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المسرحية العبثية.. ((الحرب الإسرائيلية الإيرانية))

10/27/2024 7:06:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يتميز‭ ‬مفهوم‭ ‬مسرح‭ ‬العبث‭ ‬أو‭ ‬اللامعقول‭ ‬بأنه‭ ‬نتاج‭ ‬ظروف‭ ‬سياسية‭ ‬وعالمية‭ ‬كبرى‭ ‬أدت‭ ‬بالفلاسفة‭ ‬المحدثين‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الثوابت‭.. ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬السمات‭ ‬العامة‭ ‬لمسرح‭ ‬العبث‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬شخوص‭ ‬المسرحية‭ ‬التي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تدور‭ ‬أحداثها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ضيق‭ ‬أو‭ ‬محدود‭ ‬جداً‭.. ‬وهذا‭ ‬العبث‭ ‬المسرحي‭ ‬ينطبق‭ ‬اليوم‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الإيرانية‭.‬

وأتصور‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬عبثية‭ ‬تلك‭ ‬المسرحية‭ ‬أن‭ ‬يقرأ‭ ‬مقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬السيد‭ ‬زهرة‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬رابح‭.. ‬ونحن‭ ‬الخاسرون‮»‬‭.. ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬بأسلوب‭ ‬سلس‭ ‬وطرح‭ ‬عميق‭ ‬ومعلومات‭ ‬وتفاصيل‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬خلف‭ ‬كواليس‭ ‬المسرحية‭ ‬العبثية،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مثار‭ ‬تندر‭ ‬عند‭ ‬الناس،‭ ‬لأنها‭ ‬سطرت‭ ‬منهجية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحروب،‭ ‬ولكنها‭ ‬حروب‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭ ‬مسبقا‭ ‬بكل‭ ‬أهدافها‭ ‬وحدودها،‭ ‬وآثارها‭ ‬ورسائلها‭ ‬التي‭ ‬ينقلها‭ ‬الوسطاء،‭ ‬والتوافق‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬النص‭ ‬المسرحي‭ ‬العبثي‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬سلفا‭!‬

بالأمس‭ ‬كتب‭ ‬الأستاذ‭ ‬‮«‬سليمان‭ ‬جودة‮»‬‭ ‬مقالا‭ ‬حول‭ ‬ذات‭ ‬الموضوع،‭ ‬وكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬المسرحية‭ ‬المسماة‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬استهدفت‭ ‬به‭ ‬إيران‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬هو‭ ‬رابع‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭! ‬فكان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هجومًا‭ ‬تلفزيونيًّا‭ ‬استعراضيًّا‭.. ‬أكثر‭ ‬منه‭ ‬هجومًا‭ ‬يدمر‭ ‬أهدافًا‭ ‬أو‭ ‬يوجع‭ ‬بلدًا‭!‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬أكتوبر‭ ‬قامت‭ ‬إيران‭ ‬بهجوم‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وكان‭ ‬الهجوم‭ ‬ردًّا‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬وحسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬وغيرهما‭ ‬بأيدٍ‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬ترد‭ ‬إسرائيل‭ ‬فإنها‭ ‬ظلت‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬فجر‭ ‬الأمس‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬تجهز‭ ‬الرد،‭ ‬واستيقظ‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قيل‭ ‬إن‭ ‬مائة‭ ‬طائرة‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭!‬

وقبل‭ ‬هجوم‭ ‬الأمس‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬أو‭ ‬بترولية‭ ‬في‭ ‬إيران‭.. ‬وهذا‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬التزمت‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تمامًا،‭ ‬فقالت‭ ‬إن‭ ‬هجومها‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭.. ‬وفي‭ ‬المرات‭ ‬الأربع‭ ‬بدا‭ ‬الهجوم‭ ‬وكأنه‭ ‬استعراض‭ ‬أكثر‭ ‬منه‭ ‬هجومًا‭ ‬حقيقيًّا‭ ‬مما‭ ‬تعرفه‭ ‬الدول‭ ‬المتحاربة‭.‬

كان‭ ‬الأمر‭ ‬استعراضًا‭.. ‬لأن‭ ‬إيران‭ ‬أعلنت‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬الأمس‭ ‬بساعتين‭ ‬استئناف‭ ‬جميع‭ ‬رحلات‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬البلاد،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬محدودة،‭ ‬وإن‭ ‬قوتها‭ ‬تجعل‭ ‬أعداءها‭ ‬عاجزين‭ ‬عن‭ ‬النَّيْل‭ ‬منها،‭ ‬وإن‭ ‬الجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬الهجوم‭ ‬وقام‭ ‬بصد‭ ‬الهجمات‭ ‬وتعامل‭ ‬معها‭ ‬بنجاح‭.. ‬وهكذا‭ ‬نجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬أمام‭ ‬عبث‭ ‬يتواصل‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا،‭ ‬ونجد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬التهويش‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭.‬

ويخطئ‭ ‬العرب‭ ‬لو‭ ‬تصوروا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستهدف‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬جاد،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستهدف‭ ‬إسرائيل‭ ‬بما‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬قدراتها‭ ‬بطريقة‭ ‬حقيقية‭.. ‬فكلتاهما‭ ‬تلعب‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.. ‬وكلتاهما‭ ‬تتحرك‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬اقتسام‭ ‬الإقليم‭ ‬واستنزاف‭ ‬طاقاته،‭ ‬لا‭ ‬استنزاف‭ ‬الطاقة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬الإيرانية‭.. ‬وكلتاهما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬وبرعاية‭ ‬أمريكية‭ ‬معتمدة‭ ‬وكاملة‭.‬

قد‭ ‬يبدو‭ ‬لنا‭ ‬مما‭ ‬نتابعه‭ ‬بينهما‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬عشنا‭ ‬نعرفها‭ ‬قد‭ ‬فقدت‭ ‬هيبتها‭.. ‬فما‭ ‬هكذا‭ ‬تكون‭ ‬الحروب‭.. ‬ولكن‭ ‬الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬نتابعه‭ ‬متفق‭ ‬عليه،‭ ‬ولا‭ ‬أَدَلَّ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬هُم‭ ‬عرب،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬فلسطين‭ ‬أو‭ ‬سواهما،‭ ‬وإذا‭ ‬تصورنا‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬ملامح‭ ‬الحاصل‭ ‬فيما‭ ‬وراء‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬الإقليم‭.‬

ختاما‭.. ‬بدورنا‭ ‬نقول‭: ‬إن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬‮«‬مسرح‭ ‬العبث‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الحوار،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حوارا‭ ‬غامضاً‭ ‬مبهماً‭ ‬مبتوراً‭ ‬تعوزه‭ ‬الموضوعية‭ ‬والترابط‭ ‬والتجانس‭.. ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬شخوص‭ ‬المسرحية‭ ‬تتحدث‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬أحد‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬توصيل‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬الآخر،‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الوسيط‮»‬‭.. ‬وربما‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نعتقده‭ ‬جميعا‭.. ‬وهذا‭ ‬بالتمام‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬حاصل‭ ‬في‭ ‬المسرحية‭ ‬العبثية‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬

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