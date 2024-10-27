المنـامـة يـواجـه الـرفــاع في خــتـام الجــولـة الـرابــعـة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تختتم اليوم الإثنين الجولة الرابعة من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي فريق المنامة بمنافسه الرفاع عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد بنادي المحرق.
ويدخل المنامة اللقاء برصيد نقطة واحدة من تعادله في الجولة الماضية مع عالي (2-2)، بينما يدخل الرفاع المواجهة برصيد 3 نقاط من جولتين لعبهما، فقد فاز بالأولى على النجمة (3-0) وخسر بالثانية من الخالدية (1-0).
ويسعى فريق المنامة للظهور بصورة أفضل ومغايرة عن الجولات السابقة لتحسين وضعه في سلم الترتيب العام بدوري ناصر الممتاز، في حين أن منافسه الرفاع هو الآخر بحاجة إلى تقديم أداء أفضل، والتعويض عن الخسارة التي تلقاها يوم الأربعاء الماضي من أمام الاتفاق السعودي بنتيجة (3-1) في «الخليجية».
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