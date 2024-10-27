Monday, 28 October 2024 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولات الحاجة فرحانة

10/27/2024 7:06:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قبل‭ ‬يومين‭ ‬شهد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬احتفالا‭ ‬كبيرا‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتصارات‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬1973‭. ‬أثناء‭ ‬الاحتفال،‭ ‬وجه‭ ‬بإنشاء‭ ‬محور‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القاهرة،‭ ‬وأيضا‭ ‬حي‭ ‬سكني‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭ ‬باسم‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬الست‭ ‬العظيمة‭ ‬النموذج‭ ‬للمرأة‭ ‬المصرية‭ ‬البدوية‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

فمن‭ ‬هي‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬التي‭ ‬كرمها‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي؟

الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬مناضلة‭ ‬وفدائية‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬سيناء‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬وطنيًّا‭ ‬مشهودا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هزيمة‭ ‬1967‭ ‬واحتلال‭ ‬إسرائيل‭ ‬لسيناء‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬انتصارات‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

أثناء‭ ‬الاحتفال‭ ‬عرض‭ ‬فيلمٌ‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬بطولات‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬وأبطال‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬سيناء‭. ‬قال‭ ‬نجلها‭ ‬إن‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬105‭ ‬أعوام،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬فدائية‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء،‭ ‬موضحًا‭ ‬تفاصيل‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬المعلومات‭ ‬للمخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬1967،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬دورها‭ ‬الأساسي‭ ‬توصيل‭ ‬المعلومات‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬المجاهدين‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭. ‬وأضاف‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إخفاء‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬ملابسها‭ ‬بتطريزها‭ ‬بالإبرة،‭ ‬لإخفائها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تغيب‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬أو‭ ‬3‭ ‬عن‭ ‬المنزل،‭ ‬وأصابع‭ ‬قدمها‭ ‬كانت‭ ‬سوداء‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬الرمال‭ ‬وهي‭ ‬ساخنة‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬سنوات‭ ‬ظلت‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬تلعب‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭. ‬

ومن‭ ‬ناحيتها،‭ ‬قالت‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭: ‬‮«‬سيناء‭ ‬كلها‭ ‬أبطال‭ ‬وأنا‭ ‬واحدة‭ ‬منهم‮»‬‭.‬

بالفعل‭ ‬كما‭ ‬قالت،‭ ‬سيناء‭ ‬شهدت‭ ‬بطولات‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬أثناء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كلها‭ ‬تستحق‭ ‬التوثيق‭ ‬والتكريم‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬بطولات‭ ‬أهل‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدينة‭ ‬الحسنة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1968‭.‬

الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬ملحمة‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى‭ ‬سجلها‭ ‬التاريخ‭.‬

بعد‭ ‬احتلال‭ ‬سيناء‭ ‬وضع‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬بقيادة‭ ‬موشي‭ ‬ديان‭ ‬خطة‭ ‬لفصل‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬ووضعها‭ ‬تحت‭ ‬الوصاية‭ ‬الدولية‭.‬

التقى‭ ‬موشي‭ ‬ديان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مشايخ‭ ‬سيناء‭ ‬وأغدق‭ ‬عليهم‭ ‬الهدايا‭ ‬والأموال‭ ‬لإقناعهم‭ ‬بتبني‭ ‬فكرة‭ ‬إعلان‭ ‬استقلال‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭.‬

مشايخ‭ ‬سيناء‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الهرش،‭ ‬وبترتيب‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية،‭ ‬سايروا‭ ‬ديان‭ ‬وأظهروا‭ ‬له‭ ‬موافقتهم‭ ‬على‭ ‬خطته‭.‬

وحددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحسنة‭ ‬لإعلان‭ ‬الخطة‭. ‬وقامت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بنقل‭ ‬الطعام‭ ‬ومصوري‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬وعشرات‭ ‬القنوات‭ ‬العالمية‭ ‬وكبار‭ ‬القيادات‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬الذين‭ ‬توافدوا‭ ‬جوا‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭.‬

جمعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مختلف‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬العالمية،‭ ‬وأحضرت‭ ‬مخرجًا‭ ‬إيطالي‭ ‬الجنسية،‭ ‬ومندوبًا‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬كي‭ ‬تقدم‭ ‬للعالم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭.‬

بدأ‭ ‬المؤتمر‭ ‬وطرحت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خطتها‭ ‬بفصل‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬ووضعها‭ ‬تحت‭ ‬الوصاية‭ ‬الدولية‭ ‬بموافقة‭ ‬أهالي‭ ‬سيناء،‭ ‬وقام‭ ‬مشايخ‭ ‬سيناء‭ ‬بتفويض‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الهرش‭ ‬للحديث‭ ‬باسمهم‭ ‬جميعا‭.‬

وجلس‭ ‬موشي‭ ‬ديان‭ ‬ينتظر‭ ‬اللحظة‭ ‬الحاسمة‭ ‬بإعلان‭ ‬انفصال‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬وتدويلها‭.‬

وقف‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الهرش‭ ‬متحدثا‭ ‬باسم‭ ‬كل‭ ‬أهل‭ ‬سيناء،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سيناء‭ ‬مصرية‭ ‬وقطعة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬ولا‭ ‬نرضى‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬وما‭ ‬أنتم‭ ‬إلا‭ ‬احتلال‭ ‬ونرفض‭ ‬التدويل‭ ‬وأمر‭ ‬سيناء‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬مصر،‭ ‬سيناء‭ ‬مصرية‭ ‬مائة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ولا‭ ‬نملك‭ ‬فيها‭ ‬شبرا‭ ‬واحدا‭ ‬يمكننا‭ ‬التفريط‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

ووسط‭ ‬ذهول‭ ‬وصدمة‭ ‬وخيبة‭ ‬ديان‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الهرش‭ ‬أيضا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬باطن‭ ‬الأرض‭ ‬أفضل‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬ظهرها،‭ ‬من‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يتفاوض‭ ‬عن‭ ‬سيناء،‭ ‬فليتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬جمال‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭.. ‬فهي‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬لطمة‭ ‬رهيبة‭ ‬موجعة‭ ‬لديان‭ ‬الذي‭ ‬استشاط‭ ‬غضبَا‭ ‬وضرب‭ ‬المنصة‭ ‬برجله‭.‬

أروي‭ ‬حكاية‭ ‬المناضلة‭ ‬فرحانة‭ ‬وبطولات‭ ‬أهل‭ ‬سيناء‭ ‬لسببين‭:‬

الأول‭: ‬إنه‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬بتكريم‭ ‬مثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬وتذكير‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬بتضحيات‭ ‬وبطولات‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬وأمثالها‭.‬

والثاني‭: ‬إننا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬كله،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بالذات‭ ‬التي‭ ‬نمر‭ ‬بها،‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬نكون‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لعبوا‭ ‬أدوارا‭ ‬وطنية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬دولنا،‭ ‬وتقديمها‭ ‬نماذج‭ ‬يحتذي‭ ‬بها‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭.‬

الشباب‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬أسوأ‭ ‬مراحل‭ ‬الضعف‭ ‬والعجز‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬أن‭ ‬أبطالا‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭ ‬غيروا‭ ‬مسار‭ ‬التاريخ‭ ‬وقدموا‭ ‬التضحيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دولهم،‭ ‬وأن‭ ‬الشباب‭ ‬اليوم‭ ‬بمقدورهم‭ ‬هم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يصنعوا‭ ‬تاريخا‭ ‬مشرفا‭ ‬لأمتنا‭ ‬العربية‭.‬

MENAFN27102024000055011008ID1108822680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث