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بسبب حريق.. غرفة التسوية تلزم شركة تأمين دفع 700 ألف دينار لشركة تجارية

10/27/2024 7:06:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألزمت‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬لشركة‭ ‬تجارية‭ ‬مبلغ‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬حريق‭ ‬نشب‭ ‬في‭ ‬مخازنها،‭ ‬بموجب‭ ‬وثيقة‭ ‬تأمين‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬عبداللطيف‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬المخاطر،‭ ‬بتأمين‭ ‬الشركة‭ ‬المدعية‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬المخاطر‭ ‬التأمينية،‭ ‬ومنها‭ ‬مخاطر‭ ‬الحريق،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شب‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الشركة‭ (‬المدعية‭) ‬تضررت‭ ‬معه‭ ‬مكاتب‭ ‬ومستودعات‭ ‬الشركة،‭ ‬وألحق‭ ‬تلفيات‭ ‬كلية‭ ‬بمبنى‭ ‬مقر‭ ‬الشركة‭ ‬والمستودعات‭ ‬ومعارض‭ ‬الشركة‭ ‬وما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬بضائع‭ ‬وآلات‭ ‬تلفت‭ ‬بالكامل‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬للعملاء‭.‬

وأثبت‭ ‬تقرير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬تضرر‭ ‬3‭ ‬مستودعات‭ ‬بالكامل،‭ ‬وقد‭ ‬ورد‭ ‬بتقرير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬سبب‭ ‬الحريق‭ ‬لشدة‭ ‬التلفيات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمستودعات‭.‬

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬إلى‭ ‬الثابت‭ ‬بالعقد‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬سند‭ ‬الدعوى،‭ ‬وكفالة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لكافة‭ ‬الالتزامات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬العقدية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬ما‭ ‬لحق‭ ‬المدعية‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬وما‭ ‬فاتها‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬جراء‭ ‬الضرر‭ ‬المتفاقم‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالأخيرة‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬حادث‭ ‬الحريق،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬توقعه‭ ‬وقت‭ ‬إبرام‭ ‬العقد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توقع‭ ‬مقدار‭ ‬هذا‭ ‬الضرر‭ ‬وتم‭ ‬تحديده‭ ‬بوثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬بمبلغ‭ ‬1‭ ‬مليون‭ ‬و80‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬لإزالة‭ ‬الأنقاض‭ ‬والمتفق‭ ‬عليها‭ ‬بوثيقة‭ ‬التأمين،‭ ‬ومبلغ‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬تكاليف‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬مطالبة‭ ‬التأمين،‭ ‬وبهذا‭ ‬يصبح‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬1‭ ‬مليون‭ ‬و90‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وقال‭ ‬زهير‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬المدعية‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬700 , 000‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬مبلغ‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬وديا‭ ‬بدون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬فوافقت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬الودي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬منها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬موكلته‭ ‬شركة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬تجارة‭ ‬وبيع‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬والمواد‭ ‬الإنشائية‭ ‬المعدنية‭ ‬ومعدات‭ ‬السباكة‭ ‬والتدفئة‭ ‬ولوازمها،‭ ‬وفي‭ ‬تجارة‭ ‬وبيع‭ ‬الآلات‭ ‬والمعدات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وقد‭ ‬تضررت‭ ‬مما‭ ‬فاتها‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬محقق‭ ‬ومفترض‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬ممارسة‭ ‬نشاطها‭ ‬التجاري،‭ ‬وطلب‭ ‬تعويض‭ ‬تكميلي‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬دفعت‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬التحكيمية‭ ‬وقد‭ ‬رفضته‭ ‬الهيئة‭ ‬التحكيمية‭ ‬وقضت‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وإلزامها‭ ‬الرسوم‭ ‬المناسبة‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

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