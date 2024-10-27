ألبا تستضيف أطفال جمعية السنابل لرعاية الأيتام في يوم ترفيهي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، نظمت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا) يومًا ترفيهيًا لأطفال جمعية السنابل لرعاية الأيتام في نادي ألبا بالرفاع وذلك بتاريخ 21 أكتوبر الجاري.
وشهد المدير الإداري للشؤون الإدارية بشركة ألبا حمد الشيبة فعاليات اليوم الترفيهي بحضور كل من رئيس رعاية الأيتام بجمعية السنابل لرعاية الأيتام عبدالجليل علي، ورئيس العلاقات العامة يوسف عقاب، وأخصائية الفعاليات آمنة مهيوب. تجدر الإشارة إلى أن ألبا لطالما كانت سباقة في دعم مختلف الفعاليات المجتمعية والأنشطة الرياضية المحلية، كما تقوم الشركة باستضافة العديد من الفعاليات في مرافق ناديها الرياضي على مدار العام. وتعدّ هذه المبادرة من الأمثلة على التزام الشركة بالعطاء المجتمعي.
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