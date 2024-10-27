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((البحرين والكويت)) يختتم حملته الصيفية للبطاقات الائتمانية بفوز 116 عميلا

10/27/2024 7:06:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حملته‭ ‬الترويجية‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬ومنح‭ ‬خلالها‭ ‬116‭ ‬من‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬جوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬شملت‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬برادو‭ ‬2024‭ ‬الجديدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬وصل‭ ‬مجموعها‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وجرى‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬إدارات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬والرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬والتسويق‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭.‬

وتم‭ ‬إعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬الـ116،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬يعقوب‭ ‬العسكري‭ ‬بجائزة‭ ‬سيارة‭ ‬تويوتا‭ ‬برادو‭ ‬2024‭ ‬الجديدة‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬مقتني‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬فائز،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬10‭ ‬فائزين‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬و5‭ ‬فائزين‭ ‬على‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين،‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ - ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬سُعداء‭ ‬للغاية‭ ‬باختتام‭ ‬حملتنا‭ ‬الصيفية‭ ‬للبطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬جسّدت‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المكافآت‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لحياة‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬ونتقدم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بأحر‭ ‬التهاني‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬الـ116‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬ونتمنى‭ ‬حظاً‭ ‬أوفر‭ ‬لجميع‭ ‬عملائنا‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬المرات‭ ‬القادمة،‭ ‬إذ‭ ‬إننا‭ ‬نتعهد‭ ‬بمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬والجوائز‭ ‬والحملات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬لعملائنا‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭ ‬وتحثهم‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬خدمات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬المصرفية‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الحملة‭ ‬لتشمل‭ ‬جوائز‭ ‬متنوعة‭ ‬وشريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬عملائنا،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودنا‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬وتجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬لهم،‭ ‬ومكافأتهم‭ ‬وإدخال‭ ‬البهجة‭ ‬والسرور‭ ‬لأنفسهم،‭ ‬وكامتداد‭ ‬للعروض‭ ‬الخاصة‭ ‬والحصرية‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬إحاطة‭ ‬منتجاته‭ ‬البنكية‭ ‬بها،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للمزايا‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تميز‭ ‬خدماتنا‭ ‬ومنتجاتنا‭ ‬وتنافسيتها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬محليا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬الفائزون‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬العميق‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لمنحهم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬المالية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬لطالما‭ ‬فاجأهم‭ ‬بعروضه‭ ‬وحملاته‭ ‬المتميزة‭ ‬ومنتجاته‭ ‬المصرفية‭ ‬المواكبة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأعوام،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬جميعها‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مسار‭ ‬حياتهم‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرصاً‭ ‬واعدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المالي‭.‬

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