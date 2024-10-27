((البحرين والكويت)) يختتم حملته الصيفية للبطاقات الائتمانية بفوز 116 عميلا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتم بنك البحرين والكويت البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، حملته الترويجية لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية التي أطلقها خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2024، ومنح خلالها 116 من عملائه الكرام الذين فازوا خلال الحملة جوائز قيّمة شملت سيارة تويوتا برادو 2024 الجديدة، إضافة إلى جوائز نقدية وصل مجموعها إلى 20 ألف دينار بحريني.
وجرى السحب على الجوائز بتاريخ 16 أكتوبر، تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وحضور ممثلين عن إدارات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت.
وتم إعلان أسماء الفائزين الـ116، حيث فاز السيد ناصر يعقوب العسكري بجائزة سيارة تويوتا برادو 2024 الجديدة ليكون بذلك من أوائل مقتني هذه السيارة في البحرين.
كما تم توزيع 100 دينار على 100 فائز، فيما حصل 10 فائزين آخرين على 500 دينار بحريني لكل منهم، و5 فائزين على 1 , 000 دينار بحريني لكل منهم.
وبهذه المناسبة، علق محمد زين العابدين، مساعد المدير العام - الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت بالقول: «سُعداء للغاية باختتام حملتنا الصيفية للبطاقات الائتمانية اليوم التي جسّدت التزامنا الراسخ بتقديم أفضل المكافآت المتنوعة التي تصنع قيمة مضافة لحياة عملائنا الكرام، ونتقدم بهذه المناسبة بأحر التهاني لعملائنا الكرام الـ116 الذين فازوا معنا في هذه الحملة، ونتمنى حظاً أوفر لجميع عملائنا الذين لم يحالفهم الحظ في المرات القادمة، إذ إننا نتعهد بمواصلة تقديم العروض والجوائز والحملات التي تحقق لعملائنا أهدافهم المالية وتحثهم على استخدام خدمات بنك البحرين والكويت المصرفية المتميزة».
وأضاف زين العابدين: «لقد تم تصميم الحملة لتشمل جوائز متنوعة وشريحة كبيرة من عملائنا، وكل ذلك يأتي في إطار جهودنا الهادفة إلى توفير المزيد من المزايا وتجربة مصرفية لا تضاهى لهم، ومكافأتهم وإدخال البهجة والسرور لأنفسهم، وكامتداد للعروض الخاصة والحصرية التي يحرص بنك البحرين والكويت على إحاطة منتجاته البنكية بها، وتعزيزاً للمزايا التي يحظى بها عملائنا الكرام، وبما يدعم تميز خدماتنا ومنتجاتنا وتنافسيتها على مستوى القطاع المصرفي محليا».
من جانبهم، أعرب الفائزون عن فرحتهم وامتنانهم العميق لبنك البحرين والكويت لمنحهم هذه الفرصة الاستثنائية للفوز بجوائز قيّمة غير متوقعة من شأنها تحقيق احتياجاتهم وطموحاتهم المالية، مؤكدين أن البنك لطالما فاجأهم بعروضه وحملاته المتميزة ومنتجاته المصرفية المواكبة لمتطلبات الحياة العصرية على مدار الأعوام، والتي أسهمت جميعها بشكل إيجابي في تشكيل مسار حياتهم ومنحهم فرصاً واعدة لتحقيق النمو المالي.
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