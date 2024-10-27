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وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك حاجة إلى تقديم ((تنازلات مؤلمة)) لاستعادة الرهائن

10/27/2024 7:06:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬تنازلات‭ ‬مؤلمة‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬استعادة‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وحدها‭ ‬لن‭ ‬تحقق‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب‭.

وأكد‭ ‬غالانت‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬وفق‭ ‬التقويم‭ ‬العبري،‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وحدها‭.. ‬للقيام‭ ‬بواجبنا‭ ‬الأخلاقي‭ ‬بإعادة‭ ‬رهائننا‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم،‭ ‬سيتعين‭ ‬علينا‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬مؤلمة‮»‬‭.

وحرص‭ ‬غالانت‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬الجيش‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬توقفت‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬كمنظمة‭ ‬عسكرية‭ ‬وفي‭ ‬الشمال،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يتكبد‭ ‬ضربات‭ ‬وتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬قيادته‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬غالبية‭ ‬ترسانته‭ ‬الصاروخية‭ ‬وتراجعت‭ ‬قواته‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬الحدود‮»‬‭.

اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬1206‭ ‬قتلى،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رسمية،‭ ‬بينهم‭ ‬رهائن‭ ‬قتِلوا‭ ‬أو‭ ‬ماتوا‭ ‬في‭ ‬الأسر‭. ‬ومن‭ ‬أصل‭ ‬251‭ ‬شخصا‭ ‬خطفوا‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬97‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينهم‭ ‬34‭ ‬يقول‭ ‬الجيش‭ ‬إنهم‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭. ‬

وردّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بحملة‭ ‬قصف‭ ‬مدمرة‭ ‬وعمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬42924‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬معظمهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬موثوقة‭. ‬

وغداة‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وبعد‭ ‬حوالي‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬النيران‭ ‬يوميا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬اندلعت‭ ‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وعمليات‭ ‬برية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

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