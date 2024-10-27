أمـريـكـا.. افـتـتـاح أول مـتـحـــف لـ((المشاوي)) في العالم العام المقبل

أمـريـكـا.. افـتـتـاح أول مـتـحـــف لـ((المشاوي)) في العالم العام المقبل
التاريخ
10/27/2024 7:06:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يترقب محبو
المشاوي افتتاح أول متحف في العالم بمدينة كانساس الأمريكية العام المقبل؛ للتعريف بهذا النوع من الطعام وثقافة الشواء، وكيفية المقارنة بين المطاعم التي تقدم الأطعمة المشوية، وكيف يمكن تقييمها. وقال مؤسس المتحف جوناثان بيندر: «مع النكهات الرائعة والشخصيات الرائعة، سيكون لديك رأي حول الشواء، فبمجرد أن تذهب إلى مطعمين للشواء ستكون مستعدًا بالتأكيد لمناقشة أيهما أفضل»، وفق شبكة «سي إن إن». وسيكون المكان أول متحف للشواء في العالم، ولا شك أن موقعه في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري سيُشعل المنافسة الإقليمية الكبرى في مجال الشواء، إذ يزعم البعض أنّ مثل هذه المؤسسة المخصصة للحوم المطبوخة أكثر ملاءمة لولاية تكساس أو كارولينا أو ممفيس في ولاية تينيسي. وستتناول العروض التفاعلية لمتحف الشواء المناطق والأساليب المختلفة للشواء، بعدما تقدّم للزوار معلومات حول عناصره: اللحوم، والتوابل، والخشب، والنار، والدخان، والصلصة. وسيضم متجر الهدايا الصلصات والتوابل وغيرها من العناصر المستخدمة في الشواء. ومن المقرر افتتاح المتحف في ربيع عام 2025، وسيشغل مساحة 1287 مترًا مربعًا بمركز تسوق «Crown Center» في مدينة كانساس. وعمل بيندر مؤسس المتحف كاتبا غطى موضوع الشواء أكثر من 15 عامًا، وحكما في سلسلة كانساس سيتي الملكية الأمريكية العالمية للشواء، وأنتج الفيلم الوثائقي «أسطورة محترقة» حول أطراف اللحم المحروقة التي تُميِّز كانساس سيتي.
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