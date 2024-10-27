MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فمن‭ ‬هي‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬التي‭ ‬كرمها‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي؟

الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬مناضلة‭ ‬وفدائية‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬سيناء‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬وطنيًّا‭ ‬مشهودا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هزيمة‭ ‬1967‭ ‬واحتلال‭ ‬إسرائيل‭ ‬لسيناء‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬انتصارات‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭.‬

أثناء‭ ‬الاحتفال‭ ‬عرض‭ ‬فيلمٌ‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬بطولات‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬وأبطال‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬سيناء‭. ‬قال‭ ‬نجلها‭ ‬إن‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬105‭ ‬أعوام،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬فدائية‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء،‭ ‬موضحًا‭ ‬تفاصيل‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬المعلومات‭ ‬للمخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬1967،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬دورها‭ ‬الأساسي‭ ‬توصيل‭ ‬المعلومات‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬المجاهدين‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭. ‬وأضاف‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إخفاء‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬ملابسها‭ ‬بتطريزها‭ ‬بالإبرة،‭ ‬لإخفائها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تغيب‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬أو‭ ‬3‭ ‬عن‭ ‬المنزل،‭ ‬وأصابع‭ ‬قدمها‭ ‬كانت‭ ‬سوداء‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬الرمال‭ ‬وهي‭ ‬ساخنة‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬سنوات‭ ‬ظلت‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬تلعب‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭. ‬

ومن‭ ‬ناحيتها،‭ ‬قالت‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭: ‬‮«‬سيناء‭ ‬كلها‭ ‬أبطال‭ ‬وأنا‭ ‬واحدة‭ ‬منهم‮»‬‭.‬

بالفعل‭ ‬كما‭ ‬قالت،‭ ‬سيناء‭ ‬شهدت‭ ‬بطولات‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬أثناء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كلها‭ ‬تستحق‭ ‬التوثيق‭ ‬والتكريم‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬بطولات‭ ‬أهل‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدينة‭ ‬الحسنة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1968‭.‬

الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬ملحمة‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى‭ ‬سجلها‭ ‬التاريخ‭.‬

بعد‭ ‬احتلال‭ ‬سيناء‭ ‬وضع‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬بقيادة‭ ‬موشي‭ ‬ديان‭ ‬خطة‭ ‬لفصل‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬ووضعها‭ ‬تحت‭ ‬الوصاية‭ ‬الدولية‭.‬

التقى‭ ‬موشي‭ ‬ديان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مشايخ‭ ‬سيناء‭ ‬وأغدق‭ ‬عليهم‭ ‬الهدايا‭ ‬والأموال‭ ‬لإقناعهم‭ ‬بتبني‭ ‬فكرة‭ ‬إعلان‭ ‬استقلال‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭.‬

مشايخ‭ ‬سيناء‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الهرش،‭ ‬وبترتيب‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية،‭ ‬سايروا‭ ‬ديان‭ ‬وأظهروا‭ ‬له‭ ‬موافقتهم‭ ‬على‭ ‬خطته‭.‬

وحددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحسنة‭ ‬لإعلان‭ ‬الخطة‭. ‬وقامت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بنقل‭ ‬الطعام‭ ‬ومصوري‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬وعشرات‭ ‬القنوات‭ ‬العالمية‭ ‬وكبار‭ ‬القيادات‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬الذين‭ ‬توافدوا‭ ‬جوا‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭.‬

جمعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مختلف‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬العالمية،‭ ‬وأحضرت‭ ‬مخرجًا‭ ‬إيطالي‭ ‬الجنسية،‭ ‬ومندوبًا‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬كي‭ ‬تقدم‭ ‬للعالم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭.‬

بدأ‭ ‬المؤتمر‭ ‬وطرحت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خطتها‭ ‬بفصل‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬ووضعها‭ ‬تحت‭ ‬الوصاية‭ ‬الدولية‭ ‬بموافقة‭ ‬أهالي‭ ‬سيناء،‭ ‬وقام‭ ‬مشايخ‭ ‬سيناء‭ ‬بتفويض‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الهرش‭ ‬للحديث‭ ‬باسمهم‭ ‬جميعا‭.‬

وجلس‭ ‬موشي‭ ‬ديان‭ ‬ينتظر‭ ‬اللحظة‭ ‬الحاسمة‭ ‬بإعلان‭ ‬انفصال‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬وتدويلها‭.‬

وقف‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الهرش‭ ‬متحدثا‭ ‬باسم‭ ‬كل‭ ‬أهل‭ ‬سيناء،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سيناء‭ ‬مصرية‭ ‬وقطعة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬ولا‭ ‬نرضى‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬وما‭ ‬أنتم‭ ‬إلا‭ ‬احتلال‭ ‬ونرفض‭ ‬التدويل‭ ‬وأمر‭ ‬سيناء‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬مصر،‭ ‬سيناء‭ ‬مصرية‭ ‬مائة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬ولا‭ ‬نملك‭ ‬فيها‭ ‬شبرا‭ ‬واحدا‭ ‬يمكننا‭ ‬التفريط‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

ووسط‭ ‬ذهول‭ ‬وصدمة‭ ‬وخيبة‭ ‬ديان‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬الهرش‭ ‬أيضا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬باطن‭ ‬الأرض‭ ‬أفضل‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬ظهرها،‭ ‬من‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يتفاوض‭ ‬عن‭ ‬سيناء،‭ ‬فليتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬جمال‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭.. ‬فهي‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬لطمة‭ ‬رهيبة‭ ‬موجعة‭ ‬لديان‭ ‬الذي‭ ‬استشاط‭ ‬غضبَا‭ ‬وضرب‭ ‬المنصة‭ ‬برجله‭.‬

أروي‭ ‬حكاية‭ ‬المناضلة‭ ‬فرحانة‭ ‬وبطولات‭ ‬أهل‭ ‬سيناء‭ ‬لسببين‭:‬

الأول‭: ‬إنه‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬بتكريم‭ ‬مثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬وتذكير‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬بتضحيات‭ ‬وبطولات‭ ‬الحاجة‭ ‬فرحانة‭ ‬وأمثالها‭.‬

والثاني‭: ‬إننا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬كله،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بالذات‭ ‬التي‭ ‬نمر‭ ‬بها،‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬نكون‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لعبوا‭ ‬أدوارا‭ ‬وطنية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬دولنا،‭ ‬وتقديمها‭ ‬نماذج‭ ‬يحتذي‭ ‬بها‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭.‬

الشباب‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬اليوم‭ ‬أسوأ‭ ‬مراحل‭ ‬الضعف‭ ‬والعجز‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬أن‭ ‬أبطالا‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭ ‬غيروا‭ ‬مسار‭ ‬التاريخ‭ ‬وقدموا‭ ‬التضحيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دولهم،‭ ‬وأن‭ ‬الشباب‭ ‬اليوم‭ ‬بمقدورهم‭ ‬هم‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يصنعوا‭ ‬تاريخا‭ ‬مشرفا‭ ‬لأمتنا‭ ‬العربية‭.‬