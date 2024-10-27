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قتيل و28 جريحا بعملية ((دهس)) بشاحنة في إسرائيل

10/27/2024 7:06:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رامات‭ ‬هشارون‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬والشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬سائقا‭ ‬صدم‭ ‬بشاحنته‭ ‬حشدا‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬للحافلات‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬28‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬تحييده‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أشادت‭ ‬حماس‭ ‬بما‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬دهس‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حادث‭ ‬منفصل‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬رجلا‭ ‬حاول‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬طعن‭ ‬قرب‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭. ‬

وصدمت‭ ‬الشاحنة‭ ‬الحشد‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أهارون‭ ‬ياريف‭ ‬في‭ ‬رامات‭ ‬هشارون‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الساحلية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬صدم‭ ‬المسافرين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توقفت‭ ‬حافلة‭ ‬لإنزال‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬المحطة‭. ‬

وأكدت‭ ‬خدمة‭ ‬إسعاف‭ ‬نجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬إصابة‭ ‬29‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬ست‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلن‭ ‬مستشفى‭ ‬إيخلوف‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬المصابين‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروحه‭. ‬

وأشارت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مستوطنين‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬وأصابوه‭. ‬

وقال‭ ‬المسعف‭ ‬إيليئور‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬إنه‭ ‬رأى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬محاصرين‭ ‬تحت‭ ‬الشاحنة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬إما‭ ‬ممددين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬يسيرون‭ ‬قرب‭ ‬الشاحنة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬باركت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬دهس‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬الحركة‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬رد‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭... ‬ومجازره‭ ‬الوحشية‭ ‬المتواصلة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.
‬كما‭ ‬رحّب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بما‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬بطولية‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تعبير‭ ‬حيّ‭ ‬عن‭ ‬إرادة‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬وقدرته‭ ‬وردّة‭ ‬فعل‭ ‬حقيقية‭ ‬وطبيعية‭ ‬على‭ ‬الاحتلال‭ ‬والعدوان‭ ‬والمجازر‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حادث‭ ‬منفصل،‭ ‬قتل‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عند‭ ‬حاجز‭ ‬عسكري‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬حزما‭ ‬الفلسطينية‭ ‬شمال‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬رجلا‭ ‬حاول‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬طعن‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬المهاجم‭ ‬انطلق‭ ‬بمركبته‭ ‬نحو‭ ‬جنود‭ ‬اسرائيليين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬حزما‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬البيان‭ ‬هوية‭ ‬المنفذ‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬أخرج‭ ‬سكينا‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬وحاول‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬طعن،‭ ‬وقام‭ ‬الجنود‭ ‬بقتله‭.‬

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