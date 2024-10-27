شابة أمريكية تصاب بالعمى الجزئي بسبب العدسات اللاصقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الديلي‭ ‬ميل‭ ‬ «Daily Mail» ‭ ‬بدأت‭ ‬معاناة‭ ‬الشابة‭ ‬بروكلين‭ ‬ماكسلاند‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬بألم‭ ‬شديد‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬الشاطئ‭ ‬مع‭ ‬ألاباما‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬اعتقد‭ ‬الأطباء‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الرمال‭ ‬في‭ ‬عينها،‭ ‬ثم‭ ‬شُخصت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعدوى‭ ‬شائعة‭ ‬وأُعطيت‭ ‬قطرات‭ ‬للعين‭ ‬ومضادات‭ ‬حيوية،‭ ‬لكن‭ ‬الألم‭ ‬استمر‭ ‬أسابيع،‭ ‬وتكونت‭ ‬طبقة‭ ‬خارجية‭ ‬على‭ ‬عينها،‭ ‬ما‭ ‬افترض‭ ‬طبيبها‭ ‬أنه‭ ‬تلف‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬العدوى‭.‬

وبعد‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬أخصائي‭ ‬تم‭ ‬تشخيصها‭ ‬بأنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬القرنية‭ ‬بسبب‭ ‬الطفيليات‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬بعد‭ ‬السباحة‭ ‬مع‭ ‬عدساتها‭ ‬اللاصقة‭.‬

وبعد‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬أخصائي‭ ‬تم‭ ‬تشخيصها‭ ‬بالتهاب‭ ‬القرنية‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الطفيليات‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬بعد‭ ‬السباحة‭ ‬مع‭ ‬العدسات‭ ‬اللاصقة‭.‬

وأعربت‭ ‬ماكسلاند‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لو‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬تجنب‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الألم‭ ‬كان‭ ‬ممكنًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬السباحة‭ ‬أثناء‭ ‬ارتداء‭ ‬العدسات‭ ‬اللاصقة‭ ‬لكنت‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬والآن‭ ‬تنتظر‭ ‬زراعة‭ ‬مكلفة‭ ‬لتحسين‭ ‬بصرها‭.‬

وتعيش‭ ‬الطفيليات‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬الأميبا‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬العين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التمزقات‭ ‬المجهرية‭ ‬في‭ ‬القرنية،‭ ‬ويتراوح‭ ‬حجمها‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و45‭ ‬نانومترا،‭ ‬وقد‭ ‬حفرت‭ ‬الطبقة‭ ‬الخارجية‭ ‬الشفافة‭ ‬مقلة‭ ‬مكايلاند‭ ‬وتكاثرت‭ ‬حتى‭ ‬تآكلت‭ ‬الأنسجة‭ ‬السليمة‭ ‬لديها‭.‬