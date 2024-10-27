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ألبا تستضيف أطفال جمعية السنابل لرعاية الأيتام في يوم ترفيهي

10/27/2024 7:06:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للشركات،‭ ‬نظمت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬ألبا‭) ‬يومًا‭ ‬ترفيهيًا‭ ‬لأطفال‭ ‬جمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭ ‬وذلك‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وشهد‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬بشركة‭ ‬ألبا‭ ‬حمد‭ ‬الشيبة‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الترفيهي‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬رعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬بجمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬عبدالجليل‭ ‬علي،‭ ‬ورئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬يوسف‭ ‬عقاب،‭ ‬وأخصائية‭ ‬الفعاليات‭ ‬آمنة‭ ‬مهيوب‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألبا‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬باستضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬ناديها‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالعطاء‭ ‬المجتمعي‭.‬

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