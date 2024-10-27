شابة أمريكية تصاب بالعمى الجزئي بسبب العدسات اللاصقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعت شابة أمريكية من ولاية تكساس أُصيبت بالعمى في عينها اليمنى الآخرين إلى تجنب الخطأ الشائع الذي ارتكبته الذي أفقدها البصر في إحدى عينيها.
وبحسب صحيفة الديلي ميل «Daily Mail» بدأت معاناة الشابة بروكلين ماكسلاند البالغة من العمر 23 عاما بألم شديد بعد أيام قليلة من رحلة إلى الشاطئ مع ألاباما مع الأصدقاء في أغسطس.
في البداية اعتقد الأطباء أنها تعاني من دخول الرمال في عينها، ثم شُخصت بعد ذلك بعدوى شائعة وأُعطيت قطرات للعين ومضادات حيوية، لكن الألم استمر أسابيع، وتكونت طبقة خارجية على عينها، ما افترض طبيبها أنه تلف ناتج عن العدوى.
وبعد إحالتها إلى أخصائي تم تشخيصها بأنها تعاني من التهاب القرنية بسبب الطفيليات التي تعيش في المياه بعد السباحة مع عدساتها اللاصقة.
وبعد إحالتها إلى أخصائي تم تشخيصها بالتهاب القرنية الناتج عن الطفيليات التي تعيش في المياه بعد السباحة مع العدسات اللاصقة.
وأعربت ماكسلاند عن أسفها قائلة: «لو كنت أعلم أن تجنب كل هذا الألم كان ممكنًا من خلال الامتناع عن السباحة أثناء ارتداء العدسات اللاصقة لكنت فعلت ذلك». والآن تنتظر زراعة مكلفة لتحسين بصرها.
وتعيش الطفيليات التي تسمى الأميبا في الماء ويمكن أن تدخل العين من خلال التمزقات المجهرية في القرنية، ويتراوح حجمها بين 15 و45 نانومترا، وقد حفرت الطبقة الخارجية الشفافة مقلة مكايلاند وتكاثرت حتى تآكلت الأنسجة السليمة لديها.
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