نجاح مستمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

طبعا‭ ‬هذه‭ ‬التزكية‭ ‬تبعتها‭ ‬تزكية‭ ‬بقية‭ ‬رفاقه‭ ‬ممن‭ ‬رشحتهم‭ ‬الأندية‭ ‬للاستمرار‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬بدأوا‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬الدورة‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ترشيح‭ ‬تمّ‭ ‬التوافق‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاندية؛‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مرغوبا‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الماضي؛‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاتحادات‭ ‬أو‭ ‬الأندية،‭ ‬فالأمر‭ ‬يتشابه‭ ‬في‭ ‬الحالين‭!‬

ما‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬إدارات‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬هو‭ ‬روح‭ (‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭) ‬التي‭ ‬تُميزه‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية؛‭ ‬فمن‭ ‬النادر‭ ‬أن‭ ‬تجده‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬الاسبوع‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬إدارته‭ ‬أو‭ ‬لجانه؛‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬أمرا‭ ‬طارئا‭ ‬لهذا‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ولكنه‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارية‭ ‬لفترات‭ ‬سابقة‭ ‬تمتد‭ ‬لأيام‭ ‬طيب‭ ‬الذكر‭ ‬الصديق‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬حمادة‭.‬

هذا‭ ‬التواجد‭ ‬اليومي‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬وتقليل‭ ‬الأمور‭ ‬عند‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة؛‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬إطالة‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬للاجتماع،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬جدالات‭ ‬تُطيله‭ ‬ولا‭ ‬تُحقق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬معروض‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال؛‭ ‬ولذا‭ ‬التواجد‭ ‬اليومي‭ ‬يُسهّل‭ ‬تبادل‭ ‬النقاشات‭ ‬بما‭ ‬يُحقق‭ ‬التفاهم‭ ‬ويقلل‭ ‬الصعاب‭ ‬بروح‭ ‬الشفافية‭.‬

وأعتقد‭ ‬أن‭ (‬الكاريزما‭) ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬تجعله‭ ‬محبوبا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعامل‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬حواجز‭ ‬تُعيقهم‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬شخصه‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارته،‭ ‬فانعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬انتظام‭ ‬مسابقاته‭ ‬واستضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬وقارية،‭ ‬ومنها‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة‭.‬

يبقى‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬لتسويق‭ ‬مسابقاته‭ ‬وأنشطته؛‭ ‬وأن‭ ‬يُدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬اختلافها‭ ‬تُساعده‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مكافآت‭ ‬ماديّة‭ ‬سخية‭ ‬لبطولاته‭ ‬المحلية؛‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكبار‭ ‬أو‭ ‬الفئات،‭ ‬ولعل‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالياتهم‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يشفع‭ ‬له‭ ‬لدى‭ ‬مسؤولي‭ ‬شركاتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبسخاء‭.‬