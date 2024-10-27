البحرين تستضيف بطولة العالم الأولى للباراتايكوندو- بومسيه 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع علي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، مذكرة تفاهم مع د. شونجون شو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، لاستضافة مملكة البحرين لبطولة العالم الأولى للباراتايكوندو- بومسيه 2024، وبطولة البحرين المفتوحة للباراتايكوندو 2024، المقرر تنظيمهما في 27-26 نوفمبر 2024 و29 نوفمبر 2024 على التوالي، وذلك على هامش حضور الاتحاد الدولي للتايكواندو منافسات أكبر دورة ألعاب رياضية مدرسية في التاريخ، دورة الألعاب المدرسية الدولية
في مملكة البحرين، والتي تقام تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتستمر منافساتها حتى 31 أكتوبر الجاري.
وبهذه المناسبة، أعرب علي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، عن اعتزازه باختيار مملكة البحرين لاستضافة هذه الفعاليات الرياضية العالمية، كما أعرب عن شكره للاتحاد الدولي على ثقته واختيار مملكة البحرين لاستضافتها مما يعكس المكانة البارزة التي رسختها مملكة البحرين كمركز رياضي عالمي ووجهة رائدة للسياحة الرياضية وتعاون الاتحاد البحريني للتايكواندو.
وأكد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية أهمية استضافة مملكة البحرين للبطولات البارالمبية كونها ركيزةً أساسيةً في مساعيها الحثيثة نحو المزيد من التطوير الشامل للقطاع الرياضي، وتعزيز ثقافةٍ مجتمعيةٍ شاملةٍ تحتضن جميع المواهب. فهي لا تقتصر على تحفيز مشاركة الأفراد من مختلف القدرات في المجال الرياضي فحسب، بل تُرسّخ قيم التمكين والدعم لذوي العزيمة، مُثريّةً بذلك المشهد الرياضي المحلي والعالمي بقصص نجاح مُلهمة. كما تلعب هذه الاستضافات العالمية دوراً هاماً في تطوير الكوادر البحرينية في مختلف المجالات الفنية والتقنية والطبية المرتبطة بالقطاع الرياضي، مما يُسهم في تعزيز جهود خلق بيئةٍ حاضنةٍ للمواهب الرياضية بمختلف مجالاتها وفئاتها.
من جانبه، أشاد د. شونجون شو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بالتعاون الوثيق والمثمر مع اللجنة البارالمبية البحرينية، معرباً عن تقديره لجهود مملكة البحرين والتزامها كوجهة رياضية عالمية، ومنصة داعمة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم لإظهار مهاراتهم وإمكانياتهم. مؤكداً على ثقة الاتحاد بقدرة مملكة البحرين على استضافة ناجحة لبطولة البحرين المفتوحة للباراتيكوندو وبطولة العالم الأولى للباراتايكوندو-بومسيه 2024، والتي تٌعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في رياضة البارا تايكواندو- بومسيه.
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