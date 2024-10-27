المنـامـة يـواجـه الـرفــاع في خــتـام الجــولـة الـرابــعـة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬الرفاع‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬جولتين‭ ‬لعبهما،‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بالأولى‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ (‬3-0‭) ‬وخسر‭ ‬بالثانية‭ ‬من‭ ‬الخالدية‭ (‬1-0‭).

‬ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬ومغايرة‭ ‬عن‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭ ‬لتحسين‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬الرفاع‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل،‭ ‬والتعويض‭ ‬عن‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-1‭) ‬في‭ ‬‮«‬الخليجية‮»‬‭.‬