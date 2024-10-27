((بيكاسو الصغير))... طفل ألماني يبهر الآلاف بموهبته في الرسم

((بيكاسو الصغير))... طفل ألماني يبهر الآلاف بموهبته في الرسم
التاريخ
10/27/2024 7:06:36 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في غضون أشهر قليلة أصبح الطفل الألماني لاورنت شفارتز البالغ ثلاث سنوات نجمًا على «إنستغرام» وفي عالم الفن، وقد أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام لقب «بيكاسو الصغير». وداخل ورشته الواقعة في إحدى زاويا منزله في نيوبيورن في بافاريا يرسم شفارتز لوحات قماشية بعضها أكبر منه حجمًا، مع أنماط مجردة وملونة باستخدام فرش أو لفافة طلاء، مستعينًا أحيانًا بأصابعه بعد تغميسها بالطلاء. وقد اكتشف شغفه هذا قبل عام تقريبًا، خلال إجازة مع عائلته في فندق كانت مُقامة فيه ورشة عمل. وتقول والدته ليزا شفارتز (33 عامًا): «عندما عدنا إلى المنزل، كل ما كان يريده هو أن يرسم»، وخصص والداه مشغلًا له في إحدى زوايا المنزل، واشتريا له بعض اللوحات القماشية والطلاء. وأنشأ والداه حسابًا في إنستغرام لنشر أعمال نجلهما من خلال الصور ومقاطع الفيديو. وتقول الوالدة: «في أربعة أسابيع وصل عدد متابعي الحساب إلى عشرة آلاف»، مؤكدة أنّها كانت في الأساس تبحث عن وسيلة لمشاركة أعمال ابنها بسهولة مع العائلة والأصدقاء. وبدأ الطفل يتلقى طلبات أولى من معارض، مدفوعة بحماسة وسائل الإعلام ومنصات التواصل على موهبته. ويتابع لاورنت 90 ألف شخص عبر مواقع التواصل. وخلال عملية بيع نُظّمت في نيوبيورن في نهاية سبتمبر عرض مشترون من مختلف أنحاء العالم مبالغ وصلت أحيانًا إلى مئات آلاف اليورو لقاء أعماله. وتقول ليزا شفارتز: «من بين المهتمين بموهبة لاورنت ممثل أمريكي مشهور، وعائلات ملكية... إنه أمر لا يصدّق».
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