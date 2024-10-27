((هوبلو)) تطلق ساعة زهرة تاكاشي موراكامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

متجاوزًا‭ ‬المفاهيم‭ ‬المسبقة‭ ‬للفنّ‭ ‬المعاصر،‭ ‬أنشأ‭ ‬تاكاشي‭ ‬موراكامي‭ ‬حركته‭ ‬الفنيّة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬ Superflat ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تمتدّ‭ ‬من‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬كالرسم،‭ ‬النحت‭ ‬والأعمال‭ ‬الفنيّة‭ ‬الإنشائية،‭ ‬إلى‭ ‬الوسائط‭ ‬التجارية‭ ‬كالأزياء‭ ‬والرسوم‭ ‬المتحرّكة‭. ‬عبر‭ ‬إزالة‭ ‬الحدود‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬الفنون‭ ‬الراقية‭ ‬والفنون‭ ‬الشعبيّة،‭ ‬دمج‭ ‬موراكامي‭ ‬بين‭ ‬السمات‭ ‬الجماليّة‭ ‬للتقاليد‭ ‬الفنية‭ ‬اليابانية،‭ ‬والفنّ‭ ‬والثقافة‭ ‬المعاصرَين‭. ‬

يُذكر‭ ‬أنّ‭ ‬الزهرة‭ ‬المبتسمة‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬تميّزًا‭ ‬بين‭ ‬مجمل‭ ‬أعماله‭ ‬الفنيّة،‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬هوبلو‭ ‬على‭ ‬تجسيدها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التحف‭ ‬التعاونيّة‭.‬

ترمز‭ ‬ساعة‭ ‬ MP -15‭ ‬إلى‭ ‬صداقة‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬ازدهارها،‭ ‬وُلدت‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬مشترك‭ ‬بتحطيم‭ ‬الحدود‭ ‬وتجاوز‭ ‬التوقّعات‭. ‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬هوبلو‭ ‬وموراكامي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬رغبة‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬تخطّي‭ ‬أي‭ ‬حدود‭ ‬أو‭ ‬توقّعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طريقة‭ ‬التعبير‭ ‬الفنيّة‭ ‬لكلّ‭ ‬منهما‭.‬

وبعد‭ ‬طرح‭ ‬موديلات‭ ‬ Classic ‭ ‬ Fusion ‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬اسم‭ ‬الفنّان‭ ‬وسلسلة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنيّة‭ ‬المتمثّلة‭ ‬في‭ ‬رموز‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للاستبدال‭ ‬مقترنة‭ ‬بقطع‭ ‬فريدة،‭ ‬ارتقت‭ ‬هوبلو‭ ‬وتاكاشي‭ ‬موراكامي‭ ‬بشراكتهما‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭ ‬عبر‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬ساعة‭ ‬ MP -15‭ ‬ Takashi ‭ ‬ Murakami ‭ ‬ Tourbillon ‭ ‬المصمّمة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لمزاد‭ ‬الساعات‭ ‬الخيري‭ ‬ Only ‭ ‬ Watch ‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬عبر‭ ‬إعادة‭ ‬تصوّر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬العناصر‭ ‬الزخرفيّة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تميّز‭ ‬أعمال‭ ‬موراكامي،‭ ‬حوّلت‭ ‬ساعة‭ ‬ MP -15‭ ‬ Takashi ‭ ‬ Murakami ‭ ‬ Tourbillon ‭ ‬‮«‬الزهرة‭ ‬المبتسمة‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬البصمة‭ ‬الجمالية‭ ‬لأعمال‭ ‬موراكامي،‭ ‬إلى‭ ‬منحوتة‭ ‬قابلة‭ ‬للارتداء،‭ ‬تجمع‭ ‬بكلّ‭ ‬سلاسة‭ ‬بين‭ ‬الفنّ‭ ‬المعاصر،‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات،‭ ‬والإتقان‭ ‬الفائق‭ ‬للترصيع‭ ‬بالأحجار‭ ‬الكريمة؛‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هوبلو‭ ‬تُعدّ‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترصيع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنيّات‭ ‬غير‭ ‬متوقّعة‭ ‬وقد‭ ‬أتقنت‭ ‬تأثير‭ ‬قوس‭ ‬قزح‭ ‬ببراعة‭ ‬فائقة،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنّه‭ ‬يتطلّب‭ ‬اختيار‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬بدقّة‭ ‬تامّة‭ ‬بحيث‭ ‬تجسّد‭ ‬الانتقال‭ ‬الأمثل‭ ‬بين‭ ‬الدرجات‭ ‬اللونيّة‭. ‬

تُطلّ‭ ‬عُلبة‭ ‬الزهرة‭ ‬المبتسمة‭ ‬بحجم‭ ‬متوسّط،‭ ‬بقطر‭ ‬42مم،‭ ‬وهي‭ ‬مصنوعة‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬من‭ ‬كريستال‭ ‬الصفير،‭ ‬وتضمّ‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬بتلة‭. ‬

وعلى‭ ‬نحو‭ ‬متّسق‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ألوان‭ ‬موراكامي‭ ‬القويّة،‭ ‬تتميّز‭ ‬البتلات‭ ‬الاثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬بطبقة‭ ‬غائرة‭ ‬من‭ ‬التيتانيوم‭ ‬الملمّع،‭ ‬مرصّعة‭ ‬بـ444‭ ‬حجرًا‭ ‬كريمًا‭ ‬ملوّنًا،‭ ‬تشمل‭ ‬حبّات‭ ‬من‭ ‬الياقوت‭ ‬الأحمر،‭ ‬الياقوت‭ ‬الوردي،‭ ‬الأميثست،‭ ‬الياقوت‭ ‬الأزرق،‭ ‬التوباز‭ ‬الأزرق،‭ ‬التسافوريت،‭ ‬والياقوت‭ ‬الأصفر‭ ‬أو‭ ‬البرتقالي،‭ ‬بتقطيع‭ ‬بريليانت‭. ‬وجرى‭ ‬تجميع‭ ‬هذه‭ ‬الأحجار‭ ‬معًا‭ ‬بحيث‭ ‬تتألق‭ ‬كلّ‭ ‬بتلة‭ ‬بلون‭ ‬نابض‭ ‬بالحيويّة‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الأخريات،‭ ‬تمامًا‭ ‬كزهرة‭ ‬موراكامي‭ ‬المبتسمة‭ ‬الأصلية‭. ‬