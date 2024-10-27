مباراة كرة قدم بين أصدقاء تنتهي بهوشة بين الفريقين والجماهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قادت‭ ‬عصبية‭ ‬ملعب‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬اثناء‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الملاعب‭ ‬بسلماباد‭ ‬إلى‭ ‬هوشة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬والجمهور‭ ‬انتهت‭ ‬بإصابة‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬أحد‭ ‬الفريقين‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الأسنان‭ ‬وعاهة‭ ‬0 , 5‭ ‬ومحاكمة‭ ‬3‭ ‬متهمين‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمتهم‭ ‬أمس‭ ‬وأنكروا‭ ‬ما‭ ‬نسب‭ ‬إليهم‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭. ‬

وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وأحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الشرعي،‭ ‬والتي‭ ‬أحدثت‭ ‬له‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقصد‭ ‬إحادثها‭ ‬تقدر‭ ‬بـ0 , 5 % ،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬اعتديا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬مرضه‭ ‬أو‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬أعماله‭ ‬الشخصية‭ ‬مدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬يوما،‭ ‬حيث‭ ‬تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واثناء‭ ‬لعب‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والمعارف‭ ‬وأثناء‭ ‬ذلك‭ ‬حدث‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭ ‬مشادة‭ ‬كلامية‭ ‬بسبب‭ ‬عصبية‭ ‬الملعب‭ ‬واستفزاز‭ ‬المتهم‭ ‬للاعبين،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬المشادة‭ ‬حضر‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬وتطورت‭ ‬المشادة‭ ‬إلى‭ ‬اعتداء‭ ‬بالضرب‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬أخر‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬بينهم‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬واثناء‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬تلقى‭ ‬لكمة‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أنفه‭ ‬فسقط‭ ‬أرضا‭ ‬وتسببت‭ ‬اللكمة‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬بأحد‭ ‬الأسنان‭.‬

وفيما‭ ‬أكد‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬صحتها‭ ‬واعتداء‭ ‬المتهمين‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لكسر‭ ‬بالأنف‭ ‬وأحد‭ ‬أسنانه‭ ‬وسقوطه‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬حيث‭ ‬قدرت‭ ‬اللجنان‭ ‬الطبية‭ ‬إصابته‭ ‬بعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬قدرت‭ ‬بنسبة‭ ‬0 , 5 % ،‭ ‬فيما‭ ‬أنكر‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ما‭ ‬نسب‭ ‬اليه‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬حضر‭ ‬لمشاهدة‭ ‬ابن‭ ‬عمه‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬حصلت‭ ‬مشادة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬يفك‭ ‬الشجار‭ ‬ولم‭ ‬يتعد‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭. ‬