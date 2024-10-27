استئناف مفاوضات الدوحة بحضور امريكي وقطري وتوقعات بافشال نتنياهو لهذه الجولة

MENAFN - Palestine News ) الدوحة /PNN /توجّه الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى قطر، بدون رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، والجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، الذي كان مسؤولا عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش، بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11").

وقالت صحيفة يديعوت ان من بين المواضيع المدرجة مبادرة مصرية لـ "صفقة مصغرة" وتتمثل في إطلاق سراح أربع محتجزين إسرائيليين من غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تقريباً.

وبحسب يديعوت فقد جاء على خلفية مغادرة رئيس الموساد الإسرائيلي لحضور قمة في الدوحة بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكي ورئيس الوزراء القطري في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين.

وكان الرئيس السيسي قد نشر اليوم الأحد الاقتراح المصري الذي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، و10 أيام يتم خلالها إجراء محادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وانعقدت القمة في الدوحة لبحث صفقة التبادل على الرغم من تقييمات كبار المسؤولين الأميركيين بأنه لن يكون هناك اتفاق على صفقة قبل معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال إن رئيس جهاز الموساد، سيتوجه إلى الدوحة، اليوم الأحد، لمحاولة استئناف محادثات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الموساد سيلتقي بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف: "سيناقش الأطراف الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في ضوء أحدث التطورات".

وفي وقت سابق اليوم، عدّ وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى في الحرب الحالي اليوم، الأحد، أن "يد دولة إسرائيل الطويلة ستصل إلى أي أحد يحاول استهدافنا، ولا يوجد مكان بعيد جدا بالنسبة لنا" في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي في إيران قبيل فجر أمس.