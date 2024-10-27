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نـيـويـورك تـايـمـز: خـامنئي يـعـانـي مـن مرض خـطـيـر.. ومـخـاوف من خلافة ((مجتبى المتشدد))

10/27/2024 7:06:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬معركة‭ ‬سرية‭ ‬حول‭ ‬الخلافة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬تعمق‭ ‬الأزمة،‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬لإيران‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬القيادة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬ويمتلك‭ ‬صلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬تشمل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬والجهاز‭ ‬القضائي،‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬خطير‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬وفاة‭ ‬رئيسي‭ ‬تزايدت‭ ‬المخاوف‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تعيين‭ ‬ابنه‭ ‬الثاني‭ ‬مجتبى‭ ‬خامنئي‭ ‬خلفًا‭ ‬له‭.‬

ويُعتبر‭ ‬مجتبى،‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بتأثير‭ ‬كبير‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬ومقرب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬شخصية‭ ‬غامضة‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وقد‭ ‬درس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬طهران،‭ ‬وتخصص‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قم،‭ ‬مركز‭ ‬التعليم‭ ‬الشيعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬ووفقًا‭ ‬لمصادر‭ ‬استخباراتية‭ ‬غربية‭ ‬يُعتبر‭ ‬مجتبى‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬اليد‭ ‬اليمنى‭ ‬لوالده،‭ ‬ومشاركًا‭ ‬بعمق‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬السياسة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬والعلاقات‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬الحليفة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

كما‭ ‬يُعرف‭ ‬مجتبى‭ ‬بانتمائه‭ ‬إلى‭ ‬التيار‭ ‬المحافظ‭ ‬الأكثر‭ ‬تشددًا‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني،‭ ‬ويُنظر‭ ‬إليه‭ ‬كامتداد‭ ‬لوالده‭ ‬في‭ ‬مواقفه‭ ‬الصارمة‭ ‬تجاه‭ ‬الغرب‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬قوة‭ ‬ذات‭ ‬تأثير‭ ‬كبير،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬خليفة‭ ‬خامنئي،‭ ‬إذ‭ ‬يُعرف‭ ‬بتوجهاته‭ ‬المتشددة‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقد‭ ‬أفادت‭ ‬تقديرات‭ ‬خبراء‭ ‬استخبارات‭ ‬غربيين‭ ‬وباحثين‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬نقلتها‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬بأن‭ ‬مجتبى،‭ ‬المعروف‭ ‬بتوجهاته‭ ‬المحافظة،‭ ‬قد‭ ‬يعزز‭ ‬موقف‭ ‬إيران‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭.‬

وترى‭ ‬مراكز‭ ‬أبحاث‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معهد‭ ‬دراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬معارضة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأوساط‭ ‬الإصلاحية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬لتوريث‭ ‬السلطة‭ ‬داخل‭ ‬العائلة‭.‬

ووفقًا‭ ‬للتقرير‭ ‬يُقدر‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬الخلافة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توترات‭ ‬داخلية‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

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