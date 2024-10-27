((هوبلو)) تطلق ساعة زهرة تاكاشي موراكامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في شراكة مع الفنان الياباني المعاصر الشهير تاكاشي موراكامي، أعلنت هوبلو إطلاق ساعة MP -15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow التي تُعيد تصوّر زهرة تاكاشي موراكامي المبتسمة الشهيرة على شكل منحوتة من الصفير مرصّعة بالأحجار الكريمة الملوّنة ومزوّدة بأول آليّة توربيّون مركزيّة من هوبلو. تم إصدار عدد محدود من الساعة يصل إلى 20 قطعة فقط.
متجاوزًا المفاهيم المسبقة للفنّ المعاصر، أنشأ تاكاشي موراكامي حركته الفنيّة الخاصة التي أطلق عليها تسمية « Superflat »، وهي تمتدّ من الفنون الجميلة كالرسم، النحت والأعمال الفنيّة الإنشائية، إلى الوسائط التجارية كالأزياء والرسوم المتحرّكة. عبر إزالة الحدود الفاصلة بين الفنون الراقية والفنون الشعبيّة، دمج موراكامي بين السمات الجماليّة للتقاليد الفنية اليابانية، والفنّ والثقافة المعاصرَين.
يُذكر أنّ الزهرة المبتسمة هي الأكثر تميّزًا بين مجمل أعماله الفنيّة، وقد عملت هوبلو على تجسيدها في عالم صناعة الساعات من خلال عدد من التحف التعاونيّة.
ترمز ساعة MP -15 إلى صداقة في أوج ازدهارها، وُلدت من شغف مشترك بتحطيم الحدود وتجاوز التوقّعات. كانت بداية التعاون بين هوبلو وموراكامي في عام 2021، انطلاقًا من رغبة مشتركة في تخطّي أي حدود أو توقّعات من خلال طريقة التعبير الفنيّة لكلّ منهما.
وبعد طرح موديلات Classic Fusion التي حملت اسم الفنّان وسلسلة من الأعمال الفنيّة المتمثّلة في رموز غير قابلة للاستبدال مقترنة بقطع فريدة، ارتقت هوبلو وتاكاشي موراكامي بشراكتهما إلى مستوى أعلى عبر الكشف عن ساعة MP -15 Takashi Murakami Tourbillon المصمّمة خصيصًا لمزاد الساعات الخيري Only Watch لعام 2023. عبر إعادة تصوّر واحد من أبرز العناصر الزخرفيّة الخاصة التي تميّز أعمال موراكامي، حوّلت ساعة MP -15 Takashi Murakami Tourbillon «الزهرة المبتسمة»، التي تُعدّ البصمة الجمالية لأعمال موراكامي، إلى منحوتة قابلة للارتداء، تجمع بكلّ سلاسة بين الفنّ المعاصر، الريادة في مجال صناعة الساعات، والإتقان الفائق للترصيع بالأحجار الكريمة؛ مع الإشارة إلى أنّ هوبلو تُعدّ رائدة في مجال الترصيع من خلال تقنيّات غير متوقّعة وقد أتقنت تأثير قوس قزح ببراعة فائقة، علمًا بأنّه يتطلّب اختيار الأحجار الكريمة بدقّة تامّة بحيث تجسّد الانتقال الأمثل بين الدرجات اللونيّة.
تُطلّ عُلبة الزهرة المبتسمة بحجم متوسّط، بقطر 42مم، وهي مصنوعة بعناية من كتلة من كريستال الصفير، وتضمّ اثنتي عشرة بتلة.
وعلى نحو متّسق مع مجموعة ألوان موراكامي القويّة، تتميّز البتلات الاثنتي عشرة بطبقة غائرة من التيتانيوم الملمّع، مرصّعة بـ444 حجرًا كريمًا ملوّنًا، تشمل حبّات من الياقوت الأحمر، الياقوت الوردي، الأميثست، الياقوت الأزرق، التوباز الأزرق، التسافوريت، والياقوت الأصفر أو البرتقالي، بتقطيع بريليانت. وجرى تجميع هذه الأحجار معًا بحيث تتألق كلّ بتلة بلون نابض بالحيويّة مختلف عن الأخريات، تمامًا كزهرة موراكامي المبتسمة الأصلية.
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