ألبا تستضيف أطفال جمعية السنابل لرعاية الأيتام في يوم ترفيهي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬بشركة‭ ‬ألبا‭ ‬حمد‭ ‬الشيبة‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الترفيهي‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬رعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬بجمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬عبدالجليل‭ ‬علي،‭ ‬ورئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬يوسف‭ ‬عقاب،‭ ‬وأخصائية‭ ‬الفعاليات‭ ‬آمنة‭ ‬مهيوب‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألبا‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬باستضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬ناديها‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالعطاء‭ ‬المجتمعي‭.‬