليون بأن الضربة لم تكن بالمستوى المطلوب.
وبدأ رصد الضربة، بنشر وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي 6 انفجارات في العاصمة الإيرانية، طهران، وذلك بالتزامن مع دوي انفجارات في دمشق والعراق.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية في حينه، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مدينة قم، ومعسكر فتح في طهران، ومحطة كرج.
وبعد نحو ساعة من الانفجارات، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلية، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري أن الرد الإسرائيلي على إيران قد بدأ، وجاء الرد على موجتين من الاستهداف.
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