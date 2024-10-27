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البحرين تستضيف بطولة العالم الأولى للباراتايكوندو- بومسيه 2024

10/27/2024 7:06:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬د‭. ‬شونجون‭ ‬شو،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬لاستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأولى‭ ‬للباراتايكوندو‭- ‬بومسيه‭ ‬2024،‭ ‬وبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للباراتايكوندو‭ ‬2024،‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيمهما‭ ‬في‭ ‬27‭-‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬و29‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حضور‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو‭ ‬منافسات‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭
‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتستمر‭ ‬منافساتها‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬باختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬ثقته‭ ‬واختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافتها‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬رسختها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‭ ‬ووجهة‭ ‬رائدة‭ ‬للسياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬وتعاون‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولات‭ ‬البارالمبية‭ ‬كونها‭ ‬ركيزةً‭ ‬أساسيةً‭ ‬في‭ ‬مساعيها‭ ‬الحثيثة‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬الشامل‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافةٍ‭ ‬مجتمعيةٍ‭ ‬شاملةٍ‭ ‬تحتضن‭ ‬جميع‭ ‬المواهب‭. ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تُرسّخ‭ ‬قيم‭ ‬التمكين‭ ‬والدعم‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة،‭ ‬مُثريّةً‭ ‬بذلك‭ ‬المشهد‭ ‬الرياضي‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬بقصص‭ ‬نجاح‭ ‬مُلهمة‭. ‬كما‭ ‬تلعب‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافات‭ ‬العالمية‭ ‬دوراً‭ ‬هاماً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية‭ ‬والتقنية‭ ‬والطبية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬خلق‭ ‬بيئةٍ‭ ‬حاضنةٍ‭ ‬للمواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاتها‭ ‬وفئاتها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬د‭. ‬شونجون‭ ‬شو،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والمثمر‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتزامها‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬ومنصة‭ ‬داعمة‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لإظهار‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭. ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬ناجحة‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬المفتوحة‭ ‬للباراتيكوندو‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأولى‭ ‬للباراتايكوندو‭-‬بومسيه‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬تٌعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البارا‭ ‬تايكواندو‭- ‬بومسيه‭.‬

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