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استشهاد العشرات بغزة.. وجوتيريش مصدوم لمستويات القتل والدمار بشمال القطاع

10/27/2024 7:06:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬45‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬استشهدوا‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس،‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬‮«‬بالصدمة‭ ‬لمستويات‭ ‬القتل‭ ‬والإصابات‭ ‬والدمار‭ ‬الهائلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬جراء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الواسع‭.‬

وسقط‭ ‬43‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬ووكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬جباليا،‭ ‬أكبر‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الثمانية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تصعيدا‭ ‬عسكريا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬مستمرا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسعفون‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬عائلات‭ ‬فلسطينية‭ ‬نازحة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬20‭ ‬آخرين،‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬أفرادا‭ ‬يهرعون‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬انفجار‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬مصابين‭ ‬بينما‭ ‬تناثرت‭ ‬جثث‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وحمل‭ ‬البعض‭ ‬أطفالا‭ ‬جرحى‭ ‬بين‭ ‬أذرعهم‭ ‬قبل‭ ‬نقلهم‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬السيارات‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬شهداء‭ ‬المذبحة‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين‭ ‬هم‭ ‬سائد‭ ‬رضوان‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الأقصى‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬وحنين‭ ‬محمود‭ ‬بارود‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬القدس‭ ‬وحمزة‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬الصحفي‭ ‬بوكالة‭ ‬سند‭ ‬للأنباء،‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حماس‭. ‬

ووصف‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬استشهادهم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬اغتيال‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬180‭. ‬

في‭ ‬تلك‭ ‬الأثناء،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬الرسمية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬القريبة‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬شهيدا‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬أسفرت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬شخص‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أسفر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬43‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬البرية‭ ‬والجوية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬بالشلل‭ ‬وحالت‭ ‬دون‭ ‬وصول‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭. ‬

وأعلنت‭ ‬مديرية‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬توقف‭ ‬عملياتها‭ ‬بعدما‭ ‬اعتقلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أفرادها‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬بعض‭ ‬منهم‭ ‬وقصفت‭ ‬شاحنة‭ ‬الإطفاء‭ ‬الوحيدة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.
‬من‭ ‬ناحيته‭ ‬قال‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جوتيريش‭ ‬إن‭ ‬‮«‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بالصدمة‭ ‬لمستويات‭ ‬القتل‭ ‬والإصابات‭ ‬والدمار‭ ‬الهائلة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬المدنيون‭ ‬عالقين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬والمرضى‭ ‬والجرحى‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المنقذة‭ ‬للأرواح‭ ‬والأسر‭ ‬دون‭ ‬غذاء‭ ‬ومأوى‮»‬‭.
‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬قتل‭ ‬المئات‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأجبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الفرار‭.
‬كما‭ ‬أكد‭ ‬دوجاريك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬المتكررة‭ ‬لإيصال‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الضرورية‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬ ‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والمأوى‭ ‬ ‭ ‬تواجه‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬بمنع‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬بضعة‭ ‬استثناءات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬باسم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬يجدد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬دعواته‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحاسبة‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

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