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المنـامـة يـواجـه الـرفــاع في خــتـام الجــولـة الـرابــعـة

10/27/2024 7:06:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬بمنافسه‭ ‬الرفاع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬الرفاع‭ ‬المواجهة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬جولتين‭ ‬لعبهما،‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بالأولى‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ (‬3-0‭) ‬وخسر‭ ‬بالثانية‭ ‬من‭ ‬الخالدية‭ (‬1-0‭).
‬ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬ومغايرة‭ ‬عن‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭ ‬لتحسين‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬الرفاع‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل،‭ ‬والتعويض‭ ‬عن‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-1‭) ‬في‭ ‬‮«‬الخليجية‮»‬‭.‬

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