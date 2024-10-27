مباراة كرة قدم بين أصدقاء تنتهي بهوشة بين الفريقين والجماهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إصابة حارس مرمى بكسر في الأسنان ومحاكمة 3 متهمين
قادت عصبية ملعب بين مجموعة من الأصدقاء اثناء لعب مباراة كرة قدم في أحد الملاعب بسلماباد إلى هوشة بين الفريقين والجمهور انتهت بإصابة حارس مرمى أحد الفريقين بكسر في الأسنان وعاهة 0 , 5 ومحاكمة 3 متهمين بتهمة الاعتداء عليه، حيث باشرت المحكمة أولى جلسات محاكمتهم أمس وأنكروا ما نسب إليهم وأمرت المحكمة بتأجيل الجلسة القادمة إلى 3 نوفمبر للاطلاع والرد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 12 يونيو 2024 المتهم الأول اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أحدثت له عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحادثها تقدر بـ0 , 5 % ، كما أن المتهمين الثاني والثالث اعتديا على سلامة جسم المجني عليه ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان في ملعب لكرة القدم واثناء لعب المباراة بين مجموعة من الأصدقاء والمعارف وأثناء ذلك حدث بينه وبين حارس مرمى الفريق الآخر مشادة كلامية بسبب عصبية الملعب واستفزاز المتهم للاعبين، وعلى إثر المشادة حضر المتهم الثاني من الجماهير وهو أحد أقارب المتهم الأول وتطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب من عدد أخر من الجماهير بينهم المتهم الثالث واثناء ما كان يحاول الدفاع عن نفسه تلقى لكمة من المتهم الأول على أنفه فسقط أرضا وتسببت اللكمة في كسر بأحد الأسنان.
وفيما أكد شهود الواقعة صحتها واعتداء المتهمين على المجني عليه الذي تعرض لكسر بالأنف وأحد أسنانه وسقوطه على الأرض، حيث قدرت اللجنان الطبية إصابته بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 0 , 5 % ، فيما أنكر المتهم الأول ما نسب اليه وقال إنه حضر لمشاهدة ابن عمه المشارك في المباراة، إذ حصلت مشادة بينه وبين المجني عليه وأنه كان يفك الشجار ولم يتعد على المجني عليه.
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