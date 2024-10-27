الموسوي مساعدا لمدرب المنتخب الأولمبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تعاقده رسميًا مع المدرب الوطني حسن الموسوي؛ للعمل مساعدًا للمغربي هشام الدميعي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي.
وجاء التعاقد مع حسن الموسوي بعد دراسة عدد من السير الذاتية لمجموعة من المدربين الوطنيين، بناءً على ما يخدم المنتخب الأولمبي في استحقاقاته المقبلة.
وسبق لحسن الموسوي العمل في عدد من الأندية المحلية على المستوى التدريبي، وهو لاعب دولي سابق سبق له تمثيل منتخباتنا الوطنية.
وسيبدأ حسن الموسوي مهامه كمساعد لمدرب منتخبنا الأولمبي فورًا، وخاصة أن الفترات الحالية تشهد تجمعات مستمرة للأولمبي؛ تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.
ويتقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم بالشكر والتقدير لمساعد مدرب أولمبينا سابقًا فوزي عايش على الفترة التي قضاها مساعدًا لمدرب الأولمبي، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
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