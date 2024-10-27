الإعلام العبري: السيسي رفض الرد على نتنياهو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬يديعوت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومصر،‭ ‬وأنه‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتأخير‭ ‬المساعدات‭ ‬لغزة‭.‬

وأوضحت‭ ‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬رفض‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬بادر‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتحدثا‭ ‬طوال‭ ‬وقت‭ ‬الحرب‭ ‬الجارية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأضافت‭ ‬يديعوت‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حاول‭ ‬بدء‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬السيسي،‭ ‬لكن‭ ‬المصريين‭ ‬لم‭ ‬يستجيبوا‭ ‬للطلب‭.‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬يفرحون‭ ‬كثيرا‭ ‬بالرفض‭ ‬المصري‭ ‬للمكالمة‭ ‬الهاتفية،‭ ‬ويزعمون‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬دراما‭ ‬وأن‭ ‬المحادثة‭ ‬ستتم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬محادثة‭ ‬بين‭ ‬نتنياهو‭ ‬والسيسي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬اخترق‭ ‬فيه‭ ‬جندي‭ ‬بالجيش‭ ‬المصري‭ ‬يدعى‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬مصري‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭-‬الإسرائيلية‭ ‬وقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬العبرية‭ ‬أنه‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬الأمر،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬حواراً‭ ‬منتظماً‭ ‬بين‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬والقاهرة،‭ ‬وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وصلت‭ ‬عدة‭ ‬وفود‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬المصريون‭ ‬دورا‭ ‬مركزيا‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬حماس‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬زار‭ ‬مصر‭ ‬وفد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلن‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬اللواء‭ ‬أهارون‭ ‬حاليفا،‭ ‬وناقش‭ ‬هناك‭ ‬قضايا‭ ‬تتعلق‭ ‬بمحور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬الذي‭ ‬تطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بمنع‭ ‬التهريب‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وكان‭ ‬الجنرال‭ ‬راسان‭ ‬عليان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬يديعوت‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المحاولة‭ ‬الفاشلة‭ ‬لإجراء‭ ‬المكالمة‭ ‬الهاتفية‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التوترات‭ ‬المتزايدة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬التعبير‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬الغضب‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بسبب‭ ‬التصريحات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نتنياهو،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ومحور‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬وأيضا‭ ‬بسبب‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬فريق‭ ‬الادعاء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬صعوبة‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتأخير‭ ‬شحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬مفتوح‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬يوميا،‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ولكن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬تؤخر‭ ‬العملية‮»‬‭.. ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬تصريحات‭ ‬نتنياهو‭ ‬السابقة‭ ‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬والتقارير‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أرسلت‭ ‬بالفعل‭ ‬رسائل‭ ‬لمصر‭ ‬حول‭ ‬نيتها‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬المحور‭.‬