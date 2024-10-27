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الموسوي مساعدا لمدرب المنتخب الأولمبي

10/27/2024 7:06:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميًا‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسن‭ ‬الموسوي؛‭ ‬للعمل‭ ‬مساعدًا‭ ‬للمغربي‭ ‬هشام‭ ‬الدميعي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الأولمبي‭.‬

وجاء‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬حسن‭ ‬الموسوي‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬الذاتية‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يخدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬استحقاقاته‭ ‬المقبلة‭.‬

وسبق‭ ‬لحسن‭ ‬الموسوي‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التدريبي،‭ ‬وهو‭ ‬لاعب‭ ‬دولي‭ ‬سابق‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تمثيل‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭.‬

وسيبدأ‭ ‬حسن‭ ‬الموسوي‭ ‬مهامه‭ ‬كمساعد‭ ‬لمدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬فورًا،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الفترات‭ ‬الحالية‭ ‬تشهد‭ ‬تجمعات‭ ‬مستمرة‭ ‬للأولمبي؛‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬المقبلة‭.‬

ويتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمساعد‭ ‬مدرب‭ ‬أولمبينا‭ ‬سابقًا‭ ‬فوزي‭ ‬عايش‭ ‬على‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬مساعدًا‭ ‬لمدرب‭ ‬الأولمبي،‭ ‬متمنين‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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