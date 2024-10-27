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خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن إنشاء وتشكيل وتنظيم عمل اللجنة العليا للطب الرياضي

10/27/2024 7:06:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬وتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬61‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

فقد‭ ‬تقرر‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬برئاستنا،‭ ‬وتضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬نائباً‭ ‬للرئيس،‭ ‬وعضوية‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والسيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الانصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬شويطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وتختص‭ ‬اللجنة‭ ‬وفقاً‭ ‬للقرار‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬كافة‮
‬‭ ‬الشؤون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطب‭ ‬الرياضي‭ ‬لاسيما‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬الإصابات‭ ‬والأمراض‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬للرياضيين‭ ‬واللاعبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬للرياضيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وتشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬الإصابات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬طرق‭ ‬وأساليب‭ ‬العلاج‭ ‬واختيار‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬والأطباء‭ ‬ذوى‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬وتحديد‭ ‬مستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬للرياضيين‭ ‬وتكاليفها‭.‬

كما‭ ‬تختص‭ ‬اللجنة‭ ‬بتشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬للاعبين‭ ‬وأخصائيين‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬للاعبين‭ ‬واختصاصيي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬توصيات‭ ‬التغذية‭ ‬والتدريب‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للرياضيين‭ ‬واللاعبين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬والأمراض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬والمقترحات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬طبية‭ ‬متخصصة‭ ‬ومتطورة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬يجوز‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬قرارًا‭ ‬يتضمن‭ ‬انشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬أو‭ ‬لجان‭ ‬فرعية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬تتبع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا،‭ ‬ويتولى‭ ‬القرار‭ ‬تحديد‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬وصلاحياتها‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملها‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تطلبها‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬وعن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاختصاصات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭ ‬والمبينة‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬انشائها‭ ‬وعلى‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬قيام‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأكمل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭.‬

وتجتمع‭ ‬اللجنة‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيسها‭ ‬أو‭ ‬نائبه،‭ ‬ويكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬صحيحاً‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأعضاء‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭ ‬حاضراَ‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وتعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭ ‬حال‭ ‬غياب‭ ‬الرئيس،‭ ‬كما‭ ‬تصدر‭ ‬توصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬بأغلبية‭ ‬الأصوات‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬تساوي‭ ‬الأصوات‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬رئيس‭ ‬الاجتماع‭.‬

ويكون‭ ‬للجنة‭ ‬مقرر‭ ‬يختاره‭ ‬رئيسها‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬موظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬يتولى‭ ‬القيام‭ ‬بالأعمال‭ ‬الإدارية‭ ‬والسكرتارية‭ ‬اللازمة‭ ‬لحسن‭ ‬قيامها‭ ‬بمهامها‭ ‬واختصاصاتها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التحضير‭ ‬لاجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدعوات‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بسجلاتها‭.‬

كما‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭ ‬دون‭ ‬غيرهما‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬حكومية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬رأي‭ ‬أو‭ ‬إفادة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬اللجنة،‭ ‬وله‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬حضور‭ ‬المعنيين‭ ‬لاجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬سرعة‭ ‬موافاة‭ ‬اللجنة‭ ‬بما‭ ‬تطلبه‭.‬

وترفع‭ ‬اللجنة‭ ‬إلينا‭ ‬حال‭ ‬انعقادها‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬تقريراً‭ ‬دوريا‭ ‬مفصلاُ‭ ‬يتضمن‭ ‬توصياتها‭ ‬واقتراحاتها‭ ‬للنظر‭ ‬فيها‭ ‬والتوجيه‭ ‬بما‭ ‬نراه‭ ‬مناسبا‭ ‬للعمل‭ ‬بموجبه‭ ‬ووضعه‭ ‬موضع‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ووفقاً‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬كلاً‭ ‬فيما‭ ‬يخصه،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬ويلغي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكامه‭.‬

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