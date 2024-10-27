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((بيكاسو الصغير))... طفل ألماني يبهر الآلاف بموهبته في الرسم

10/27/2024 7:06:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬غضون‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬أصبح‭ ‬الطفل‭ ‬الألماني‭ ‬لاورنت‭ ‬شفارتز‭ ‬البالغ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬نجمًا‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬عالم‭ ‬الفن،‭ ‬وقد‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬بيكاسو‭ ‬الصغير‮»‬‭. ‬وداخل‭ ‬ورشته‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬زاويا‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬نيوبيورن‭ ‬في‭ ‬بافاريا‭ ‬يرسم‭ ‬شفارتز‭ ‬لوحات‭ ‬قماشية‭ ‬بعضها‭ ‬أكبر‭ ‬منه‭ ‬حجمًا،‭ ‬مع‭ ‬أنماط‭ ‬مجردة‭ ‬وملونة‭ ‬باستخدام‭ ‬فرش‭ ‬أو‭ ‬لفافة‭ ‬طلاء،‭ ‬مستعينًا‭ ‬أحيانًا‭ ‬بأصابعه‭ ‬بعد‭ ‬تغميسها‭ ‬بالطلاء‭. ‬وقد‭ ‬اكتشف‭ ‬شغفه‭ ‬هذا‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تقريبًا،‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كانت‭ ‬مُقامة‭ ‬فيه‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭. ‬وتقول‭ ‬والدته‭ ‬ليزا‭ ‬شفارتز‭ (‬33‭ ‬عامًا‭): ‬‮«‬عندما‭ ‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬المنزل،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يريده‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يرسم‮»‬،‭ ‬وخصص‭ ‬والداه‭ ‬مشغلًا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬زوايا‭ ‬المنزل،‭ ‬واشتريا‭ ‬له‭ ‬بعض‭ ‬اللوحات‭ ‬القماشية‭ ‬والطلاء‭. ‬وأنشأ‭ ‬والداه‭ ‬حسابًا‭ ‬في‭ ‬إنستغرام‭ ‬لنشر‭ ‬أعمال‭ ‬نجلهما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭. ‬وتقول‭ ‬الوالدة‭: ‬‮«‬في‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬متابعي‭ ‬الحساب‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنّها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬وسيلة‭ ‬لمشاركة‭ ‬أعمال‭ ‬ابنها‭ ‬بسهولة‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‭. ‬وبدأ‭ ‬الطفل‭ ‬يتلقى‭ ‬طلبات‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬معارض،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بحماسة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬على‭ ‬موهبته‭. ‬ويتابع‭ ‬لاورنت‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭. ‬وخلال‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬نُظّمت‭ ‬في‭ ‬نيوبيورن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬عرض‭ ‬مشترون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مبالغ‭ ‬وصلت‭ ‬أحيانًا‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬اليورو‭ ‬لقاء‭ ‬أعماله‭. ‬وتقول‭ ‬ليزا‭ ‬شفارتز‭: ‬‮«‬من‭ ‬بين‭ ‬المهتمين‭ ‬بموهبة‭ ‬لاورنت‭ ‬ممثل‭ ‬أمريكي‭ ‬مشهور،‭ ‬وعائلات‭ ‬ملكية‭... ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدّق‮»‬‭.‬

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