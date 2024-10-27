Monday, 28 October 2024 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمـريـكـا.. افـتـتـاح أول مـتـحـــف لـ((المشاوي)) في العالم العام المقبل

10/27/2024 7:06:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يترقب‭ ‬محبو
المشاوي‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬متحف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بمدينة‭ ‬كانساس‭ ‬الأمريكية‭ ‬العام‭ ‬المقبل؛‭ ‬للتعريف‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬وثقافة‭ ‬الشواء،‭ ‬وكيفية‭ ‬المقارنة‭ ‬بين‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الأطعمة‭ ‬المشوية،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تقييمها‭. ‬وقال‭ ‬مؤسس‭ ‬المتحف‭ ‬جوناثان‭ ‬بيندر‭: ‬‮«‬مع‭ ‬النكهات‭ ‬الرائعة‭ ‬والشخصيات‭ ‬الرائعة،‭ ‬سيكون‭ ‬لديك‭ ‬رأي‭ ‬حول‭ ‬الشواء،‭ ‬فبمجرد‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬مطعمين‭ ‬للشواء‭ ‬ستكون‭ ‬مستعدًا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬لمناقشة‭ ‬أيهما‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭. ‬وسيكون‭ ‬المكان‭ ‬أول‭ ‬متحف‭ ‬للشواء‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كانساس‭ ‬سيتي‭ ‬بولاية‭ ‬ميسوري‭ ‬سيُشعل‭ ‬المنافسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشواء،‭ ‬إذ‭ ‬يزعم‭ ‬البعض‭ ‬أنّ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المخصصة‭ ‬للحوم‭ ‬المطبوخة‭ ‬أكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬لولاية‭ ‬تكساس‭ ‬أو‭ ‬كارولينا‭ ‬أو‭ ‬ممفيس‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تينيسي‭. ‬وستتناول‭ ‬العروض‭ ‬التفاعلية‭ ‬لمتحف‭ ‬الشواء‭ ‬المناطق‭ ‬والأساليب‭ ‬المختلفة‭ ‬للشواء،‭ ‬بعدما‭ ‬تقدّم‭ ‬للزوار‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬عناصره‭: ‬اللحوم،‭ ‬والتوابل،‭ ‬والخشب،‭ ‬والنار،‭ ‬والدخان،‭ ‬والصلصة‭. ‬وسيضم‭ ‬متجر‭ ‬الهدايا‭ ‬الصلصات‭ ‬والتوابل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الشواء‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاح‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وسيشغل‭ ‬مساحة‭ ‬1287‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا‭ ‬بمركز‭ ‬تسوق «Crown Center» في‭ ‬مدينة‭ ‬كانساس‭. ‬وعمل‭ ‬بيندر‭ ‬مؤسس‭ ‬المتحف‭ ‬كاتبا‭ ‬غطى‭ ‬موضوع‭ ‬الشواء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عامًا،‭ ‬وحكما‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬كانساس‭ ‬سيتي‭ ‬الملكية‭ ‬الأمريكية‭ ‬العالمية‭ ‬للشواء،‭ ‬وأنتج‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬‮«‬أسطورة‭ ‬محترقة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬أطراف‭ ‬اللحم‭ ‬المحروقة‭ ‬التي‭ ‬تُميِّز‭ ‬كانساس‭ ‬سيتي‭.‬

MENAFN27102024000055011008ID1108822677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث